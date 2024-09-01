Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon

Развитие и распространение рака

Авторы:Robert Peter Gale, MD, PhD, DSC(hc), Imperial College London
Проверено/пересмотрено сент. 2024
Просмотреть профессиональную версию
Основная информация

    Злокачественная трансформация — это сложный процесс, посредством которого злокачественные клетки развиваются из здоровых клеток. Этот процесс состоит из нескольких этапов:

    • Инициация

    • Активация

    • Распространение

    (См. также Общие сведения об онкологических заболеваниях).

    Инициация

    Первым этапом развития опухоли является инициация, при которой изменение генетического материала (мутация) клетки инициирует ее превращение в злокачественную клетку. Изменение генетического материала клетки может произойти спонтанно в виде случайного события или может быть вызвано внешним воздействием вещества, вызывающего рак (канцерогена).

    К канцерогенам относятся многие химические вещества, табак, вирусы, радиация и солнечный свет. Однако не все клетки одинаково чувствительны к канцерогенам. И не у всех людей, подвергшихся воздействию канцерогена, развивается рак. Риск зависит от многих факторов, например, от степени воздействия этого канцерогена на человека или от наличия у человека генетической предрасположенности к определенному типу рака.

    Активация

    Вторым и последним этапом в развитии злокачественной опухоли является активация. К факторам, которые вызывают активацию, или к промоторам, относятся вещества, встречающиеся в окружающей среде, а также некоторые лекарственные препараты, такие как половые гормоны (например, тестостерон, принимаемый пожилыми мужчинами для усиления полового влечения и энергии). В отличие от канцерогенов промоторы сами по себе не вызывают злокачественную опухоль. Однако они способствуют развитию опухоли в клетках, которые уже прошли инициацию. Активация не оказывает никакого влияния на клетки, не прошедшие начальной стадии.

    Некоторые канцерогены являются достаточно мощными и способны вызвать развитие злокачественной опухоли без необходимости активации. Например, ионизирующее излучение (которое используется при рентгенологических исследованиях и образуется на атомных электростанциях и при взрывах атомных бомб) может вызывать различные типы онкологических заболеваний, в частности саркомы, лейкозы, рак щитовидной железы и рак молочной железы.

    Распространение

    Злокачественная опухоль может прорастать непосредственно (вторгаться) в окружающие ткани или распространяться в близлежащие или удаленные ткани или органы. Злокачественная опухоль может распространяться через лимфатическую систему. Этот тип распространения характерен для карцином. Например, рак молочной железы, как правило, распространяется сначала в близлежащие лимфатические узлы в подмышечной впадине и только потом — в отдаленные участки. Кроме того, злокачественная опухоль может распространяться по кровотоку. Этот тип распространения характерен для сарком.

    quizzes_lightbulb_red
    Test your KnowledgeTake a Quiz!
    ANDROID iOS
    ANDROID iOS
    ANDROID iOS

    Авторское право © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.