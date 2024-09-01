Развитие и распространение рака

Первым этапом развития опухоли является инициация, при которой изменение генетического материала (мутация) клетки инициирует ее превращение в злокачественную клетку. Изменение генетического материала клетки может произойти спонтанно в виде случайного события или может быть вызвано внешним воздействием вещества, вызывающего рак (канцерогена).

К канцерогенам относятся многие химические вещества, табак, вирусы, радиация и солнечный свет. Однако не все клетки одинаково чувствительны к канцерогенам. И не у всех людей, подвергшихся воздействию канцерогена, развивается рак. Риск зависит от многих факторов, например, от степени воздействия этого канцерогена на человека или от наличия у человека генетической предрасположенности к определенному типу рака.