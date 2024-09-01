Развитие и распространение рака

Злокачественная трансформация — это сложный процесс, посредством которого злокачественные клетки развиваются из здоровых клеток. Этот процесс состоит из нескольких этапов:
Инициация
Активация
Распространение
(См. также Общие сведения об онкологических заболеваниях).
Инициация
Первым этапом развития опухоли является инициация, при которой изменение генетического материала (мутация) клетки инициирует ее превращение в злокачественную клетку. Изменение генетического материала клетки может произойти спонтанно в виде случайного события или может быть вызвано внешним воздействием вещества, вызывающего рак (канцерогена).
К канцерогенам относятся многие химические вещества, табак, вирусы, радиация и солнечный свет. Однако не все клетки одинаково чувствительны к канцерогенам. И не у всех людей, подвергшихся воздействию канцерогена, развивается рак. Риск зависит от многих факторов, например, от степени воздействия этого канцерогена на человека или от наличия у человека генетической предрасположенности к определенному типу рака.
Активация
Вторым и последним этапом в развитии злокачественной опухоли является активация. К факторам, которые вызывают активацию, или к промоторам, относятся вещества, встречающиеся в окружающей среде, а также некоторые лекарственные препараты, такие как половые гормоны (например, тестостерон, принимаемый пожилыми мужчинами для усиления полового влечения и энергии). В отличие от канцерогенов промоторы сами по себе не вызывают злокачественную опухоль. Однако они способствуют развитию опухоли в клетках, которые уже прошли инициацию. Активация не оказывает никакого влияния на клетки, не прошедшие начальной стадии.
Некоторые канцерогены являются достаточно мощными и способны вызвать развитие злокачественной опухоли без необходимости активации. Например, ионизирующее излучение (которое используется при рентгенологических исследованиях и образуется на атомных электростанциях и при взрывах атомных бомб) может вызывать различные типы онкологических заболеваний, в частности саркомы, лейкозы, рак щитовидной железы и рак молочной железы.
Распространение
Злокачественная опухоль может прорастать непосредственно (вторгаться) в окружающие ткани или распространяться в близлежащие или удаленные ткани или органы. Злокачественная опухоль может распространяться через лимфатическую систему. Этот тип распространения характерен для карцином. Например, рак молочной железы, как правило, распространяется сначала в близлежащие лимфатические узлы в подмышечной впадине и только потом — в отдаленные участки. Кроме того, злокачественная опухоль может распространяться по кровотоку. Этот тип распространения характерен для сарком.