Онкологические заболевания — общий обзор

Онкологическое заболевание (злокачественная опухоль) — это новообразование, обусловленное патологическим ростом клеток (обычно возникает из одной патологической клетки). Клетки утрачивают нормальный механизм контроля и приобретают способность непрерывно размножаться, вторгаться в близлежащие ткани, мигрировать в отдаленные участки организма и способствовать возникновению новых кровеносных сосудов, которые обеспечивают клетки питательными веществами. Опухолевые (злокачественные) клетки могут развиваться из любой ткани в организме.
В процессе своего роста и размножения злокачественные клетки образуют опухоль — скопление опухолевой ткани, которое захватывает и поражает здоровые окружающие ткани. Термин «опухоль» относится к аномальному новообразованию или разрастанию ткани. Опухоли могут быть злокачественными или доброкачественными. Злокачественные клетки из первоначального (исходного) участка могут распространяться по всему телу (метастазировать).
Разновидности онкологических заболеваний
Злокачественные опухоли можно подразделить на онкологические заболевания крови и кроветворных тканей (лейкозы и лимфомы) и «солидные» опухоли (твердая масса клеток). Злокачественные солидные опухоли могут быть классифицированы как карциномы и саркомы. Конкретные виды злокачественных опухолей могут быть далее классифицированы по органам, в которых они развиваются, и типу клеток, в которых они возникают, например, плоскоклеточная карцинома кожи.
Лейкозы и лимфомы — это злокачественные заболевания крови, кроветворных тканей и клеток иммунной системы. Лейкозы возникают из кроветворных клеток и препятствуют производству здоровых клеток крови в костном мозге. Злокачественные клетки из лимфом растягивают лимфатические узлы, образуя большие скопления клеток в области подмышек, паха, живота или груди.
Карцинома (рак) — это злокачественная опухоль из клеток, выстилающих кожу, легкие, пищеварительный тракт и внутренние органы. Примерами карциномы являются рак кожи, легких, толстой кишки, желудка, молочных желез, предстательной железы и щитовидной железы. Как правило, карциномы встречаются чаще у пожилых, чем у молодых людей.
Саркома — это злокачественная опухоль из мезодермальных клеток. Из мезодермальных клеток обычно состоят мышцы, кровеносные сосуды, костная и соединительная ткань. Примерами саркомы являются лейомиосаркома (злокачественная опухоль из гладкой мускулатуры, находящейся в стенке органов пищеварения) и остеосаркома (злокачественная опухоль костной ткани). Как правило, саркомы встречаются чаще у молодых, чем у пожилых людей.
Наиболее распространенные типы онкологических заболеваний у мужчин и женщин*
Группа
Онкологические заболевания
Мужчины
Женщины
*Наиболее распространенные типы онкологических заболеваний находятся в верхней части списка, составленного в порядке снижения частоты встречаемости. Порядок основан на оценках Американского онкологического общества на 2024 г. Рак кожи является, пожалуй, наиболее распространенным онкологическим заболеванием у мужчин и женщин, однако регистрации подлежит только один тип злокачественных новообразований кожи — меланома. Не совсем ясно, насколько распространены другие типы. Таким образом, данные о заболеваемости раком кожи являются неполными и поэтому обычно исключаются из статистики.
Терминология онкологических заболеваний
Для обсуждения онкологических заболеваний часто используются следующие термины:
Агрессивность — степень, до которой (или скорость, с которой) опухоль растет и распространяется
Доброкачественный — не злокачественный. Доброкачественные опухоли не проникают в близлежащие ткани и не распространяются в отдаленные участки организма через кровоток или лимфатическую систему (не метастазируют). Тем не менее, доброкачественные опухоли могут разрастаться и вызывать проблемы, давя на близлежащие ткани.
Канцероген — вещество, которое вызывает злокачественную опухоль
Неинвазивная карцинома (in-situ) — злокачественные клетки, которые все еще находятся в ткани, где они начали расти, и пока не вторглись в окружающие здоровые ткани и не распространились в другие участки организма.
Излечение — полное избавление от злокачественной опухоли, с отсутствием повторного развития новообразования данного типа
Дифференцировка — степень, до которой злокачественные клетки созрели, перестав размножаться и начав выполнять функции здоровых клеток, с утратой поведения быстро размножающихся примитивных клеток
Степень злокачественности: степень аномальности внешнего вида опухолевых клеток при микроскопическом исследовании. Чем менее нормальными выглядят клетки, тем более агрессивна опухоль
Инвазия — способность злокачественной опухоли прорастать в окружающую ткань и разрушать ее.
Злокачественный — злокачественные клетки, которые могут проникать в соседние ткани, а также могут распространяться на другие части тела.
Злокачественная трансформация — сложный процесс, посредством которого злокачественные клетки развиваются из здоровых клеток.
Метастазы — опухолевые клетки, которые распространились в совершенно новую область
Новообразование — общий термин для опухоли, как злокачественной, так и доброкачественной
Повторное появление (рецидив) — случай, когда опухолевые клетки снова появляются после лечения либо в участке первичной локализации, либо в виде метастазов (распространение)
Ремиссия — отсутствие каких-либо признаков опухоли после лечения, несмотря на то, что в организме всё еще могут существовать злокачественные опухоли.
Стадия — степень распространенности опухоли
Выживаемость — процент людей, которые выживают в течение определенного срока после лечения (например, 5-летняя выживаемость — это процент людей, которые выживают в течение 5 лет)
Опухоль — патологическое образование или разрастание
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