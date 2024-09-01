Онкологические заболевания — общий обзор

Злокачественные опухоли можно подразделить на онкологические заболевания крови и кроветворных тканей (лейкозы и лимфомы) и «солидные» опухоли (твердая масса клеток). Злокачественные солидные опухоли могут быть классифицированы как карциномы и саркомы. Конкретные виды злокачественных опухолей могут быть далее классифицированы по органам, в которых они развиваются, и типу клеток, в которых они возникают, например, плоскоклеточная карцинома кожи.

Лейкозы и лимфомы — это злокачественные заболевания крови, кроветворных тканей и клеток иммунной системы. Лейкозы возникают из кроветворных клеток и препятствуют производству здоровых клеток крови в костном мозге. Злокачественные клетки из лимфом растягивают лимфатические узлы, образуя большие скопления клеток в области подмышек, паха, живота или груди.

Карцинома (рак) — это злокачественная опухоль из клеток, выстилающих кожу, легкие, пищеварительный тракт и внутренние органы. Примерами карциномы являются рак кожи, легких, толстой кишки, желудка, молочных желез, предстательной железы и щитовидной железы. Как правило, карциномы встречаются чаще у пожилых, чем у молодых людей.

Саркома — это злокачественная опухоль из мезодермальных клеток. Из мезодермальных клеток обычно состоят мышцы, кровеносные сосуды, костная и соединительная ткань. Примерами саркомы являются лейомиосаркома (злокачественная опухоль из гладкой мускулатуры, находящейся в стенке органов пищеварения) и остеосаркома (злокачественная опухоль костной ткани). Как правило, саркомы встречаются чаще у молодых, чем у пожилых людей.