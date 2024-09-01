Настораживающие признаки онкологических заболеваний

Рак может приводить к появлению многих различных симптомов — незаметных или, наоборот, ярко выраженных. (См. также Общие сведения об онкологических заболеваниях и Симптомы рака).

Некоторые симптомы, например безболезненное уплотнение в молочной железе, появляются в самом начале развития рака и, следовательно, являются важными настораживающими признаками, которые необходимо проверить у врача. Другие симптомы, такие как потеря массы тела или лихорадка, появляются только после прогрессирования онкологического заболевания. Также есть симптомы, такие как изменение частоты опорожнения кишечника, кровь в кале или затрудненное глотание, которые являются признаками злокачественной опухоли в определенных участках организма.

Поскольку вероятность излечения онкологического заболевания повышается, если лечение начинается на ранней стадии развития, очень важно как можно раньше диагностировать опухоль. Некоторые симптомы могут служить ранним предупреждением о наличии онкологического заболевания и поэтому должны заставить человека обратиться к врачу. К счастью, большинство из этих симптомов, как правило, вызываются гораздо менее серьезными заболеваниями. Тем не менее, не следует игнорировать появление любого из настораживающих признаков онкологического заболевания.

Некоторые из настораживающих признаков носят общий характер. То есть они представляют собой неопределенные изменения, по которым нельзя точно определить какой-либо конкретный вид опухоли. Тем не менее, их наличие может помочь врачам принять решение о проведении медицинских обследований и лабораторных анализов, необходимых для исключения или подтверждения диагноза. Другие симптомы являются гораздо более конкретными и указывают врачу на определенное онкологическое заболевание или локализацию.

Тревожные признаки возможного онкологического заболевания включают следующие: