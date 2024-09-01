Защита от рака

После того, как клетка перерождается в злокачественную, иммунная система часто может признать ее аномальной и уничтожить, прежде чем та начнет размножаться и метастазировать. Злокачественные клетки могут быть полностью уничтожены, и в этом случае онкологическое заболевание не разовьется. Вероятность прогрессирования некоторых видов онкологических заболеваний выше у лиц с изменением или нарушением функции иммунной системы, в частности у людей с поздней стадией ВИЧ-инфекции (СПИДом), у людей, принимающих лекарственные препараты, угнетающие иммунную систему, у людей с определенными аутоиммунными заболеваниями и у пожилых людей, у которых иммунная система функционирует хуже, чем у молодых людей. Онкологические заболевания, которые чаще встречаются у людей с ослабленной иммунной системой, включают меланому, рак почки и лимфому. Врачи не знают, почему некоторые другие онкологические заболевания, такие как рак легких, молочной железы, предстательной железы и толстой кишки, не встречаются чаще у людей с ослабленной иммунной системой.
Опухолевые антигены
Антиген — это инородное вещество, которое иммунная система организма опознала и обозначила для уничтожения. Антигены присутствуют на поверхности всех клеток, но в обычной ситуации иммунная система не реагирует на собственные клетки человека. Когда клетка становится злокачественной, на клеточной поверхности появляются новые антигены, неизвестные иммунной системе. Иммунная система может счесть эти новые антигены, называемые опухолевыми антигенами, инородными и уничтожить опухолевые клетки или задержать их рост. Это механизм, с помощью которого организм уничтожает аномальные клетки. Часто злокачественные клетки могут быть уничтожены, прежде чем им удастся сформировать опухоль. Тем не менее, даже функционирующая в полную силу иммунная система не всегда может уничтожить все опухолевые клетки. А после размножения и разрастания злокачественных клеток (образования злокачественной опухоли) иммунная система организма может быть бессильна противостоять им.
Опухолевые антигены были выявлены при нескольких типах онкологических заболеваний, включая меланому, рак молочной железы, рак яичников и рак печени. Вакцины, изготовленные из опухолевых антигенов, используются для лечения рака предстательной железы и могут применяться для предотвращения или лечения других видов онкологических заболеваний путем стимуляции иммунной системы. Такие вакцины представляют собой интереснейшую область для исследований.
Некоторые опухолевые антигены можно обнаружить в ходе анализов крови. Эти антигены иногда называют опухолевыми биомаркерами. Измерение некоторых из этих опухолевых маркеров можно использовать для оценки лечебного эффекта у больных (см. таблицу Некоторые раковые биомаркеры).
Контрольные точки иммунной системы
Даже если иммунная система функционирует нормально, злокачественная опухоль может обходить защитный контроль иммунной системы.
Одна из причин, по которой иммунная система обычно не атакует нормальные клетки, заключается в том, что на поверхности нормальных клеток находятся белки, которые сигнализируют циркулирующим иммунным клеткам (Т-клеткам), что клетки, несущие их, являются нормальными и их нельзя атаковать. Они называются белками иммунных контрольных точек. Иногда онкологические клетки развивают способность производить один или более из этих белков иммунных контрольных точек и, таким образом, избегают атаки со стороны иммунной системы. Некоторые противораковые препараты (называемые ингибиторами контрольных точек) могут блокировать сигнал и позволить иммунной системе атаковать опухоль.