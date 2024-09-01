Защита от рака

Антиген — это инородное вещество, которое иммунная система организма опознала и обозначила для уничтожения. Антигены присутствуют на поверхности всех клеток, но в обычной ситуации иммунная система не реагирует на собственные клетки человека. Когда клетка становится злокачественной, на клеточной поверхности появляются новые антигены, неизвестные иммунной системе. Иммунная система может счесть эти новые антигены, называемые опухолевыми антигенами, инородными и уничтожить опухолевые клетки или задержать их рост. Это механизм, с помощью которого организм уничтожает аномальные клетки. Часто злокачественные клетки могут быть уничтожены, прежде чем им удастся сформировать опухоль. Тем не менее, даже функционирующая в полную силу иммунная система не всегда может уничтожить все опухолевые клетки. А после размножения и разрастания злокачественных клеток (образования злокачественной опухоли) иммунная система организма может быть бессильна противостоять им.

Опухолевые антигены были выявлены при нескольких типах онкологических заболеваний, включая меланому, рак молочной железы, рак яичников и рак печени. Вакцины, изготовленные из опухолевых антигенов, используются для лечения рака предстательной железы и могут применяться для предотвращения или лечения других видов онкологических заболеваний путем стимуляции иммунной системы. Такие вакцины представляют собой интереснейшую область для исследований.

Некоторые опухолевые антигены можно обнаружить в ходе анализов крови. Эти антигены иногда называют опухолевыми биомаркерами. Измерение некоторых из этих опухолевых маркеров можно использовать для оценки лечебного эффекта у больных (см. таблицу Некоторые раковые биомаркеры).