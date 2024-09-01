Диагностика рака

После того, как диагноз онкологического заболевания поставлен, обследования по определению стадии заболевания помогают выявить, насколько распространенной является опухоль с точки зрения ее локализации, размера, степени прорастания в соседние структуры и метастазирования в другие участки организма. Онкологические больные иногда проявляют нетерпение и тревожность во время обследования с целью определения стадии онкологического заболевания, желая скорейшего начала лечения. Тем не менее, определение стадии опухоли позволяет врачам назначить наиболее подходящее лечение, а также помочь определить прогноз.

При определении стадии опухоли могут использоваться визуализирующие исследования, такие как рентгенологическое исследование, КТ, МРТ, сканирование костей с применением радиоактивных материалов или позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ). Выбор диагностических методов для определения стадии онкологического заболевания зависит от типа опухоли. КТ применяется для обнаружения злокачественных новообразований во многих частях организма, включая головной мозг и легкие, а также органы брюшной полости, в том числе надпочечники, лимфатические узлы, печень и селезенку. МРТ имеет особое значение для обнаружения опухолей головного мозга, костей и спинного мозга.

Биопсия часто требуется, чтобы подтвердить наличие опухоли и с целью определения стадии онкологического заболевания; иногда она может выполняться вместе с начальным хирургическим лечением рака. Например, во время лапаротомии (полостной операции) для удаления рака толстой кишки хирург удаляет близлежащие лимфатические узлы, чтобы проверить степень распространения опухоли. Во время операции при раке молочной железы хирург берет образцы опухоли или удаляет лимфоузел, расположенный в подмышечной впадине (вероятно, что в первую очередь рак распространится именно в эти узлы, называемые также сигнальными лимфоузлами), чтобы определить, распространился ли туда рак молочной железы. Подтверждение распространения, наряду с особенностями первичной опухоли, помогает врачу определить, требуется ли дальнейшее лечение.

Если определение стадии онкологического заболевания основано только на результатах начальной биопсии, врачебного осмотра и визуализации, стадия называется клинической. Когда врач использует результаты хирургического вмешательства или дополнительной биопсии, стадия называется морфологической или хирургической. Клиническая и морфологическая (хирургическая) стадии могут отличаться.

В дополнение к визуализирующим исследованиям врачи часто выполняют анализы крови, чтобы проверить, не распространился ли рак на печень, кости или почки.