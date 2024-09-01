Диагностика рака

Подозрение на онкологическое заболевание появляется на основании симптомов, результатов физикального обследования, отклонений от нормы в результатах лабораторных исследований, выполняемых по другим причинам, а иногда также результатов скрининговых тестов. Иногда рентгенологические исследования, выполняемые по другим причинам, например по причине травмы, выявляют аномалии, которые могут быть онкологическим заболеванием. Для подтверждения онкологического заболевания требуется провести другие анализы (называемые диагностическим обследованием).
После диагностики онкологического заболевания определяется его стадия. Определение стадии онкологического заболевания — это способ описания степени прогрессирования опухоли, в том числе по таким критериям, как размер опухоли и распространение в соседние ткани или более отдаленные участки, такие как лимфатические узлы или другие органы.
Визуализирующие исследования
Обычно при подозрении на онкологическое заболевание врач назначает определенные визуализирующие исследования, например рентгенологическое исследование, ультразвуковое исследование или компьютерную томографию (КТ). Например, человеку с хроническим кашлем и снижением массы тела могут провести рентгенологическое исследование органов грудной клетки. Человеку с частыми головными болями и нарушением зрения может быть назначена КТ или магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга. Несмотря на то что результаты этих анализов могут показать наличие, расположение и размер аномального разрастания, с их помощью невозможно подтвердить, что причиной является онкологическое заболевание.
Биопсия
Онкологическое заболевание подтверждается путем получения кусочка опухоли при помощи игольной биопсии или хирургической операции либо обнаружения злокачественных клеток при микроскопическом исследовании образцов из подозрительной области. Как правило, образцом должна быть частица ткани, хотя иногда приемлемым считается исследование крови (например, при лейкозе). Получение образца ткани называется биопсией.
Биопсию можно осуществить, отрезав небольшую часть ткани скальпелем, но очень часто образец получают при помощи полой иглы. Такие анализы обычно выполняют без необходимости оставаться на ночь в больнице (амбулаторная процедура). Врачи часто используют ультразвуковое или КТ-оборудование, чтобы направить иглу в нужное место. Поскольку биопсия может быть болезненной процедурой, обычно проводится местное обезболивание, чтобы вызвать онемение конкретной области.
Онкологические биомаркеры (также называемые опухолевыми маркерами)
Если результаты обследования или визуализирующего исследования дают основания предположить наличие онкологического заболевания, измерение уровня онкологических биомаркеров (веществ, выделяемых в кровь некоторыми опухолями) в крови может помочь подтвердить или опровергнуть диагноз. У людей с определенными онкологическими заболеваниями онкологические биомаркеры могут использоваться для мониторинга эффективности лечения и выявления возможного рецидива онкологического заболевания. При некоторых видах онкологических заболеваний уровень онкологических биомаркеров уменьшается после лечения и увеличивается в случае рецидива.
Уровень некоторых онкологических биомаркеров невозможно измерить в крови, но они могут быть обнаружены в опухолевых клетках. Эти биомаркеры выявляют путем исследования ткани из биоптата. HER2 и РЭФР — это примеры опухолевых маркеров, обнаруживаемых на опухолевых клетках.
Некоторые онкологические биомаркеры*
Онкологический биомаркер
Описание
Комментарий о проведении анализа
Альфа-фетопротеин (АФП)
Повышенные уровни АФП часто встречаются в крови пациентов с раком печени (гепатоцеллюлярной карциномой). Кроме того, повышенный уровень АФП часто встречается у людей с определенными видами рака яичника или яичка.
Анализ может быть полезным для контроля лечения и, возможно, для диагностики опухоли у больного циррозом (поражение печени из-за алкоголя или вирусного гепатита).
Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (ß-ХГЧ)
Этот гормон вырабатывается во время беременности, но также появляется у женщин с опухолью из клеток плаценты и у мужчин с раком яичек.
Анализ может быть полезным для диагностики таких видов онкологических заболеваний и для мониторинга лечения.
Бета2 (ß2)-микроглобулин
Уровни могут быть повышенными у людей с множественной миеломой и при некоторых лимфомах.
Этот анализ не рекомендуется для скрининга на рак, но он может быть полезным для мониторинга лечебного эффекта.
Кальцитонин
Кальцитонин вырабатывается определенными клетками щитовидной железы (С-клетками). Его уровень в крови повышается при медуллярном раке щитовидной железы.
Этот анализ можно использовать для обнаружения онкологического заболевания и мониторинга лечебного эффекта при лечении медуллярного рака щитовидной железы.
Углеводный антиген 125 (CA-125)
Уровень может быть повышен у женщин с различными гинекологическими заболеваниями, в том числе с раком яичников.
Этот анализ не рекомендуется для скрининга на рак, но он может быть полезным для мониторинга лечебного эффекта.
Углеводный антиген 19-9 (CA 19-9)
Уровни могут быть повышены у людей с опухолевыми заболеваниями пищеварительного тракта, в частности с раком поджелудочной железы.
Этот тест используется для мониторинга лечебного эффекта при лечении и для диагностики опухолей неизвестного происхождения.
Углеводный антиген 27.29 (CA27.29)
Уровни могут быть повышенными у больных раком молочной железы.
Этот анализ может быть использован для мониторинга лечения.
Раково-эмбриональный антиген (РЭА)
Уровни в крови могут быть повышены у больных раком толстой кишки. Уровни в крови могут быть также повышены у людей с другими видами онкологических заболеваний или нераковыми воспалительными заболеваниями.
После операции по удалению рака толстой кишки анализы могут быть полезны для мониторинга лечения и выявления рецидивов.
Простатспецифический антиген (ПСА)
Уровни часто повышены у мужчин с доброкачественным увеличением предстательной железы и часто значительно повышены у мужчин с раком предстательной железы. Мужчины с повышенным уровнем ПСА должны пройти дальнейшее обследование у врача.
Анализ может быть полезным при скрининге рака, а также для обнаружения рецидивов после лечения.
Тиреоглобулин
Уровни могут быть повышенными у больных раком щитовидной железы или при доброкачественной опухоли щитовидной железы.
Этот анализ не рекомендуется для рутинного скрининга, но может быть полезным для мониторинга лечебного эффекта при лечении рака щитовидной железы.
* Поскольку онкологические биомаркеры также могут вырабатываться нормальными тканями, врачи обычно не используют их для скрининга здоровых людей. Исключениями могут быть ПСА на рак предстательной железы и АФП для людей с риском развития рака печени. В семьях с наследственным медуллярным раком щитовидной железы, что является редким заболеванием, уровень кальцитонина в крови также может быть полезным скрининговым тестом.
Стадирование рака
После того, как диагноз онкологического заболевания поставлен, обследования по определению стадии заболевания помогают выявить, насколько распространенной является опухоль с точки зрения ее локализации, размера, степени прорастания в соседние структуры и метастазирования в другие участки организма. Онкологические больные иногда проявляют нетерпение и тревожность во время обследования с целью определения стадии онкологического заболевания, желая скорейшего начала лечения. Тем не менее, определение стадии опухоли позволяет врачам назначить наиболее подходящее лечение, а также помочь определить прогноз.
При определении стадии опухоли могут использоваться визуализирующие исследования, такие как рентгенологическое исследование, КТ, МРТ, сканирование костей с применением радиоактивных материалов или позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ). Выбор диагностических методов для определения стадии онкологического заболевания зависит от типа опухоли. КТ применяется для обнаружения злокачественных новообразований во многих частях организма, включая головной мозг и легкие, а также органы брюшной полости, в том числе надпочечники, лимфатические узлы, печень и селезенку. МРТ имеет особое значение для обнаружения опухолей головного мозга, костей и спинного мозга.
Биопсия часто требуется, чтобы подтвердить наличие опухоли и с целью определения стадии онкологического заболевания; иногда она может выполняться вместе с начальным хирургическим лечением рака. Например, во время лапаротомии (полостной операции) для удаления рака толстой кишки хирург удаляет близлежащие лимфатические узлы, чтобы проверить степень распространения опухоли. Во время операции при раке молочной железы хирург берет образцы опухоли или удаляет лимфоузел, расположенный в подмышечной впадине (вероятно, что в первую очередь рак распространится именно в эти узлы, называемые также сигнальными лимфоузлами), чтобы определить, распространился ли туда рак молочной железы. Подтверждение распространения, наряду с особенностями первичной опухоли, помогает врачу определить, требуется ли дальнейшее лечение.
Если определение стадии онкологического заболевания основано только на результатах начальной биопсии, врачебного осмотра и визуализации, стадия называется клинической. Когда врач использует результаты хирургического вмешательства или дополнительной биопсии, стадия называется морфологической или хирургической. Клиническая и морфологическая (хирургическая) стадии могут отличаться.
В дополнение к визуализирующим исследованиям врачи часто выполняют анализы крови, чтобы проверить, не распространился ли рак на печень, кости или почки.
Дифференцировка рака
Дифференцировка — это оценка того, насколько быстро опухоль растет или распространяется (так называемая агрессивность). Степень дифференцировки опухоли помогает врачам определить прогноз. Степень дифференцировки определяется путем изучения образца ткани, полученного в результате биопсии. Степень дифференцировки основана на степени аномалии внешнего вида онкологических клеток, выявленной при микроскопическом обследовании. Более выраженно аномальные клетки являются более агрессивными. Для многих видов онкологических заболеваний были разработаны оценочные шкалы дифференцировки.