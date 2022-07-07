Соблюдение режима лечения

Как правило, пациенты лучше соблюдают режим приема лекарств, если у них наладились хорошие взаимоотношения с врачом и фармацевтом. Такие взаимоотношения предусматривают наличие двустороннего контакта.

Этот контакт может начаться с обмена информацией. Задавая вопросы, врачи могут помочь пациентам смириться с серьезностью своего заболевания, здраво взвесить все «за» и «против» плана лечения и убедиться в том, что они правильно понимают свое положение. Обсуждая то, что их тревожит, пациенты могут осознать, что из-за отрицания наличия заболевания и ошибочных представлений о лечении они могут забывать о приеме лекарств в соответствии с указаниями врача, что приводит к возникновению нежелательных эффектов. Врачи и фармацевты могут улучшить соблюдение режима приема лекарств, четко объяснив пациентам, как принимать назначенные им препараты, для чего они нужны и чего ожидать в ходе лечения. Когда пациенты знают, чего (и хорошего, и плохого) ожидать от приема лекарства, они сами и их врачи могут с большей уверенностью судить о том, насколько хорошо работает тот или иной препарат и о том, не наблюдается ли развитие потенциально серьезных проблем. Письменные инструкции помогают пациентам избежать ошибок, связанных с тем, что содержание беседы с врачом или фармацевтом часто забывается.

Налаживание хорошего контакта имеет очень важное значение, в особенности, когда у пациента несколько врачей, поскольку в таком случае все врачи осведомлены о лекарствах, выписанных другими врачами и, таким образом, появляется возможность разработки целостного плана лечения. Такой план позволяет снизить число побочных эффектов и межлекарственных взаимодействий и, возможно, разработать упрощенный режим применения лекарственных препаратов.

Участие в выборе плана лечения повышает вероятность соблюдения режима лечения. Такое участие позволяет пациентам ощутить ответственность за план лечения и, таким образом, они с большей вероятностью будут ему следовать. К этой ответственности относится помощь в наблюдении за позитивными и негативными эффектами лечения и обсуждение минимум с одним из работников здравоохранения (врачом, помощником врача, фармацевтом или медицинской сестрой) любых моментов, вызывающих обеспокоенность. Вместо того, чтобы самостоятельно менять дозу лекарственного препарата или прекращать его прием, пациенты должны сообщать о появлении нежелательных или непредвиденных эффектов, даже если врач, фармацевт или другой работник здравоохранения не спрашивают об этом. Если у пациента имеются веские причины не следовать плану лечения, и он их обоснует, врач или другой соответствующий работник здравоохранения могут, как правило, внести необходимые коррективы. Разумно поступают те пациенты, которые ведут постоянно обновляемый список всех принимаемых ими препаратов и всегда берут его с собой на визиты в учреждения здравоохранения.

Вера в то, что медицинский работник проявляет заботу о пациенте, также повышает вероятность соблюдения плана лечения. Пациенты, получающие разъяснения от заинтересованного в их благополучии врача, с большей долей вероятности будут довольны получаемой ими медицинской помощью и врачом. Чем лучшего мнения человек о своем враче, тем охотнее он будет выполнять его предписания.

Полезным может оказаться и получение всех лекарственных препаратов от одного и того же фармацевта, поскольку фармацевты часто ведут компьютеризированный учет лекарственных препаратов, которые принимает данный пациент, и способны обнаруживать возможные «повторы», а также сочетания препаратов, которые могут нежелательным образом взаимодействовать друг с другом. Пациентам, принимающим рецептурные препараты, следует информировать своего фармацевта о том, какие безрецептурные препараты и биологически активные добавки (например, лекарственные травы) они принимают. Кроме этого, пациенты могут спросить фармацевта о том, чего ожидать в ходе приема данного препарата, как правильно его принимать и какие препараты взаимодействуют друг с другом.

Определенную пользу могут принести группы поддержки, созданные для людей, страдающих определенными недугами. Часто в этих группах подчеркивают важность следования плану лечения и предлагают советы для решения проблем. Названия и номера телефонов таких групп поддержки можно получить в медицинских учреждениях по месту проживания или же в органах местного самоуправления.

Памятки также помогают пациентам помнить о приеме назначенных им препаратов. Например, в разных уголках дома можно разместить листки бумаги с напоминаниями; прием препарата можно связать с конкретными ежедневными действиями, например, с чисткой зубов. В качестве напоминания о времени приема препарата также можно использовать наручные часы с сигналом. Работник здравоохранения или сам пациент могут отмечать дозу препарата и время его приема; пациент также может отмечать их на календаре. Когда препарат принят, пациент делает соответствующую отметку.

Фармацевт может предоставить вам контейнеры, которые помогают соблюдать указания по приему лекарственных препаратов. Препарат, который принимается ежедневно, может быть помещен в блистерную упаковку с датами, содержащую запас препарата на месяц; таким образом, пациент может контролировать прием препарата по пустым ячейкам. Каждый контейнер с препаратом может маркироваться колпачками или наклейками того же цвета, что и соответствующие таблетки или капсулы, что поможет пациентам связать препарат с инструкциями по его приему, нанесенными на емкость. Могут использоваться специальные таблетницы с отсеками для каждого дня недели и/или времени суток (см. Медикаментозные ошибки). Сам пациент или лицо, осуществляющее уход за ним, регулярно заполняет эту коробочку (например, в начале каждой недели). Посмотрев внутрь коробочки, пациент может определить, принял ли он таблетки или нет.

В продаже доступны коробки для таблеток со встроенным в крышку микропроцессором. Когда пришло время принимать лекарство, эти крышечки могут подавать звуковой или световой сигнал; могут регистрировать, сколько раз коробочку открывали в течение каждого дня, и сколько времени прошло с момента последнего открытия. Еще один вариант — сервис автоматических напоминаний, поступающих на пейджер (предоставляется по подписке некоторыми компаниями беспроводной связи).