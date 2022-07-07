Привыкание и устойчивость к лекарственным препаратам

Привыкание — это ослабление ответа организма человека на воздействие лекарственного препарата, которое имеет место при многократном использовании последнего, когда организм адаптируется к постоянному присутствию лекарственного препарата. Термин «устойчивость» относится к способности микроорганизмов или раковых клеток противостоять влиянию препарата, который обычно эффективно применяется против них.
(См. также Общие сведения о возможных реакциях организма на воздействие лекарственных препаратов).
Привыкание
Привыкание к лекарственному препарату может развиться у пациента в том случае, если данный препарат применяется многократно. Например, если в течение длительного времени человек принимает морфин или алкоголь, со временем для достижения того же эффекта требуются все большие и большие дозы. Обычно причиной возникновения привыкания является ускорение метаболизма лекарственного препарата (часто вследствие повышения активности ферментов печени, которые участвуют в метаболизме лекарственных препаратов) и снижение количества участков (клеточных рецепторов), с которыми связывается препарат, или ослабление связи (сродства) между рецептором и препаратом (см. Клеточные рецепторы).
Понятия «привыкание» и «зависимость» или «пристрастие» не являются синонимами.
Устойчивость
О развитии устойчивости определенных штаммов микроорганизмов (бактерий или вирусов) говорится тогда, когда на них уже не оказывают губительного или угнетающего воздействия те антибиотики и противовирусные препараты, которые обычно эффективны по отношению к ним (или, что чаще встречается на практике, когда для достижения эффекта требуются дозы, значительно превышающие обычные). Аналогичным образом, клетки злокачественных опухолей могут вырабатывать устойчивость к химиотерапевтическим препаратам.
Устойчивость возникает по причине мутаций, которые спонтанно возникают в любой группе растущих микроорганизмов или клеток независимо от воздействия лекарственных препаратов. Большинство таких мутаций приводят к изменениям структуры или биохимических путей микроорганизма или клетки, повреждая микроорганизм или клетку. Однако некоторые мутации вызывают изменения тех компонентов микроорганизма или клетки, на которые оказывают влияние лекарственные препараты, снижая, таким образом, эффективность препарата (т. е. приводят к возникновению устойчивости). Поскольку такие мутации крайне редки, в любой группе, как правило, присутствует лишь несколько таких устойчивых микроорганизмов или клеток. Тем не менее, если все или большая часть «нормальных» микроорганизмов или клеток были уничтожены каким-либо лекарственным препаратом, доля устойчивых клеток среди «выживших» с большой вероятностью будет значительно выше. Если «выжившие» устойчивые клетки не уничтожаются естественными защитными механизмами организма, что весьма вероятно, если прием лекарственных препаратов прекращается преждевременно или если препараты не принимаются надлежащим образом, то впоследствии такие клетки способны размножиться и передать приобретенные ими свойства устойчивости следующим поколениям микроорганизмов.
Профилактика и лечение
Чтобы предотвратить возникновение устойчивости, врачи стараются применять антибиотики только в случае необходимости (т. е. не назначают их при вирусных инфекциях, например, при обычной простуде) и следят за тем, чтобы пациенты принимали полный курс лечения. В ходе лечения некоторых серьезных инфекций, таких, как ВИЧ, врачи, как правило, назначают два или более различных препаратов, поскольку маловероятно, чтобы клетка стала устойчивой к двум препаратам одновременно. Однако если назначить на короткий срок один препарат, а затем — другой, может развиться устойчивость к нескольким препаратам. Устойчивость к нескольким препаратам стала проблемой, в частности, при туберкулезе.
Если к определенному лекарственному препарату развилось привыкание или устойчивость, врач может увеличить дозу или применить другой препарат.