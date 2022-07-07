Привыкание и устойчивость к лекарственным препаратам

О развитии устойчивости определенных штаммов микроорганизмов (бактерий или вирусов) говорится тогда, когда на них уже не оказывают губительного или угнетающего воздействия те антибиотики и противовирусные препараты, которые обычно эффективны по отношению к ним (или, что чаще встречается на практике, когда для достижения эффекта требуются дозы, значительно превышающие обычные). Аналогичным образом, клетки злокачественных опухолей могут вырабатывать устойчивость к химиотерапевтическим препаратам.

Устойчивость возникает по причине мутаций, которые спонтанно возникают в любой группе растущих микроорганизмов или клеток независимо от воздействия лекарственных препаратов. Большинство таких мутаций приводят к изменениям структуры или биохимических путей микроорганизма или клетки, повреждая микроорганизм или клетку. Однако некоторые мутации вызывают изменения тех компонентов микроорганизма или клетки, на которые оказывают влияние лекарственные препараты, снижая, таким образом, эффективность препарата (т. е. приводят к возникновению устойчивости). Поскольку такие мутации крайне редки, в любой группе, как правило, присутствует лишь несколько таких устойчивых микроорганизмов или клеток. Тем не менее, если все или большая часть «нормальных» микроорганизмов или клеток были уничтожены каким-либо лекарственным препаратом, доля устойчивых клеток среди «выживших» с большой вероятностью будет значительно выше. Если «выжившие» устойчивые клетки не уничтожаются естественными защитными механизмами организма, что весьма вероятно, если прием лекарственных препаратов прекращается преждевременно или если препараты не принимаются надлежащим образом, то впоследствии такие клетки способны размножиться и передать приобретенные ими свойства устойчивости следующим поколениям микроорганизмов.