Общие сведения о возможных реакциях организма на воздействие лекарственных препаратов

Разные люди реагируют на лекарственные препараты по-разному. То, как человек реагирует на лекарственный препарат, зависит от различных факторов, в том числе от:

Генетические характеристики

Возраст

размера тела.

Применения других лекарственных препаратов и биологически активных добавок (например, лекарственных растений)

Потребления пищи (включая напитки)

Наличия заболеваний (например, заболеваний почек или печени)

Условий хранения лекарственного препарата (например, если лекарство просрочено или хранилось в ненадлежащих условиях)

Развития привыкания и устойчивости

Реакция организма на воздействие лекарственного препарата также зависит от приема лекарственных препаратов в соответствии с указаниями (соблюдение режима приема лекарственных препаратов). Эти факторы могут влиять на всасывание лекарственного препарата в организме, на то, как в организме происходит расщепление (метаболизм) и выведение лекарственного препарата, или на то, как лекарственный препарат воздействует на организм человека.

Поскольку ответ организма на воздействие лекарства определяется многими факторами, врачам приходится тщательно подходить к выбору лекарственного препарата, который лучше всего подходит данному пациенту, и к выбору соответствующей дозы. Этот процесс еще более усложняется в том случае, если пациент принимает другие препараты, или если у него имеются сопутствующие заболевания, поскольку часто лекарства взаимодействуют друг с другом или плохо влияют на течение других заболеваний.

Для каждого нового лекарственного препарата определяется т.н. стандартная или средняя доза. Однако понятие «средней дозы» сродни понятию «универсальный размер» в одежде. Такая одежда может неплохо подходить многим людям, но почти никому не подходит идеально. Тем не менее, для некоторых лекарственных препаратов необходимость в индивидуальном подборе дозы отсутствует, поскольку одна и та же доза хорошо действует практически на всех.