Общие сведения о возможных реакциях организма на воздействие лекарственных препаратов

Разные люди реагируют на лекарственные препараты по-разному. То, как человек реагирует на лекарственный препарат, зависит от различных факторов, в том числе от:
Возраст
размера тела.
Применения других лекарственных препаратов и биологически активных добавок (например, лекарственных растений)
Потребления пищи (включая напитки)
Наличия заболеваний (например, заболеваний почек или печени)
Условий хранения лекарственного препарата (например, если лекарство просрочено или хранилось в ненадлежащих условиях)
Развития привыкания и устойчивости
Реакция организма на воздействие лекарственного препарата также зависит от приема лекарственных препаратов в соответствии с указаниями (соблюдение режима приема лекарственных препаратов). Эти факторы могут влиять на всасывание лекарственного препарата в организме, на то, как в организме происходит расщепление (метаболизм) и выведение лекарственного препарата, или на то, как лекарственный препарат воздействует на организм человека.
Поскольку ответ организма на воздействие лекарства определяется многими факторами, врачам приходится тщательно подходить к выбору лекарственного препарата, который лучше всего подходит данному пациенту, и к выбору соответствующей дозы. Этот процесс еще более усложняется в том случае, если пациент принимает другие препараты, или если у него имеются сопутствующие заболевания, поскольку часто лекарства взаимодействуют друг с другом или плохо влияют на течение других заболеваний.
Для каждого нового лекарственного препарата определяется т.н. стандартная или средняя доза. Однако понятие «средней дозы» сродни понятию «универсальный размер» в одежде. Такая одежда может неплохо подходить многим людям, но почти никому не подходит идеально. Тем не менее, для некоторых лекарственных препаратов необходимость в индивидуальном подборе дозы отсутствует, поскольку одна и та же доза хорошо действует практически на всех.
Влияние возраста на реакцию организма на воздействие лекарственного препарата
У грудных детей и у людей пожилого возраста проблемы, связанные с реакцией организма на воздействие лекарственного препарата, возникают особенно часто. Печень и почки у людей этих возрастных категорий функционируют менее эффективно, поэтому те лекарственные препараты, которые расщепляются печенью или выделяются почками, склонны накапливаться в организме, что может вызывать определенные проблемы.
Как правило, у людей пожилого возраста имеется больше заболеваний и нарушений состояния здоровья, чем у детей и взрослых более молодого возраста; поэтому пожилые люди обычно принимают больше лекарственных препаратов (см. Старение и лекарственные препараты). Чем больше лекарств принимает человек, тем выше вероятность возникновения проблем, обусловленных взаимодействием различных препаратов либо взаимным влиянием лекарств и различных заболеваний. С возрастом людям становится все труднее выполнять зачастую сложные инструкции по приему лекарств, например, принимать препарат в строго определенное время или не употреблять определенные пищевые продукты в ходе лечения.
Ответ организма на воздействие лекарственного препарата зависит от многих факторов