Лекарственные взаимодействия

Воздействие, оказываемое лекарством на человека, может отличаться от ожидаемого, так как препарат взаимодействует с:
Другим препаратом, принимаемым человеком (взаимодействие препарата с другим препаратом)
Продуктами питания, напитками или пищевыми добавками, употребляемыми человеком (взаимодействие препарата с питательными веществами)
Сопутствующим заболеванием, имеющимся у человека (взаимодействие препарата и заболевания)
Эффекты от лекарственных взаимодействий, как правило, являются нежелательными, а иногда и вредными. Взаимодействие может
Усиливать действие одного или нескольких лекарственных препаратов, что приводит к побочным эффектам или токсическим явлениям
Ослаблять действие одного или нескольких лекарственных препаратов, что приводит к неэффективному лечению
Межлекарственные взаимодействия
Взаимодействие препарата с другим препаратом может касаться как рецептурных, так и безрецептурных препаратов. Существуют следующие виды такого взаимодействия: дублирование, противодействие (антагонизм) и изменение процессов, которые происходят в организме при введении одного или обоих препаратов.
Дублирование
Если пациент принимает два препарата со схожим действием, побочные эффекты от них могут усиливаться. Дублирование может иметь место, когда пациент непреднамеренно принимает два препарата (часто один из них является безрецептурным препаратом), содержащих одно и то же действующее вещество. Например, пациент может принимать лекарство от простуды и снотворное, оба из которых содержат дифенгидрамин (димедрол), или же лекарство от простуды и обезболивающее, оба из которых содержат парацетамол. Такого рода дублирование особенно вероятно в случае применения препаратов, которые содержат несколько действующих веществ, или препаратов, которые продаются под коммерческими наименованиями (т. е., на первый взгляд кажущихся разными, но самом деле содержащих одни и те же действующие вещества).
Крайне важно знать состав лекарственного препарата, равно как и проверять каждый новый препарат перед приемом, что позволит избежать дублирования. Например, многие обезболивающие в рецептурных дозировках содержат опиоидный анальгетик и парацетамол. Пациенты, которые принимают такой препарат, не зная при этом его состава, могут параллельно принимать безрецептурный препарат, содержащий парацетамол, что приводит к риску токсичности.
Аналогичные проблемы с дублированием могут иметь место в случае, когда принимаются два различных препарата с одинаковым действием. Вероятнее всего, это происходит тогда, когда люди посещают несколько врачей, получают лекарства по рецепту в нескольких аптеках или и то, и другое. Врачи, не знающие о том, что выписали их коллеги, могут непреднамеренно выписать аналогичный препарат. Например, в случае, когда два врача выписали пациенту снотворное или же если один врач выписал снотворное, а второй — препарат иного рода (например, от повышенного чувства тревоги) со схожим успокоительным эффектом, может наблюдаться чрезмерная седация и головокружение.
Пациенты могут снизить риск дублирования, сообщая каждому врачу обо всех препаратах, которые они принимают, и используя одну и ту же аптеку для получения всех своих рецептурных препаратов. Весьма полезно вести постоянно обновляемый список принимаемых лекарств и приносить его с собой на каждый визит к врачу. Кроме этого, пациентам не стоит принимать выписанные ранее препараты (например, снотворные или обезболивающие), не проконсультировавшись предварительно с врачом или фармацевтом, поскольку данный препарат может дублировать действие препарата, принимаемого ими в настоящий момент или взаимодействовать с ним каким-либо иным образом.
Противодействие (антагонизм)
Два препарата с противоположным действием могут вступать во взаимодействие, снижая, таким образом, эффективность одного из них или обоих. Например, нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), такие как ибупрофен, которые принимаются для уменьшения боли, могут вызывать задержку соли и жидкости в организме. Мочегонные, такие, как гидрохлортиазид и фуросемид, выводят из организма излишек воды и соли. Если пациент принимает оба этих препарата, НПВП может снижать эффективность мочегонных средств. Некоторые препараты бета-блокаторов (такие, как пропранолол, которые принимают для лечения повышенного артериального давления и сердечно-сосудистых заболеваний, противодействуют препаратам-стимуляторам бета-адренорецепторов (таким, как альбутерол), применяемым для лечения бронхиальной астмы. Оба типа препаратов используют в качестве «мишени» одни и те же клеточные рецепторы — бета-рецепторы 2-го типа (см. таблицу Мишени в организме: клеточные рецепторы), но препараты одного типа блокируют эти рецепторы, а другого — стимулируют их.
Изменение
Один препарат может влиять на всасывание, распределение, метаболизм или выведение другого препарата (см. Применение и кинетика лекарственных препаратов).
Препараты, снижающие кислотность желудка, такие, как блокаторы гистаминовых рецепторов 2 типа (H2-блокаторы) и ингибиторы протонного насоса, повышают показатель рН желудка и ухудшают всасывание некоторых препаратов, таких, как кетоконазол (препарат, применяемый для лечения грибковых инфекций).
Многие препараты расщепляются и инактивируются (метаболизируются) при помощи определенных ферментов в печени. Некоторые препараты воздействуют на эти ферменты печени, усиливая или ослабляя их активность, вследствие чего инактивация определенных препаратов может происходить быстрее или медленнее, чем обычно. Например, усиливая активность ферментов печени, барбитураты, такие, как фенобарбитал, вызывают ускоренную инактивацию антикоагулянта варфарина, тем самым снижая его эффективность при приеме в тот же самый период времени. И наоборот, снижая активность ферментативной системы, такие препараты, как эритромицин и ципрофлоксацин могут усиливать активность варфарина, повышая тем самым риск кровотечения. Когда препараты, влияющие на активность ферментов печени, назначаются пациентам, принимающим варфарин, врачи более пристально наблюдают за такими пациентами и при необходимости корректируют дозу варфарина, чтобы компенсировать вышеуказанный эффект. После прекращения приема этих препаратов дозу варфарина еще раз корректируют. На активность ферментов печени оказывают влияние многие другие лекарственные препараты.
Химические вещества, содержащиеся в табачном дыме, могут усиливать активность некоторых ферментов печени. Вследствие этого у курильщиков снижается эффективность применения некоторых препаратов, например, теофиллина (относится к препаратам, расширяющим просвет дыхательных путей, также именуемым бронхолитиками).
Некоторые препараты влияют на скорость, с которой почки выводят другие препараты. Например, большие дозы витамина С увеличивают кислотность мочи и, таким образом, могут изменять скорость выведения и активность определенных лекарственных препаратов. Например, скорость выведения кислых препаратов (таких, как аспирин) может уменьшаться, а щелочных (таких, как псевдоэфедрин) — увеличиваться.
Поскольку лекарственных взаимодействий очень много, врачи и фармацевты часто снижают риск возникновения подобных проблем, сверяясь со справочной литературой и компьютерными программами перед тем, как выписать или выдать какой-либо новый препарат. В большинстве аптек бланки заказов и рецептов на лекарственные препараты проходят автоматическую проверку при помощи компьютерной системы на предмет возможных лекарственных взаимодействий.
Взаимодействие с питательными веществами
Питательные вещества содержатся в продуктах питания и напитках (в том числе в алкогольных), а также в биологически активных добавках. Употребление этих веществ может оказать определенное влияние на действие принимаемых пациентом препаратов.
Пища
Как и пища, лекарственные препараты, которые принимаются внутрь, должны сначала пройти процесс всасывания через слизистую оболочку желудка или тонкой кишки. Вследствие этого, присутствие пищи в пищеварительном тракте приводит к ослаблению всасывания лекарственных препаратов. Часто такого взаимодействия можно избежать, принимая препарат за 1 час до приема пищи или через 2 часа после него.
Биологически активные добавки
Биологически активные добавки, в том числе лекарственные травы (за исключением табака) являются продуктами, которые содержат, например, витамины, минералы или аминокислоты и предназначены для применения в качестве добавки к обычному пищевому рациону. Биологически активные добавки подлежат регулированию как продукты питания, а не как лекарственные препараты, поэтому они не подвергаются настолько тщательным исследованиям. Тем не менее, они способны взаимодействовать с рецептурными и безрецептурными препаратами. Чтобы избежать подобных взаимодействий, люди, принимающие биологически активные добавки, должны уведомлять об этом своих врачей и фармацевтов.
Алкоголь
Хотя многие не считают алкоголь пищевым продуктом, он влияет на процессы, происходящие в организме, и взаимодействует со многими лекарственными препаратами. Например, если принимать алкоголь вместе с антибиотиком метронидазолом, могут появиться приливы крови к лицу, головная боль, учащенное сердцебиение, а также тошнота и рвота. Врачи и фармацевты могут дать ответы на вопросы о возможном взаимодействии алкоголя и лекарственных препаратов.
Некоторые виды взаимодействия лекарств и продуктов питания
Лекарственный препарат
Продукт питания
Взаимодействие
Бисфосфонаты (например, алендронат, ибандронат и ризедронат)
Любые продукты питания
Любые продукты питания, даже апельсиновый сок, кофе или минеральная вода, могут значительно снизить всасывание и эффективность этих лекарственных препаратов. Алендронат и ризедронат необходимо принимать с негазированной водой не менее чем за 30 минут до первого приема пищи, напитков или других лекарств в течение суток; ибандронат нужно принимать минимум за 1 час до этого.
Грейпфрутовый сок
Грейпфрутовый сок подавляет активность ферментов, которые участвуют в метаболизме лекарственных препаратов, и тем самым усиливает действие определенных лекарств, включая многие, которые здесь не указаны.
Дигоксин
Овсяные хлопья
Клетчатка, содержащаяся в овсяных хлопьях и в других злаках, при потреблении ее в больших количествах может нарушать всасывание дигоксина.
Ингибиторы МАО (например, фенелзин и транилципромин)
Продукты, богатые тирамином, к которым относятся многие сорта сыров (например, американский сыр, чеддер, сыр с плесенью, бри, моцарелла и пармезан), йогурт, сметана, копчености (например, колбасы и салями), печень, вяленая рыба, икра, авокадо, бананы, вытяжка из дрожжей, изюм, квашеная капуста, соевый соус, конские бобы, красное вино и некоторые сорта пива
Если пациенты, принимающие ингибиторы МАО (в основном для лечения депрессии), употребляют в пищу эти продукты, может возникнуть сильная головная боль и опасное для жизни повышение артериального давления (гипертонический криз). Употребления этих продуктов следует категорически избегать.
Тетрациклин
Кальций или продукты, богатые кальцием (молоко и другие молочные продукты)
Эти продукты могут ослаблять всасывание тетрациклина; данный препарат необходимо принимать за 1 час до приема пищи или через 2 часа после него.
Варфарин (антикоагулянт)
Продукты с высоким содержанием витамина К (например, брокколи, брюссельская капуста, шпинат и капуста)
Эти продукты могут снижать эффективность варфарина, тем самым увеличивая риск образования тромбов. Важнее, чтобы количество продуктов, содержащих витамин К, которые потребляются ежедневно, оставалось неизменным, нежели ограничение потребления таких продуктов.
МАО = моноаминоксидаза.
Взаимодействия лекарственных препаратов и заболеваний
Иногда препараты, которые помогают при одном заболевании, вредны при другом. Например, некоторые бета-блокаторы, принимаемые при сердечно-сосудистых заболеваниях или повышенном артериальном давлении, могут ухудшить состояние больного бронхиальной астмой или затруднить распознавание больными сахарным диабетом ситуаций, когда уровень сахара в крови снижается слишком сильно. Некоторые препараты, которые принимают при простуде, могут оказать негативное воздействие при глаукоме. Прежде чем врач выпишет новый препарат, пациентам следует рассказать ему обо всех имеющихся у них заболеваниях. Наибольшее значение имеют такие заболевания и нарушения состояния здоровья, как сахарный диабет, повышенное или пониженное артериальное давление, язвенная болезнь, глаукома, увеличение простаты, недержание мочи и бессонница, поскольку люди, страдающие ими, подвержены наибольшему риску взаимодействия между заболеванием и лекарственным препаратом.
Взаимодействия между заболеванием и лекарственным препаратом могут иметь место в любой возрастной категории, но чаще всего встречаются у пожилых людей, у которых бывает больше различных заболеваний (см. Старение и лекарственные препараты).