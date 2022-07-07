Лекарственные взаимодействия

Если пациент принимает два препарата со схожим действием, побочные эффекты от них могут усиливаться. Дублирование может иметь место, когда пациент непреднамеренно принимает два препарата (часто один из них является безрецептурным препаратом), содержащих одно и то же действующее вещество. Например, пациент может принимать лекарство от простуды и снотворное, оба из которых содержат дифенгидрамин (димедрол), или же лекарство от простуды и обезболивающее, оба из которых содержат парацетамол. Такого рода дублирование особенно вероятно в случае применения препаратов, которые содержат несколько действующих веществ, или препаратов, которые продаются под коммерческими наименованиями (т. е., на первый взгляд кажущихся разными, но самом деле содержащих одни и те же действующие вещества).

Крайне важно знать состав лекарственного препарата, равно как и проверять каждый новый препарат перед приемом, что позволит избежать дублирования. Например, многие обезболивающие в рецептурных дозировках содержат опиоидный анальгетик и парацетамол. Пациенты, которые принимают такой препарат, не зная при этом его состава, могут параллельно принимать безрецептурный препарат, содержащий парацетамол, что приводит к риску токсичности.

Аналогичные проблемы с дублированием могут иметь место в случае, когда принимаются два различных препарата с одинаковым действием. Вероятнее всего, это происходит тогда, когда люди посещают несколько врачей, получают лекарства по рецепту в нескольких аптеках или и то, и другое. Врачи, не знающие о том, что выписали их коллеги, могут непреднамеренно выписать аналогичный препарат. Например, в случае, когда два врача выписали пациенту снотворное или же если один врач выписал снотворное, а второй — препарат иного рода (например, от повышенного чувства тревоги) со схожим успокоительным эффектом, может наблюдаться чрезмерная седация и головокружение.

Пациенты могут снизить риск дублирования, сообщая каждому врачу обо всех препаратах, которые они принимают, и используя одну и ту же аптеку для получения всех своих рецептурных препаратов. Весьма полезно вести постоянно обновляемый список принимаемых лекарств и приносить его с собой на каждый визит к врачу. Кроме этого, пациентам не стоит принимать выписанные ранее препараты (например, снотворные или обезболивающие), не проконсультировавшись предварительно с врачом или фармацевтом, поскольку данный препарат может дублировать действие препарата, принимаемого ими в настоящий момент или взаимодействовать с ним каким-либо иным образом.