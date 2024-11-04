Распределение лекарственных препаратов в организме

Распределение препаратов — это перемещение препарата в кровь (из крови) и в различных тканях организма (например, в жировой и мышечной ткани и в ткани головного мозга), а также относительное содержание препарата в тканях.

(См. также Введение в применение и кинетику лекарственных препаратов).

После всасывания препарата в кровоток (см. Всасывание лекарственного препарата) он быстро распределяется в организме. Среднее время кровообращения составляет 1 минуту. После того, как цикл кровообращения завершен, препарат переходит из кровотока в ткани организма.

По завершению абсорбции большинство препаратов распределяются по организму неравномерно. Лекарственные препараты, растворимые в воде (водорастворимые препараты), например, антигипертензивный препарат атенолол, как правило, остаются в крови и в жидкости, окружающей клетки (интерстициальном пространстве). Лекарственные препараты, растворимые в жирах (жирорастворимые препараты), такие как успокоительный препарат клоразепат, обычно концентрируются в жировой ткани. Другие лекарственные препараты концентрируются лишь в одном небольшом участке организма (например, йод концентрируется в основном в щитовидной железе), поскольку определенные ткани характеризуются особого рода склонностью (сродством) к лекарственному препарату и способностью его удерживать.

Препараты проникают в различные ткани с различной скоростью, в зависимости от их способности проникать через биологические мембраны. Например, антибиотик рифампин (препарат, обладающий высокой растворимостью в жирах) быстро проникает в головной мозг, в то время как антибиотик пенициллин (водорастворимый препарат) такой способностью не обладает. В целом, жирорастворимые препараты проникают сквозь клеточные мембраны быстрее, чем водорастворимые препараты. Некоторые препараты перемещаются в ткани организма или выводятся из них посредством механизмов клеточного транспорта.

Некоторые лекарственные препараты покидают кровоток весьма медленно, поскольку они прочно связываются с белками, циркулирующими в крови. Другие препараты довольно быстро покидают кровоток и попадают в другие ткани организма, поскольку они менее прочно связаны с белками крови. Некоторое количество или практически все молекулы препарата, находящиеся в крови, могут связываться с белками крови. То количество препарата, которое связано с белками, как правило, неактивно. По мере распределения несвязанного препарата в тканях и снижения его концентрации в кровотоке белки крови постепенно высвобождают связанные с ними молекулы препарата. Таким образом, то количество препарата, которое связано в кровотоке с белками, может служить источником препарата.

Некоторые препараты накапливаются в определенных тканях (например, дигоксин накапливается в мышцах сердца и в скелетных мышцах), которые также могут выступать в качестве источника дополнительного количества препарата. Эти ткани могут медленно высвобождать препарат в кровоток, предотвращая, таким образом, резкое снижение концентрации препарата в крови и продлевая действие препарата. Некоторые препараты, например, препараты, накапливающиеся в жировой ткани, покидают эти ткани настолько медленно, что они продолжают циркулировать в сосудистом русле на протяжении нескольких дней после того, как пациент перестал принимать препарат.

Процесс распределения препаратов также может варьироваться от человека к человеку. Например, у людей, страдающих ожирением, могут накапливаться большие количества жирорастворимых препаратов, в то время как у очень худых людей такие препараты могут накапливаться в относительно меньших количествах. У пожилых людей (даже худых) могут накапливаться значительные количества жирорастворимых препаратов поскольку относительное содержание жира в организме увеличивается с возрастом.