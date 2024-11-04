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Наномедицина

Авторы:Jennifer Le, PharmD, MAS, BCPS-ID, FIDSA, FCCP, FCSHP, Skaggs School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, University of California San Diego
Проверено/пересмотрено нояб. 2024
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    В наномедицине используются нанотехнологии (крошечные частицы, называемые наночастицами, и аппараты, называемые нанороботами) для улучшения доставки лекарственных препаратов в специфические органы-мишени. Прицельное воздействие на конкретные органы позволяет врачам достичь наилучшей возможной эффективности и безопасности вводимых ими препаратов. Размер наночастицы, который обычно колеблется от 1 до 100 нм (нано — означает «миллиардная часть»), а также ее форма и химия поверхностных явлений, влияют на то, как организм взаимодействует с препаратом, в том числе на следующее: 

    Большинство нанопрепаратов вводятся перорально или внутривенно и достигают своего эффекта путем накопления в определенных тканях, включая опухоли.

    Наночастицы предназначены для того, чтобы оставаться в органах-мишенях в течение длительного времени и вызывать минимальное количество побочных эффектов. 

    (См. также Введение в применение и кинетику лекарственных препаратов).

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    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.