Наномедицина

В наномедицине используются нанотехнологии (крошечные частицы, называемые наночастицами, и аппараты, называемые нанороботами) для улучшения доставки лекарственных препаратов в специфические органы-мишени. Прицельное воздействие на конкретные органы позволяет врачам достичь наилучшей возможной эффективности и безопасности вводимых ими препаратов. Размер наночастицы, который обычно колеблется от 1 до 100 нм (нано — означает «миллиардная часть»), а также ее форма и химия поверхностных явлений, влияют на то, как организм взаимодействует с препаратом, в том числе на следующее:

Большинство нанопрепаратов вводятся перорально или внутривенно и достигают своего эффекта путем накопления в определенных тканях, включая опухоли.

Наночастицы предназначены для того, чтобы оставаться в органах-мишенях в течение длительного времени и вызывать минимальное количество побочных эффектов.

(См. также Введение в применение и кинетику лекарственных препаратов).