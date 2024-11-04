Метаболизм лекарственного препарата

Метаболизм препаратов — это процесс химического преобразования препаратов в организме.

(См. также Введение в применение и кинетику лекарственных препаратов).

Некоторые препараты подвергаются в организме химическому преобразованию (метаболизму). Вещества, образующиеся вследствие метаболизма (метаболиты), могут быть неактивными, а также могут обладать схожей или отличной от исходного препарата терапевтической активностью или токсичностью. Некоторые препараты, именуемые пролекарствами, вводятся в неактивной форме, которая затем подвергается метаболическому превращению в активную форму. Желаемый терапевтический эффект достигается при помощи полученных в результате этого активных метаболитов. Метаболиты могут впоследствии не выводиться из организма, а подвергаться дальнейшим метаболическим превращениям. Последующие метаболиты затем выводятся из организма. Выведение подразумевает удаление лекарственного препарата из организма, например, с мочой или желчью.

Большинство препаратов проходят через печень, где происходит метаболизм большей части препаратов. После того, как препараты попадают в печень, ферменты преобразуют пролекарства в активные метаболиты либо преобразуют активные лекарственные препараты в неактивные формы. Основной механизм, посредством которого в печени происходит метаболизм препаратов — это особая группа ферментов цитохрома P-450. Содержание этих ферментов цитохрома P-450 определяет скорость метаболизма многих лекарственных препаратов. Метаболическая «пропускная способность» этих ферментов ограничена, т. е. они могут подвергаться перегрузке, если содержание какого-либо препарата в крови становится слишком высоким (см. Набор генов и ответ организма на воздействие лекарственных препаратов).

На активность ферментов цитохрома P-450 оказывают влияние многие вещества (например, лекарственные препараты и продукты питания). Если эти вещества снижают способность ферментов расщеплять какой-либо лекарственный препарат, то производимые данным лекарственным препаратом эффекты (в том числе побочные эффекты) усиливаются. Если же эти вещества уменьшают способность ферментов расщеплять какой-либо лекарственный препарат, то производимые данным лекарственным препаратом эффекты ослабляются.

Поскольку на момент рождения ребенка метаболические ферментные системы сформированы лишь частично, метаболизм определенных препаратов у новорожденных затруднен. В процессе старения активность ферментов снижается; таким образом, пожилые люди, подобно новорожденным, не способны метаболизировать лекарственные препараты в той же степени, что молодые взрослые и дети (см. Старение и лекарственные препараты). Поэтому новорожденным и людям пожилого возраста часто требуются меньшие дозы из расчета на единицу массы тела, чем молодым людям или людям среднего возраста. Некоторые заболевания, включая кистозный фиброз, болезни печени и почек, могут менять активность ферментов, тем самым влияя на метаболизм лекарственных препаратов. Кроме того, на метаболизм определенных препаратов (включая клопидогрел, варфарин, омепразол и кодеин) могут влиять генетические различия в метаболических ферментах у разных пациентов.

Генетические вариации переноса определенных лекарственных препаратов (например, статинов) в печень и из нее могут повышать риск развития у человека побочных эффектов препарата или лекарственного поражения печени.