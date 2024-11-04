Выведение лекарственного препарата

На способность почек выделять препараты влияют множество факторов, в том числе определенные характеристики самих препаратов. Чтобы в значительной мере выводиться с мочой, препарат или метаболит должны быть водорастворимыми и не слишком сильно связываться с белками, находящимися в кровотоке. Кислотность мочи, на которую влияют пищевой рацион, лекарственные препараты и заболевания почек, может оказывать влияние на скорость, с которой почки выделяют некоторые препараты. В ходе лечения отравлений определенными препаратами, чтобы ускорить их выведение, изменяют кислотность мочи посредством приема антацидов (например, бикарбоната натрия) или кислых веществ (таких как хлорид аммония).

Способность почек к выведению лекарственных препаратов также зависит от:

Оттока мочи

Почечного кровотока

Заболевания почек

На функцию почек могут оказывать негативное воздействие различного рода расстройства (в особенности повышенное артериальное давление, сахарный диабет и рецидивирующие инфекции почек), воздействие высоких доз токсичных химических веществ и возрастные изменения. С возрастом функция почек постепенно снижается. Например, почки 85-летнего человека выделяют лекарственные препараты лишь наполовину от того, как это происходит у 35-летнего.

У людей со сниженной функцией почек «нормальная» дозировка препарата, который выводится преимущественно почками, может оказаться слишком высокой и вызывать определенные побочные эффекты. Таким образом, работникам здравоохранения иногда приходится корректировать дозировку препаратов в зависимости от того, насколько у данного пациента снижена функция почек. Людям с нарушенной функцией почек могут требоваться более низкие дозы препаратов, чем людям с нормальной функцией почек.

У работников здравоохранения есть несколько способов оценить, насколько снижена функция почек. Иногда оценка основывается исключительно на возрасте пациента. Однако более точно оценить функцию почек можно при помощи анализа, определяющего уровень креатинина (одного из продуктов жизнедеятельности) в крови, а иногда и в моче. Результаты этого анализа используются, чтобы вычислить, насколько эффективно креатинин выводится из организма (это называется клиренс креатинина — см. Функциональные почечные пробы), что является отражением того, насколько хорошо работают почки.