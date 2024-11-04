Абсорбция (всасывание) лекарственного препарата — это процесс проникновения препарата в кровоток после его введения.

(См. также Введение в применение и кинетику лекарственных препаратов).

Абсорбция препарата влияет на его биодоступность, т. е., на то, как быстро и в какой степени препарат достигает того места (сайта), где он оказывает действие. К числу факторов, влияющих на всасывание (и, следовательно, на биодоступность), относятся следующие:

Способы разработки и производства лекарственного препарата

Его физические и химические свойства

Другие содержащиеся в нем ингредиенты

Физиологические особенности человека, принимающего лекарственный препарат

Условия хранения лекарственного препарата

Лекарственный препарат — это, фактически, лекарственная форма препарата (таблетка, капсула, суппозиторий, трансдермальный пластырь или раствор). Он состоит из собственно препарата (действующего вещества) и вспомогательных веществ (неактивных ингредиентов). Активный ингредиент представляет собой химическое вещество (лекарственный препарат), который принимается, чтобы произвести желаемый эффект (например, снижение артериального давления). Добавки (неактивные ингредиенты, например, разбавители, стабилизаторы, разрыхлители и смазывающие вещества) смешиваются с лекарственным препаратом, чтобы облегчить его проглатывание или способствовать его распаду в пищеварительном тракте. Например, чтобы изготовить таблетки, смесь активных/неактивных ингредиентов может быть сформирована в маленькие крупинки и спрессована в форму таблетки. Вид и количество вспомогательных веществ, а также степень прессовки влияют на скорость распада таблетки и всасывания препарата. Чтобы оптимизировать процесс абсорбции, производители лекарственных препаратов регулируют вышеуказанные параметры.

Поскольку лекарственные препараты, содержащие один и тот же препарат (действующее вещество) могут содержать различные вспомогательные вещества, абсорбция препарата у различных лекарственных препаратов может отличаться. Таким образом, эффекты препарата, даже в одной и той же дозе, могут варьироваться в зависимости от конкретного лекарственного препарата. Лекарственные препараты, которые не только содержат один и тот же активный ингредиент, но также обеспечивают практически одинаковые концентрации последнего в крови в одни и те же моменты времени, считаются биоэквивалентными (см. Биоэквивалентность и взаимозаменяемость генерических препаратов). Понятие «биоэквивалентность» обеспечивает уверенность в терапевтической эквивалентности (т. е., обеспечении одинакового терапевтического эффекта); таким образом, биоэквивалентные лекарственные препараты являются взаимозаменяемыми.

Таблетки Если таблетка высвобождает препарат слишком быстро, концентрация данного препарата в кровь может стать слишком высокой, что может вызвать чрезмерно сильную реакцию. Если таблетка высвобождает препарат слишком медленно, значительная часть препарата может быть выведена из организма с калом, так и не всосавшись в кровь; вследствие этого концентрация препарата в крови может быть слишком низкой. Производители лекарственных препаратов определяют состав таблетки таким образом, чтобы обеспечить высвобождение препарата с желаемой скоростью.

Капсулы Капсулы представляют собой препараты и вспомогательные вещества, находящиеся внутри желатиновой оболочки. Оболочка высвобождает содержимое при намокании. Обычно это происходит быстро. Размер частиц препарата и свойства вспомогательных веществ определяют, как быстро препарат растворяется и абсорбируется. Из капсул, наполненных жидким содержимым препараты, как правило, абсорбируются быстрее, чем из капсул, наполненных твердыми частицами.

Кишечнорастворимая оболочка Если лекарственный препарат, который принимается внутрь, повреждает слизистую оболочку желудка или подвержен распаду под воздействием кислой среды желудка, то таблетка или капсула с препаратом может быть покрыта веществом, которое способно защитить ее от растворения до тех пор, пока она не достигнет тонкого кишечника. Эти защитные покрытия называют «кишечнорастворимой оболочкой». Чтобы эти защитные покрытия растворились, они должны вступить в контакт с менее кислой средой тонкого кишечника или с имеющимися там пищеварительными ферментами. Тем не менее, такого рода защитное покрытие не всегда растворяется желаемым образом. Таблетки или капсулы могут в неизмененном виде выводиться с калом; особенно это характерно для людей старшего возраста.

Формы выпуска с контролируемым высвобождением Некоторые лекарственные препараты разработаны таким образом, чтобы обеспечивать высвобождение действующих веществ медленно или небольшими порциями в течение длительного времени, как правило — в течение 12 или более часов. Такая лекарственная форма именуется лекарственным препаратом с модифицированным высвобождением, контролируемым высвобождением, пролонгированным высвобождением или с замедленным высвобождением.