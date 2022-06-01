Введение лекарственного препарата

Введение при помощи инъекции (парентеральное введение) включает следующие пути:

Подкожный (под кожу)

Внутримышечный (в мышцу)

Внутривенный (в вену)

Интратекальный (в пространство вокруг спинного мозга)

Лекарственный препарат может быть изготовлен или произведен таким образом, что его абсорбция из места инъекции продлевается до нескольких часов, дней или более. Такого рода лекарственные препараты нет необходимости вводить столь же часто, как препараты, характеризующиеся более быстрым всасыванием.

Что касается подкожного пути введения, в жировую ткань, расположенную непосредственно под кожей, вводится игла. После инъекции лекарственный препарат попадает в мелкие кровеносные сосуды (капилляры) и уносится с током крови. В других случаях лекарственный препарат достигает кровотока, проходя через лимфатические сосуды (см. рисунок Лимфатическая система: помощь в защите от инфекции). Лекарственные препараты белковой природы, молекулы которых обладают крупными размерами (например, инсулин), как правило, попадают в кровоток через лимфатические сосуды, поскольку эти препараты очень медленно перемещаются из тканей в капилляры. Подкожный путь введения используется для многих лекарственных препаратов белковой природы, поскольку такие препараты были бы разрушены в пищеварительном тракте, если бы их принимали внутрь.

Определенные препараты (такие как прогестины, принимаемые в качестве гормональной контрацепции) могут вводиться посредством введения под кожу пластиковых капсул (имплантация). Хотя данный путь введения препарата используется редко, основным его преимуществом является длительный терапевтический эффект (например, этоногестрел, который имплантируется с целью контрацепции, может действовать до 3-х лет).

Внутримышечному пути введения отдают предпочтение перед подкожным путем введения, когда необходимо ввести больший объем лекарственного препарата. Поскольку мышцы залегают под кожей и жировой клетчаткой, используется более длинная игла. Чаще всего лекарственные препараты вводятся внутримышечно в плечо, бедро или в ягодицы. То, насколько быстро лекарственный препарат всасывается в кровоток, зависит, в частности, от кровоснабжения данной мышцы. Чем менее выражена сосудистая сеть в месте инъекции, тем медленнее всасывается лекарственный препарат.

При внутривенном пути введения игла вводится непосредственно в вену. Раствор, содержащий лекарственный препарат, может вводиться одномоментно или посредством длительной инфузии. В ходе инфузии раствор перемещается под воздействием силы тяжести (из складного пластикового пакета) или, чаще, при помощи т.н. инфузионного насоса через гибкие трубки, присоединенные к игле или трубочке (катетеру), введенной в вену, как правило, на предплечье. Внутривенное введение — наилучший метод ввести точную дозу быстро и под контролем таким образом, чтобы она распределилась по всему организму. Внутривенное введение также используется для введения растворов, обладающих раздражающим действием, которые могли бы вызвать боль и повреждение тканей, если бы их ввели подкожно или внутримышечно. Внутривенную инъекцию технически произвести сложнее, чем подкожную или внутримышечную, поскольку введение иглы или катетера в вену может сопровождаться определенными трудностями, особенно если пациент страдает ожирением.

При внутривенном введении лекарственный препарат попадает непосредственно в кровоток; его действие при этом наступает быстрее, чем при использовании любого другого пути введения. Следовательно, работники здравоохранения внимательно наблюдают за пациентами, которым производятся внутривенные инъекции, на предмет признаков того, что препарат оказывает действие или вызывает нежелательные побочные эффекты. Кроме того, действие препарата, который вводится этим путем, длится более короткое время. Таким образом, некоторые препараты необходимо вводить посредством непрерывной инфузии, чтобы поддерживать их действие на постоянном уровне.

Что касается интратекального пути введения, игла вводится между двумя позвонками в нижних отделах позвоночного столба в пространство, окружающее спинной мозг. Лекарственный препарат вводится в спинномозговой канал. Чтобы обезболить место инъекции, часто используется небольшое количество местного анестезирующего средства. Этот путь введения используется в тех случаях, когда необходимо обеспечить быстрый или местный эффект в отношении головного мозга, спинного мозга или слоев ткани, покрывающих их (мозговые оболочки), например, для лечения инфекций, поражающих эти структуры. Иногда этим путем вводятся анестезирующие средства и анальгетики (например, морфин).