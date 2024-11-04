Введение в применение и кинетику лекарственных препаратов

Применение лекарственных препаратов — это их введение одним из нескольких способов (путей). Кинетика лекарственных препаратов (фармакокинетика) описывает превращения, происходящие с лекарственным препаратом в организме и процессы абсорбции, распределения, метаболизма и выведения.

Общие сведения об абсорбции, м... Видео

Применение лекарственного препарата требует, чтобы он попал в определенный сайт-мишень (сайты-мишени) в тех тканях, где данный лекарственный препарат оказывает действие. Обычно препарат вводится в организм (процесс применения лекарственного препарата), иногда далеко от этого сайта-мишени. Препарат должен попасть в кровоток (процесс абсорбции) и поступить к сайтам-мишеням, где он оказывает действие (процесс распределения). Некоторые лекарственные препараты, прежде чем они смогут оказать действие, подвергаются химическим изменениям в организме (процесс метаболизма); некоторые препараты метаболизируются лишь впоследствии, а некоторые — вообще не метаболизируются. Последний этап — это удаление лекарственного препарата и его метаболитов из организма (процесс выведения).

На вышеупомянутые процессы кинетики могут влиять многие факторы, в том числе масса тела пациента, набор его генов, а также функция печени или почек (см. Общие сведения о возможных реакциях организма на воздействие лекарственных препаратов и Набор генов и ответ организма на воздействие лекарственных препаратов). Изменения в организме, связанные с процессом старения, также влияют на то, как организм перерабатывает лекарственные препараты (см. Старение и лекарственные препараты).