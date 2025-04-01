Нежелательные лекарственные реакции (нежелательные эффекты) — это все нежелательные эффекты лекарственных препаратов. Существует несколько различных типов:

Зависимые от дозы

Аллергические

Идиосинкратические

Зависимые от дозы нежелательные лекарственные реакции представляют собой чрезмерно выраженные терапевтические эффекты препарата. Например, пациент, принимающий лекарственный препарат для снижения повышенного артериального давления может почувствовать головокружение, если лекарственный препарат снизит артериальное давление слишком сильно.

Если инсулин или другой гипогликемический препарат вызовет слишком сильное снижение уровня сахара в крови, у больного сахарным диабетом может возникнуть слабость, потливость, тошнота или учащенное сердцебиение.

Нежелательные лекарственные реакции такого типа, как правило, предсказуемы, но избежать их часто не представляется возможным. Они могут возникать, если доза лекарственного препарата слишком высока (реакция передозировки), если пациент отличается особой чувствительностью к лекарственному препарату или если другой лекарственный препарат замедляет метаболизм первого и, таким образом, увеличивает его концентрацию в крови (см. Лекарственные взаимодействия). Зависимые от дозы реакции могут быть как серьезными, так и несерьезными, но встречаются относительно часто.

Аллергические лекарственные реакции не зависят от дозы, но связаны с применением лекарственного препарата в прошлом. Аллергические реакции возникают, когда в иммунной системе организма развивается неадекватная реакция на лекарственный препарат (иногда это называется «сенсибилизацией»). После того, как у человека развилась сенсибилизация, последующее применение лекарственного препарата становится причиной одной из нескольких разновидностей аллергической реакции. Чтобы предугадать наличие аллергических лекарственных реакций, иногда врачи проводят кожные пробы.

Идиосинкразические нежелательные лекарственные реакции изучены недостаточно. Нежелательные лекарственные реакции этого типа непредсказуемы. К примерам идиосинкразических нежелательных лекарственных реакций относятся сыпь, желтуха (пожелтение кожи), анемия, снижение количества лейкоцитов, поражение почек и поражение нервов, которое может вызвать нарушения зрения или слуха. Как правило, эти реакции носят более серьезный характер, но наблюдаются при этом у очень небольшого числа людей. Те люди, у которых развиваются подобные реакции, могут иметь генетические отличия с точки зрения метаболизма или реакции на лекарственные препараты.

Некоторые нежелательные лекарственные реакции не связаны с терапевтическим эффектом лекарственного препарата, но, как правило, являются предсказуемыми, поскольку механизмы их развития изучены достаточно хорошо. Например, у людей, регулярно принимающих аспирин или другие нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), часто возникают раздражение слизистой желудка и кровотечения. Причина данного явления состоит в том, что эти лекарственные препараты подавляют синтез простагландинов, которые защищают пищеварительный тракт от воздействия желудочного сока.

Тяжесть нежелательных лекарственных реакций К нежелательным лекарственным реакциям (нежелательным эффектам) относятся все неблагоприятные эффекты лекарственных препаратов. Какая-либо универсальная шкала для описания или измерения тяжести нежелательных лекарственных реакций отсутствует. Управлением США по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) классифицирует нежелательные лекарственные реакции как серьезные или несерьезные. Оценка чаще всего носит субъективный характер. Легкие несерьезные нежелательные лекарственные реакции не обязательно означают, что людям необходимо прекратить применение лекарственного препарата, особенно при отсутствии подходящей альтернативы. Тем не менее, часто врачи пересматривают дозу, частоту приема (количество доз, принимаемых в день) и время приема препарата (например, до или после приема пищи, утром или перед отходом ко сну). Для борьбы с нежелательными лекарственными реакциями могут применяться другие лекарственные препараты (например, слабительные для борьбы с запорами). К несерьезным нежелательным лекарственным реакциям могут относиться нарушения пищеварения (тошнота, запор, диарея), головные боли, усталость и недомогание, разлитая ломота в мышцах, сыпь, затруднения при мочеиспускании, изменение настроения или временные изменения некоторых компонентов крови (например, обратимое снижение количества лейкоцитов). К серьезным реакциям относятся те реакции, которые могут представлять собой опасность для жизни (например, печеночная недостаточность, нарушения сердечного ритма, некоторые виды аллергических реакций), те, которые приводят к стойкой или значительной потере трудоспособности или госпитализации, а также те, которые служат причиной возникновения врожденных пороков развития. Эти реакции довольно редки. Люди, у которых развилась тяжелая реакция, как правило, должны прекратить использование лекарственного препарата, и им должно быть проведено соответствующее лечение. Однако иногда врачи вынуждены продолжать лечение лекарственными препаратами, применение которых сопряжено с высоким риском (например, препаратами химиотерапии у людей с онкологическими заболеваниями, или иммунодепрессантами у людей, перенесших трансплантацию органов). Врачи используют при этом все средства для того, чтобы предотвратить или контролировать серьезную нежелательную лекарственную реакцию. Летальные реакции — это реакции такого рода, которые прямым или косвенным образом приводят к смерти. Летальные реакции могут послужить причиной того, что некоторые лекарственные препараты изымаются из продажи. В Соединенных Штатах Америки о подозреваемых нежелательных лекарственных реакциях можно добровольно сообщать в FDA посредством программы отчетности по безопасности MedWatch. Отчетность может помочь FDA оценивать риск на постоянной основе.

Факторы риска возникновения нежелательных лекарственных реакций Вероятность возникновения нежелательных лекарственных реакций (всех неблагоприятных эффектов лекарственного препарата) может увеличиваться под воздействием многих факторов. К ним относятся: Наследственные факторы

Некоторые уже существующие заболевания

Одновременное применение нескольких лекарственных препаратов

Очень юный или пожилой возраст

Беременность

Грудное вскармливание

Снижение функции почек или печени Люди могут быть более восприимчивы к токсическим эффектам определенных лекарственных препаратов в силу наследственных факторов. Были выявлены различные гены, которые влияют на реакцию организма на лекарственные препараты. Например, различия в определенных генах могут влиять на метаболизм лекарственных препаратов в печени, что способствует повышению их уровня и увеличивает шансы развития нежелательной лекарственной реакции. Однако обследование для выявления этих различий является сложным и еще не используется в стандартной клинической практике. Некоторые уже существующие заболевания могут нарушать всасывание, метаболизм и выведение лекарственных препаратов, а также ответ организма на их воздействие (см. Взаимодействия лекарственных препаратов и заболеваний), что способствует увеличению риска нежелательных лекарственных реакций. Остается недостаточно изученным вопрос о том, как влияют на нежелательные лекарственные реакции психологический настрой, мировоззрение, вера в себя, и доверие к работникам здравоохранения. Применение нескольких лекарственных препаратов: Прием нескольких лекарственных препаратов, рецептурных или безрецептурных, обусловливает повышенный риск возникновения нежелательных лекарственных реакций (см. Межлекарственные взаимодействия). Число и тяжесть нежелательных лекарственных реакций увеличивается с увеличением количества принимаемых лекарственных препаратов. Употребление алкоголя также увеличивает риск развития нежелательной лекарственной реакции. Риск возникновения нежелательных лекарственных реакций можно уменьшить, попросив врача или фармацевта периодически рассматривать все лекарственные препараты, которые принимает данный пациент, и вносить при необходимости надлежащие коррективы. Возраст Младенцы и дети младшего возраста подвержены высокому риску возникновения нежелательных лекарственных реакций, в первую очередь по одной из двух причин: из-за еще не полностью развитой способности метаболизировать лекарственные препараты и из-за продолжающегося роста и формирования новых тканей. Например, поскольку зубная эмаль еще находится в стадии формирования, если младенцам и маленьким детям (примерно до 8 лет) давать антибиотик тетрациклин, это может привести к необратимому изменению цвета зубной эмали. У детей до 18-летнего возраста, если они получают аспирин при гриппе или ветряной оспе, имеется риск развития синдрома Рея. У пожилых людей повышенный риск возникновения нежелательных лекарственных реакций обусловлен несколькими причинами (см. Старение и лекарственные препараты). У них с большей степенью вероятности имеется множество проблем со здоровьем; таким образом, они часто принимают несколько рецептурных и безрецептурных лекарственных препаратов. Кроме того, по мере старения печень менее эффективно метаболизирует многие лекарственные препараты, а почки менее эффективно их выводят, что увеличивает риск как поражения почек, так и других нежелательных лекарственных реакций. Эти возрастные проблемы часто усугубляются недостаточным питанием и обезвоживанием, которые с возрастом встречаются все чаще. Пожилые люди также более чувствительны к эффектам многих лекарственных препаратов. Например, пожилые люди чаще испытывают головокружение, потерю аппетита, депрессию, спутанность сознания и нарушения координации, что увеличивает риск падения и переломов. К лекарственным препаратам, вызывающим такого рода реакции, относятся многие антигистаминные препараты, снотворные, успокоительные препараты, антигипертензивные препараты, гипогликемические препараты и антидепрессанты (см. таблицу Некоторые лекарственные препараты, особенно склонные вызвать проблемы у пожилых людей). Беременность и грудное вскармливание Многие лекарственные препараты, например, антигипертензивные препараты, такие как ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (АПФ) и блокаторы рецепторов ангиотензина-II (БРА), представляют опасность для здоровья и нормального развития плода. Насколько возможно, беременные женщины должны воздерживаться от приема любых лекарственных препаратов, особенно в первом триместре (см. также Некоторые лекарственные препараты и риск возникновения проблем во время беременности). Развивающийся плод особенно уязвим к воздействию лекарственных препаратов в первом триместре беременности, поэтому следует принимать только абсолютно необходимые лекарственные препараты (в соответствии с рекомендациями лечащего врача) и витамины для беременных. Тем не менее, в отношении некоторых лекарственных препаратов, включая ингибиторы АПФ и БРА, риск повышается во втором и третьем триместрах беременности. Применение любых рецептурных и безрецептурных лекарственных препаратов и биологически активных добавок (в том числе лекарственных трав) во время беременности требует наблюдения врача. Так называемые «социальные наркотики» (алкоголь и никотин) и запрещенные лекарственные препараты (кокаин и опиоиды, например, героин) также несут риски для беременности и плода, и поэтому их употребления следует избегать. Лекарственные препараты и составляющие лекарственных трав могут передаваться ребенку с грудным молоком (см. Применение лекарственных препаратов и употребление психоактивных веществ во время грудного вскармливания). Некоторые лекарственные препараты кормящим матерям принимать нельзя, в то время как другие принимать можно, но только под надзором врача. Женщины, кормящие грудью, должны посоветоваться с медицинским работником прежде, чем начать принимать какие-либо лекарственные препараты. «Социальные наркотики» и запрещенные лекарственные препараты могут нанести вред ребенку, находящемуся на грудном вскармливании.