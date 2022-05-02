Обзор лекарственных препаратов

В соответствии с законодательством лекарственные препараты делятся на две категории: рецептурные препараты и безрецептурные препараты.

Рецептурные препараты — это препараты, безопасное применение которых возможно исключительно под наблюдением врача. Эти препараты выдаются только по рецепту, выписанному сертифицированным специалистом, который наделен соответствующими государственными органами правом выписывать рецепты (например, врачом, стоматологом, ортопедом, медсестрой, помощником врача или ветеринаром).

Безрецептурные препараты — это препараты, безопасное применение которых не требует наблюдения врача (например, аспирин), и которые продаются без рецепта. В США решения о том, какие лекарственные препараты могут отпускаться только по рецепту, а какие — без рецепта, принимаются государственным органом — Управлением США по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (Food and Drug Administration, FDA).

Биологически активные добавки (например, лекарственные растения и нутрицевтики) — это продукты, предназначенные для дополнения рациона питания. Продукция этого рода может содержать витамины, аминокислоты, минералы или другие вещества растительного происхождения (фитопрепараты). Поскольку биологически активные добавки не относятся к категории лекарственных препаратов, для их реализации не требуется разрешение FDA и они не обязательно должны соответствовать тем же стандартам безопасности и эффективности, что и лекарственные препараты. Поскольку эти препараты не должны соответствовать стандартам FDA в отношении безопасности и эффективности, заявления от производителя о том, что их можно использовать для лечения конкретных заболеваний, неправомочны. Биологически активные добавки могут вызывать проблемы со здоровьем, если их принимать неправильно или в больших количествах.