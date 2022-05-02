Обзор лекарственных препаратов

По определению законодательства США лекарственные препараты (в отличие от продуктов питания или изделий медицинского назначения) — это любые вещества, предназначенные для диагностики, полного излечения, облегчения симптомов, лечения или профилактики каких-либо заболеваний или для оказания определенного влияния на строение либо функции организма человека. (Пероральные контрацептивы являются примером лекарственных препаратов, которые оказывают определенное влияние на функцию организма, а не используются для лечения заболеваний). Такого рода полное определение понятия «лекарственный препарат» хоть и весьма важно с юридической точки зрения, довольно сложно для повседневного использования. Более простое, но достаточно точное определение понятия «лекарственный препарат» — это «любое химическое или биологическое вещество, которое оказывает влияние на организм и происходящие в нем процессы».
Некоторые люди неверно используют слово препарат только для обозначения веществ, производящих приятные ощущения. На протяжении всей истории человечества надлежащее медицинское применение лекарственных препаратов сопровождалось чрезмерным и постоянным приемом изменяющих сознание веществ без медицинской необходимости. Некоторые препараты, относящиеся к этой категории, могут применяться законно в медицинских целях, а некоторые — нет (см. Общие сведения о заболеваниях, связанных с употреблением психоактивных веществ).
Рецептурные и безрецептурные препараты
В соответствии с законодательством лекарственные препараты делятся на две категории: рецептурные препараты и безрецептурные препараты.
Рецептурные препараты — это препараты, безопасное применение которых возможно исключительно под наблюдением врача. Эти препараты выдаются только по рецепту, выписанному сертифицированным специалистом, который наделен соответствующими государственными органами правом выписывать рецепты (например, врачом, стоматологом, ортопедом, медсестрой, помощником врача или ветеринаром).
Безрецептурные препараты — это препараты, безопасное применение которых не требует наблюдения врача (например, аспирин), и которые продаются без рецепта. В США решения о том, какие лекарственные препараты могут отпускаться только по рецепту, а какие — без рецепта, принимаются государственным органом — Управлением США по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (Food and Drug Administration, FDA).
Биологически активные добавки (например, лекарственные растения и нутрицевтики) — это продукты, предназначенные для дополнения рациона питания. Продукция этого рода может содержать витамины, аминокислоты, минералы или другие вещества растительного происхождения (фитопрепараты). Поскольку биологически активные добавки не относятся к категории лекарственных препаратов, для их реализации не требуется разрешение FDA и они не обязательно должны соответствовать тем же стандартам безопасности и эффективности, что и лекарственные препараты. Поскольку эти препараты не должны соответствовать стандартам FDA в отношении безопасности и эффективности, заявления от производителя о том, что их можно использовать для лечения конкретных заболеваний, неправомочны. Биологически активные добавки могут вызывать проблемы со здоровьем, если их принимать неправильно или в больших количествах.
Наименования лекарственных препаратов
Осведомленность в отношении названий лекарственных препаратов может помочь в понимании информации, указанной на этикетках лекарственных препаратов. У каждого лекарственного препарата есть, по крайней мере, три наименования — химическое наименование, генерическое (непатентованное или официальное) наименование и брендовое (патентованное или торговая марка) наименование (см. боковую панель Что входит в наименование?).
Химическое наименование описывает атомную или молекулярную структуру лекарственного препарата. Как правило, это наименование слишком сложно и громоздко для использования в общих целях. Поэтому официальные органы присваивают лекарственному препарату так называемое генерическое наименование.
Генерические наименования определенного типа (класса) лекарственных препаратов, как правило, имеют одинаковые окончания. Например, наименования всех бета-блокаторов, которые применяются для лечения таких расстройств, как повышенное артериальное давление, заканчиваются на «лол» (например, метопролол или пропранолол).
Брендовое наименование выбирается фармацевтической компанией, которая является производителем или дистрибьютором лекарственного препарата. Запатентованные лекарственные препараты, как правило, продаются под брендовым наименованием. Генерические версии препаратов с брендовым наименованием, производство которых начинается по истечению срока патента фармацевтической компании, могут реализовываться под генерическим наименованием (например, ибупрофен) или под собственным брендовым наименованием компании-производителя (например, Аддапарин [Addaparin]).
Группы лекарственных препаратов
Также полезно знать, к какой группе относится лекарственный препарат. В широком смысле лекарственные препараты классифицируются по терапевтическим группам, т. е. по тому, для лечения каких расстройств и симптомов они применяются. Например, лекарственные препараты, применяемые для лечения повышенного артериального давления, именуются «антигипертензивными препаратами» (медицинский термин «гипертензия» обозначает повышенное артериальное давление); лекарственные препараты, применяемые для облегчения тошноты, именуются «противорвотными средствами» или «антиэметиками» («эмезис» — это медицинский термин, обозначающий рвоту). В пределах каждой из терапевтических групп лекарственные препараты распределяются по классам. Некоторые классы определены по тому, каким образом лекарственные препараты воздействуют на организм для достижения желаемого эффекта. Например, мочегонные средства, блокаторы кальциевых каналов, бета-блокаторы и ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (АПФ) — все это примеры классов антигипертензивных препаратов, которые действуют разным образом.
Дополнительная информация
Ниже приведены некоторые ресурсы на английском языке, которые могут быть полезными. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Информационно-исследовательский центр по участию в клинических исследованиях (The Center for Information and Study on Clinical Research Participation, CISCRP): некоммерческая организация, которая обучает и информирует пациентов, медицинских исследователей, СМИ и политиков о роли, которую они все играют в клинических исследованиях
ClinicalTrials.gov: база данных клинических исследований (финансируемых как из частных, так и из государственных источников), проводимых во всем мире