Факторы риска возникновения нежелательных лекарственных реакций

Вероятность возникновения нежелательных лекарственных реакций (всех неблагоприятных эффектов лекарственного средства или лекарственного препарата) может увеличиваться под воздействием многих факторов. Они включают:

Наследственные факторы

Некоторые уже существующие заболевания

Одновременное применение нескольких лекарственных препаратов

Очень юный или пожилой возраст

Беременность

Грудное вскармливание

Люди могут быть более восприимчивы к токсическим эффектам определенных лекарственных средств (в том числе лекарственных препаратов) в силу наследственных факторов. Были выявлены различные гены, которые влияют на реакцию организма на лекарственные препараты. Например, различия в определенных генах могут влиять на метаболизм лекарственных препаратов в печени, что способствует повышению уровня препарата и увеличивает шансы развития нежелательной лекарственной реакции. Однако обследование для выявления этих различий является сложным и еще не используется в стандартной клинической практике.

Некоторые уже существующие заболевания могут нарушать всасывание, метаболизм и выведение лекарственных препаратов, а также ответ организма на их воздействие (см. Лекарственные взаимодействия: взаимодействия лекарственных препаратов и заболеваний), что способствует увеличению риска нежелательных лекарственных реакций.

Остается недостаточно изученным вопрос о том, как влияют на нежелательные лекарственные реакции психологический настрой, мировоззрение, вера в себя, и доверие к работникам здравоохранения.

Одновременное использование нескольких препаратов Прием нескольких лекарственных препаратов, рецептурных или безрецептурных, обусловливает повышенный риск возникновения нежелательных лекарственных реакций (см. Межлекарственные взаимодействия). Число и тяжесть нежелательных лекарственных реакций увеличивается несоразмерно с увеличением количества принимаемых лекарственных препаратов. Употребление спирта, который тоже является лекарственным препаратом, также увеличивает такого рода риск. Риск возникновения нежелательных лекарственных реакций можно уменьшить, попросив врача или фармацевта периодически рассматривать все препараты, которые принимает данный пациент, и вносить при необходимости надлежащие коррективы.

Возраст Новорожденные и дети младшего возраста относятся к группе высокого риска возникновения нежелательных лекарственных реакций, поскольку у них еще не полностью развита способность метаболизировать лекарственные препараты. Например, организм новорожденных не способен метаболизировать и выводить антибиотик хлорамфеникол. Поэтому он обычно не назначается. У новорожденных, которым вводят данный лекарственный препарат, может развиваться так называемый «серый синдром», серьезная и часто летальная реакция. Если во время периода, когда происходит формирование зубов (примерно до 8-летнего возраста), новорожденные и дети младшего возраста получают тетрациклин (также антибиотик), это может вызвать необратимое изменение цвета зубной эмали. У детей до 18-летнего возраста, если они получают аспирин при гриппе или ветряной оспе, имеется риск развития синдрома Рея. У пожилых людей повышенный риск возникновения нежелательных лекарственных реакций обусловлен несколькими причинами (см. Старение и лекарственные препараты). У них с большей степенью вероятности имеется множество проблем со здоровьем; таким образом, они часто принимают несколько рецептурных и безрецептурных лекарственных препаратов. Кроме того, в процессе старения, печень менее эффективно метаболизирует многие лекарственные препараты, а почки менее эффективно их выводят, что увеличивает риск как поражения почек лекарственным препаратом, так и других нежелательных лекарственных реакций. Эти возрастные проблемы часто усугубляются недостаточным питанием и обезвоживанием, которые с возрастом встречаются все чаще. Кроме того, пожилые люди более чувствительны к эффектам многих препаратов. Например, пожилые люди чаще испытывают головокружение, потерю аппетита, депрессию, спутанность сознания и нарушения координации, что увеличивает риск падения и переломов костей. К лекарственным препаратам, вызывающим такого рода реакции, относятся многие антигистаминные препараты, снотворные, успокоительные препараты, антигипертензивные препараты и антидепрессанты (см. таблицу Некоторые препараты особенно склонны вызывать проблемы у пожилых людей).

Беременность и грудное вскармливание Многие лекарственные средства и лекарственные препараты, например, антигипертензивные препараты, такие как ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (АПФ) и блокаторы рецепторов ангиотензина-II (БРА), представляют опасность для здоровья и нормального развития плода. Насколько возможно, беременные женщины должны воздерживаться от приема каких-либо лекарственных препаратов, особенно в первом триместре (см. также Некоторые препараты, которые могут вызывать осложнения во время беременности). Тем не менее, в отношении некоторых лекарственных препаратов, включая ингибиторы АПФ и БРА, риск повышается во втором и третьем триместрах беременности. Применение любых рецептурных и безрецептурных лекарственных препаратов и биологически активных добавок (в том числе лекарственных трав) во время беременности требует наблюдения врача. Так называемые «социальные наркотики» (алкоголь и никотин) и запрещенные лекарственные препараты (кокаин и опиоиды, например, героин) также несут риски для беременности и плода, и поэтому их употребления следует избегать. Лекарственные препараты и составляющие лекарственных трав могут передаваться ребенку с грудным молоком (см. Применение препаратов во время кормления грудью). Некоторые препараты кормящим матерям принимать нельзя, в то время как другие принимать можно, но только под надзором врача. Некоторые препараты обычно не наносят вреда ребенку, находящемуся на грудном вскармливании. Тем не менее, женщины, кормящие грудью, должны посоветоваться с врачом прежде, чем начать принимать какие-либо лекарственные препараты. «Социальные наркотики» и запрещенные лекарственные препараты могут нанести вред ребенку, находящемуся на грудном вскармливании.