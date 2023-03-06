Тяжесть нежелательных лекарственных реакций

Нежелательные лекарственные реакции (нежелательные эффекты) — это все нежелательные эффекты лекарственных средств (в том числе лекарственных препаратов). Какая-либо универсальная шкала для описания или измерения тяжести нежелательных лекарственных реакций отсутствует. Оценка чаще всего носит субъективный характер. Реакции описываются как

Легкая степень

Средний

Тяжелая степень

Летальные (смертельно опасные)

Нежелательные лекарственные реакции легкой или средней степени тяжести не обязательно означают, что людям необходимо прекратить применение лекарственного препарата, особенно при отсутствии подходящей альтернативы. Тем не менее, часто врачи пересматривают дозу, частоту приема (количество доз, принимаемых в день) и время приема препарата (например, до или после приема пищи, утром или перед отходом ко сну). Для борьбы с нежелательными лекарственными реакциями могут применяться другие лекарственные препараты (например, слабительные для борьбы с запорами).

Легкие нежелательные лекарственные реакции К легким реакциям, которые обычно описываются как незначительные, относятся: нарушения пищеварения (такие как тошнота, запор, диарея);

Головные боли

Утомляемость

ломота в мышцах;

недомогание (общее плохое самочувствие или дискомфорт);

нарушения сна. Тем не менее, такого рода реакции могут быть весьма мучительны для людей, которые их испытывают. В результате этого пациенты могут не желать принимать лекарственный препарат согласно указаниям врача, и цели лечения, таким образом, могут остаться недостигнутыми.

Нежелательные лекарственные реакции средней степени тяжести К нежелательным лекарственным реакциям средней степени тяжести относятся: Сыпь (особенно, если она распространяется на значительную площадь и имеет устойчивый характер)

Нарушения зрения (особенно у людей, носящих контактные линзы)

Мышечный тремор

Затруднения при мочеиспускании (частый эффект многих лекарственных препаратов у пожилых мужчин)

Любые ощутимые изменения настроения или психической функции

Некоторые изменения со стороны компонентов крови, такие, как временное обратимое снижение количества лейкоцитов или изменение концентрации в крови определенных веществ, например, глюкозы Кроме того, реакции, которые обычно относятся к категории легких, могут расцениваться как средней тяжести, если люди, испытывающие их, считают их явно беспокоящими, утомительными или невыносимыми.

Тяжелые нежелательные лекарственные реакции К тяжелым реакциям относятся те реакции, которые могут представлять собой опасность для жизни (например, печеночная недостаточность, нарушения сердечного ритма, некоторые виды аллергических реакций), те, которые приводят к стойкой или значительной потере трудоспособности или госпитализации, а также те, которые служат причиной возникновения врожденных пороков развития. Тяжелые реакции довольно редки. Люди, у которых развилась тяжелая реакция, как правило, должны прекратить использование лекарственного средства или лекарственного препарата, и им должно быть проведено соответствующее лечение. Однако иногда врачи вынуждены продолжать лечение лекарственными препаратами, применение которых сопряжено с высоким риском (например, препаратами химиотерапии у людей с онкологическими заболеваниями или immunosuppressants у пациентов, которым была выполнена трансплантация какого-либо органа). Врачи используют при этом все средства для того, чтобы контролировать течение серьезной нежелательной лекарственной реакции.

Летальные нежелательные лекарственные реакции Летальные реакции — это реакции такого рода, которые прямым или косвенным образом приводят к смерти. Как правило, такие реакции представляют собой тяжелые реакции, которые не были своевременно распознаны, либо не поддавались лечению. Летальные реакции могут послужить причиной того, что некоторые лекарственные препараты изымаются из продажи (например, троглитазон и терфенадин).