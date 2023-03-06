Токсичность при передозировке относится к серьезным, часто опасным и иногда представляющим опасность для жизни токсическим реакциям на случайную передозировку лекарственного препарата (по причине ошибки, совершенной врачом, фармацевтом или лицом, принимающим лекарственный препарат) или вследствие умышленной передозировки (с целью убийства или самоубийства).

Менее высокий риск токсичности при передозировке часто является причиной, по которой врачи предпочитают один лекарственный препарат другому, когда оба лекарственных препарата одинаково эффективны. Например, если требуется седативное, анксиолитическое или снотворное средство, врач выпишет препарат из группы бензодиазепинов (например, диазепам или темазепам), а не препарат из группы барбитуратов (фенобарбитал). Бензодиазепины не обладают большей эффективностью, чем барбитураты, но у них значительно шире терапевтический диапазон и они значительно с меньшей вероятностью способны вызвать тяжелую токсичность в случае случайной или преднамеренной передозировки. Безопасность также является причиной, по которой более современные антидепрессанты, такие как флуоксетин и пароксетин в значительной мере заменили более старые, но столь же эффективные антидепрессанты, такие как имипрамин и амитриптилин (см. таблицу Лекарственные препараты, применяемые для лечения депрессии).

Дети младшего возраста относятся к группе высокого риска возникновения токсичности при передозировке. Таблетки и капсулы ярких цветов, которые, по большей части, содержат препараты во взрослых дозах, могут привлечь внимание малышей и детей младшего возраста. В США федеральное законодательство требует, чтобы все рецептурные лекарственные препараты, принимаемые внутрь, выдавались в специальных флаконах с защитой от детей, за исключением случаев, когда пациент подписывает документ о снятии ответственности в связи с тем, что пользование таким флаконом представляет для него сложности.

Большинство крупных городов в США имеют токсикологические центры, которые предоставляют информацию в отношении отравлений химическими веществами и лекарственными препаратами; в большинстве телефонных справочников есть телефоны таких центров. Этот телефон необходимо записать на карточку и хранить ее всегда рядом с телефонным аппаратом либо записать его в память телефонного аппарата с автоматическим набором или в память мобильного телефона.

(См. также Общие сведения о нежелательных лекарственных реакциях).