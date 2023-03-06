Аллергия на лекарственные препараты

Люди иногда ошибочно принимают многие нежелательные лекарственные реакции за аллергию. Например, лица, испытывающие дискомфорт в желудке после приема аспирина (частая нежелательная реакция), часто говорят, что у них «аллергия» на аспирин. Однако это отнюдь не настоящая аллергическая реакция. Настоящая аллергическая реакция сопровождается активацией иммунной системы под воздействием лекарственного средства или лекарственного препарата (см. также Общие сведения об аллергических реакциях). Аспирин может вызывать дискомфорт в желудке по той причине, что этот препарат разрушает естественный защитный барьер желудка от воздействия соляной кислоты в желудочном соке.

Аллергические реакции (обычно реакции гиперчувствительности) на лекарственные средства (в том числе на лекарственные препараты) наблюдаются относительно редко. В отличие от других видов нежелательных лекарственных реакций, число и степень тяжести аллергических реакций, часто не зависит от количества принятого препарата. У людей, которые имеют аллергию на какой-либо лекарственный препарат, даже небольшое его количество может спровоцировать аллергическую реакцию (см. Аллергические реакции: общие сведения). Выраженность этих реакций разнится от незначительных и просто раздражающих до тяжелых или опасных для жизни. Например:

Сыпь и зуд

лихорадка

Сужение дыхательных путей и свистящие хрипы

Отек тканей (голосового аппарата [гортани] и щели между голосовыми связками, закрывающей доступ воздуха в легкие [голосовая щель]), вследствие чего нарушается дыхание

Падение артериального давления, иногда до опасно низкого уровня

Другие типы аллергических реакций на лекарственные препараты встречаются даже реже, чем реакции гиперчувствительности. Обычно они развиваются в течение нескольких дней или недель и продолжаются дольше. В этих реакциях участвуют различные типы антител, которые вступают в реакцию с препаратом и атакуют различные части тела. Например, они могут поражать эритроциты и приводить к анемии, или вызывать воспаление, которое может поражать кожу, суставы или почки.

Предугадать возникновение лекарственной аллергии невозможно, поскольку реакции возникают после того, как человек имел контакт с препаратом или принимал его (препарат мог наноситься на кожу, приниматься внутрь или вводиться инъекционным путем) один или несколько раз без каких-либо признаков аллергической реакции. Аллергическая реакция легкой степени может сниматься при помощи антигистаминных препаратов. Тяжелая или опасная для жизни анафилактическая реакция может потребовать инъекции эпинефрина (также именуемого адреналином) или кортикостероидных препаратов (например, гидрокортизона).

Перед тем, как назначить какой-либо новый лекарственный препарат, врачи, как правило, спрашивают пациента о том, есть ли у него известные аллергии на какие-либо лекарственные препараты. Люди, у которых наблюдались тяжелые аллергические реакции, должны постоянно носить медицинскую сигнальную цепочку или браслет, на которых указаны сведения об имеющихся лекарственных аллергиях. На эту информацию (например, об аллергии на пенициллин) врачи и другой медперсонал должны обратить внимание в ходе оказания неотложной медицинской помощи.