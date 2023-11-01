Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon

Определение динамики лекарственных препаратов

Авторы:Abimbola Farinde, PhD, PharmD, Columbia Southern University, Orange Beach, AL
Проверено/пересмотрено нояб. 2023
Просмотреть профессиональную версию

Динамика лекарственных препаратов (фармакодинамика) — это наука о том, как препарат воздействует на тело человека.

    Динамика лекарственных препаратов описывает следующие их свойства:

    Действие лекарственного препарата на организм может зависеть от многих факторов, включая:

    quizzes_lightbulb_red
    Test your KnowledgeTake a Quiz!
    ANDROID iOS
    ANDROID iOS
    ANDROID iOS

    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.