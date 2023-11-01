Определение динамики лекарственных препаратов Авторы: Columbia Southern University, Orange Beach, AL Abimbola Farinde , PhD, PharmD , Проверено/пересмотрено нояб. 2023 Просмотреть профессиональную версию

Динамика лекарственных препаратов (фармакодинамика) — это наука о том, как препарат воздействует на тело человека.