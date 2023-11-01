Определение динамики лекарственных препаратов

Динамика лекарственных препаратов (фармакодинамика) — это наука о том, как препарат воздействует на тело человека.
Динамика лекарственных препаратов описывает следующие их свойства:
Терапевтические эффекты (например, уменьшение интенсивности боли и снижение артериального давления)
Побочные эффекты (см. Действие лекарственного препарата и Химические взаимодействия)
Место действия лекарственного препарата в организме (место воздействия)
То, как лекарственный препарат действует на организм (механизм действия)
Действие лекарственного препарата на организм может зависеть от многих факторов, включая:
Возраст человека (см. Старение и лекарственные препараты)
Индивидуальный набор генов человека
Наличие других заболеваний помимо заболевания, лечение которого проводится (см. Общие сведения о возможных реакциях организма на воздействие лекарственных препаратов)