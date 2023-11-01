Действие лекарственных препаратов

Лекарственные препараты только лишь изменяют скорость, с которой осуществляются существующие биологические функции. (См. также Определение динамики лекарственных препаратов). Лекарственные препараты не изменяют основной природы этих функций и не создают новых функций. Например, лекарственные препараты могут ускорять или замедлять биохимические реакции, вызывающие сокращение мышц, воздействовать на клетки почек таким образом, чтобы они регулировали объем воды и минеральный солей, задерживаемых в организме или выделяемых из него, воздействовать на железы, вызывая секрецию определенных веществ (например, слизи, желудочного сока или инсулина), а также воздействовать на нервы с целью передачи сигналов.

Лекарственные препараты не способны восстанавливать структуру или функции организма, которые уже повреждены без возможности восстановления. Это фундаментальное ограничение действия лекарственного препарата лежит в основе осознания ограниченности возможностей лечения заболеваний, сопровождающихся разрушением тканей или дегенеративных заболеваний, таких, как сердечная недостаточность, артрит, мышечная дистрофия, рассеянный склероз, болезнь Паркинсона и болезнь Альцгеймера. Тем не менее, некоторые лекарственные препараты могут помочь организму в восстановлении самого себя. Например, останавливая развитие инфекции, антибиотики могут дать организму возможность восстановить повреждения, нанесенные инфекцией.

Некоторые лекарственные препараты представляют собой гормоны, например, инсулин, гормоны щитовидной железы, эстрогены или кортизон. Они могут использоваться для того, чтобы восполнить недостаток естественных гормонов в организме.

Обратимость воздействия препарата Большинство взаимодействий между препаратом и рецептором или между препаратом и ферментом носят обратимый характер: Через какое-то время связь с препаратом прерывается и рецептор или фермент возобновляют свою обычную функцию. Иногда такого рода взаимодействие носит в основном необратимый характер и оказываемый препаратом эффект продолжается до тех пор, пока в организме не образуется дополнительное количество фермента. Например, омепразол, препарат, используемый в лечении гастроэзофагеального рефлюкса и язвенной болезни, необратимо ингибирует фермент, участвующий в образовании желудочной кислоты.

Сродство и внутренняя активность лекарственных препаратов Действие препарата определяется количеством препарата, достигающим рецептора, и степенью склонности (сродства) рецептора на поверхности клетки к данному препарату. Связавшись с рецептором, различные препараты проявляют разную способность вызывать эффект (т. е. внутреннюю активность). Сродство и внутренняя активность лекарственных препаратов определяется их химической структурой. Препараты, которые активируют рецепторы (агонисты), должны обладать как высокой степенью сродства, так и сильной внутренней активностью: Они должны эффективно связываться с соответствующими рецепторами, а препарат, связанный с рецептором (комплекс «препарат-рецептор»), должен быть способен производить эффект в целевой области. В противоположность этому, препараты, которые блокируют рецепторы (антагонисты), должны эффективно связываться с рецепторами, но их внутренняя активность при этом должна быть слабой или вообще отсутствовать, поскольку их действие состоит в том, чтобы предотвратить взаимодействие агониста с данными рецепторами.