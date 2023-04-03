Биоэквивалентность и взаимозаменяемость генерических препаратов

Теоретически, любой препарат-генерик, являющийся биоэквивалентным брендовому аналогу, может заменить последний. Что касается незапатентованных лекарственных препаратов, генерик зачастую может быть единственной доступной лекарственной формой. Чтобы снизить затраты на лечение, многие врачи выписывают препараты-генерики всегда, когда это возможно. Даже если врач выписал брендовый препарат, фармацевт имеет право выдать препарат-генерик (за исключением тех случаев, когда врач указал на рецепте, что замена не допускается). Кроме того, с целью экономии средств страховые компании и системы управляемого медицинского обеспечения могут требовать, чтобы всегда, когда это возможно, выписывались препараты-генерики. Некоторые страховые планы позволяют клиенту выбрать более дорогой брендовый препарат, выписанный врачом, при условии, что клиент самостоятельно оплатит разницу в их стоимости. Тем не менее, в рамках некоторых программ государственного медицинского страхования клиент может не иметь такой возможности. Если врач выписал препарат-генерик, фармацевт обязан выдать препарат-генерик. В большинстве штатов США клиент может настоять на брендовом препарате, даже если врач и фармацевт оба рекомендуют препарат-генерик.

В некоторых случаях замена оригинального препарата генериком нецелесообразна. Например, некоторые генерические версии, доступные на рынке, могут не быть точно биоэквивалентными брендовому препарату. Использование такого рода препаратов-генериков может допускаться, но они, тем не менее, не могут служить в качестве замены брендовых препаратов. В тех случаях, когда небольшие отличия в количестве лекарственного препарата, находящегося в кровотоке, могут привести к весьма значительным отличиям в эффективности препарата, брендовые препараты чаще всего не заменяют препаратами-генериками, несмотря на наличие биоэквивалентных препаратов-генериков. Примеры таких препаратов — варфарин (антикоагулянт) и фенитоин (противосудорожный препарат). Наконец, препарат-генерик может не подойти в том случае, если он содержит вспомогательный неактивный ингредиент, на который у пациента имеется аллергия. Таким образом, если врач в рецепте подчеркивает необходимость выдачи брендового препарата, а пациент требует выдать эквивалентный препарат-генерик, то сам пациент или фармацевт должны обсудить этот вопрос с врачом.

Лекарственные препараты, которые должны приниматься в очень точно отмеренных количествах, с меньшей долей вероятности могут быть взаимозаменяемы, поскольку разница между эффективной дозой и вредной (терапевтический диапазон) или неэффективной дозой весьма мала. Одним из примеров таких препаратов является дигоксин, применяемый для лечения сердечной недостаточности. Переход с брендового препарата дигоксина на препарат-генерик может вызвать определенные проблемы, поскольку эти две версии препарата могут не быть в достаточной степени биоэквивалентными. Тем не менее, некоторые версии генериков дигоксина были сертифицированы FDA как биоэквивалентные. Фармацевты и врачи могут ответить на вопросы о том, какие препараты-генерики являются взаимозаменяемыми с брендовыми аналогами, а какие — нет.

Каждый год FDA выпускает и периодически обновляет книгу, в которой содержится справочная информация о взаимозаменяемости лекарственных препаратов. Эта книга, «Утвержденные лекарственные препараты, прошедшие оценку терапевтической эквивалентности» (также известная как «оранжевая книга», поскольку ее обложка имеет ярко-оранжевый цвет), доступна всем как в печатном виде, так и в сети Интернет, однако, она предназначена для использования только врачами и фармацевтами. (См. Утвержденные лекарственные препараты, прошедшие оценку терапевтической эквивалентности).

Замена на препарат-генерик может иногда создавать другие трудности для пациента (см. таблицу Когда замена на генерик нецелесообразна). Врач может выписать брендовый препарат и обсудить его с пациентом. Если фармацевт выдаст эквивалентный препарат-генерик, а на этикетке последнего отсутствует ссылка на брендовый препарат, пациент может не знать, каким образом препарат-генерик связан с тем оригинальным препаратом, который выписал врач. Во избежание подобных недоразумений, в настоящее время при замене препарата-генерика большинство фармацевтов указывают на этикетке наименование брендового препарата.

При рассмотрении возможности смены брендов препаратов, которые вышли на рынок до вступления в силу Федерального закона о пищевых продуктах, лекарственных препаратах и косметических средствах от 1938 года (например, дигоксин, кодеин и фенобарбитал), следует соблюдать осторожность. Некоторые препараты в этой категории, которые все еще назначаются, освобождаются от требований в отношении препаратов-генериков. Переход с одной версии этих лекарственных препаратов на другую не рекомендуется, поскольку стандарты для их сравнения отсутствуют.

Другие препараты, замена которых на генерик может быть нецелесообразна, включают лекарственные препараты, которые, как говорят, имеют узкий терапевтический диапазон, поскольку у лекарственного препарата токсическая доза слишком близка к эффективной дозе, чтобы использовать его безопасно.