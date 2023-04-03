Биоэквивалентность и взаимозаменяемость генерических препаратов

Лекарственные препараты — это препараты, используемые в терапевтических целях (то есть для лечения заболеваний). Когда одна компания разрабатывает генерическую версию брендового препарата другой компании, специалисты по лекарственным формам препаратов новой компании должны выяснить, как производить этот лекарственный препарат. Недостаточно просто воспроизвести химическую формулу брендового препарата или закупить у химической компании активный ингредиент. (См. также Общие сведения о лекарственных препаратах-генериках и номенклатуре лекарственных препаратов).
Хотя 250 миллиграмм (мг) брендового химического вещества идентично 250 миллиграммам аналогичного генерического химического вещества, таблетка препарата-генерика, содержащая 250 мг этого химического вещества, может оказывать на организм тот же эффект, что и таблетка брендового препарата, содержащая те же 250 мг, а может и не оказывать. Это обусловлено тем, что все составляющие определенного лекарственного препарата влияют на процессы абсорбции действующего вещества в кровоток. Вспомогательные неактивные ингредиенты, такие как оболочка, стабилизаторы, наполнители, связывающие вещества, ароматизаторы, разбавители и другие составляющие, при помощи которых химическое вещество превращается в пригодный для использования лекарственный препарат. Эти ингредиенты могут быть использованы для:
Обеспечения объема, чтобы таблетка была достаточной величины для легкого применения
Предотвращения разрушения таблетки со времени изготовления и до времени ее использования
Обеспечения растворения таблетки в желудке или в кишечнике
Придания ей приятного вкуса и цвета
Вспомогательные неактивные ингредиенты, как правило, представляют собой безвредные вещества, не оказывающие влияния на организм. Тем не менее, поскольку вспомогательные неактивные ингредиенты могут вызывать у некоторых людей необычные и иногда тяжелые аллергические реакции, одна версия или торговая марка препарата может быть предпочтительнее другой. Например, химические вещества категории бисульфитов (например, метабисульфит натрия), применяемые в качестве консервантов во многих препаратах, у многих людей могут вызывать аллергические реакции астматического характера (свистящие хрипы, одышку, чувство стеснения в груди). Таким образом, на упаковке лекарственных препаратов, содержащих бисульфиты, этот факт однозначно указан.
Биоэквивалентность
Производители должны проводить исследования, призванные определить, является ли их версия препарата биоэквивалентной оригинальному препарату, т. е. доказать, что генерическая версия препарата высвобождает действующее вещество (собственно препарат) в кровоток точно с такой же скоростью и в тех же количествах, что и оригинальный препарат. Поскольку безопасность и эффективность активного ингредиента, содержащегося в препарате-генерике, уже была доказана в ходе испытаний брендового препарата, исследования биоэквивалентности направлены лишь на то, чтобы показать, что генерическая версия дает практически те же концентрации препарата в крови с течением времени и, таким образом, требуют относительно небольшого (от 24 до 36 человек) числа здоровых добровольцев.
Хотя под рецептурными препаратами-генериками люди, как правило, понимают лекарственные формы для приема внутрь (таблетки, капсулы и жидкости), стандарты биоэквивалентности распространяются также на генерические версии препаратов других лекарственных форм, таких как инъекционные препараты, пластыри, ингаляторы и т.д. Управление США по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) устанавливает стандарты биоэквивалентности для различных лекарственных форм препаратов.
Перед тем, как получить разрешение на продажу новой лекарственной формы уже зарегистрированного препарата, производитель брендового препарата также обязан доказать ее биоэквивалентность. К новым формам относятся новые готовые лекарственные формы или дозировки существующего брендового препарата и любые другие видоизмененные формы, равно как и новые препараты-генерики. Иногда внесение изменений в лекарственную форму, которая испытывалась ранее, продиктовано соображениями коммерческого характера. Например, может возникнуть необходимость сделать таблетки более прочными, добавить или изменить ароматизаторы или красители; кроме этого, могут вноситься изменения в состав вспомогательных неактивных ингредиентов с целью улучшения восприятия препарата покупателями.
Процедуры оценки и одобрения
Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) оценивает все непатентованные версии препарата. FDA одобряет препарат-генерик только в том случае, если, по данным исследований, оригинальный брендовый препарат и его генерическая версия являются в целом биоэквивалентными. Кроме этого, FDA должно убедиться в том, что новый препарат-генерик содержит надлежащее количество активного ингредиента (собственно препарата), что он был произведен в соответствии с федеральными стандартами (Надлежащей производственной практикой) и что генерическая версия отличается от брендового аналога размером, цветом и формой (это требование закреплено в законодательно).
Взаимозаменяемость и замена
Теоретически, любой препарат-генерик, являющийся биоэквивалентным брендовому аналогу, может заменить последний. Что касается незапатентованных лекарственных препаратов, генерик зачастую может быть единственной доступной лекарственной формой. Чтобы снизить затраты на лечение, многие врачи выписывают препараты-генерики всегда, когда это возможно. Даже если врач выписал брендовый препарат, фармацевт имеет право выдать препарат-генерик (за исключением тех случаев, когда врач указал на рецепте, что замена не допускается). Кроме того, с целью экономии средств страховые компании и системы управляемого медицинского обеспечения могут требовать, чтобы всегда, когда это возможно, выписывались препараты-генерики. Некоторые страховые планы позволяют клиенту выбрать более дорогой брендовый препарат, выписанный врачом, при условии, что клиент самостоятельно оплатит разницу в их стоимости. Тем не менее, в рамках некоторых программ государственного медицинского страхования клиент может не иметь такой возможности. Если врач выписал препарат-генерик, фармацевт обязан выдать препарат-генерик. В большинстве штатов США клиент может настоять на брендовом препарате, даже если врач и фармацевт оба рекомендуют препарат-генерик.
В некоторых случаях замена оригинального препарата генериком нецелесообразна. Например, некоторые генерические версии, доступные на рынке, могут не быть точно биоэквивалентными брендовому препарату. Использование такого рода препаратов-генериков может допускаться, но они, тем не менее, не могут служить в качестве замены брендовых препаратов. В тех случаях, когда небольшие отличия в количестве лекарственного препарата, находящегося в кровотоке, могут привести к весьма значительным отличиям в эффективности препарата, брендовые препараты чаще всего не заменяют препаратами-генериками, несмотря на наличие биоэквивалентных препаратов-генериков. Примеры таких препаратов — варфарин (антикоагулянт) и фенитоин (противосудорожный препарат). Наконец, препарат-генерик может не подойти в том случае, если он содержит вспомогательный неактивный ингредиент, на который у пациента имеется аллергия. Таким образом, если врач в рецепте подчеркивает необходимость выдачи брендового препарата, а пациент требует выдать эквивалентный препарат-генерик, то сам пациент или фармацевт должны обсудить этот вопрос с врачом.
Лекарственные препараты, которые должны приниматься в очень точно отмеренных количествах, с меньшей долей вероятности могут быть взаимозаменяемы, поскольку разница между эффективной дозой и вредной (терапевтический диапазон) или неэффективной дозой весьма мала. Одним из примеров таких препаратов является дигоксин, применяемый для лечения сердечной недостаточности. Переход с брендового препарата дигоксина на препарат-генерик может вызвать определенные проблемы, поскольку эти две версии препарата могут не быть в достаточной степени биоэквивалентными. Тем не менее, некоторые версии генериков дигоксина были сертифицированы FDA как биоэквивалентные. Фармацевты и врачи могут ответить на вопросы о том, какие препараты-генерики являются взаимозаменяемыми с брендовыми аналогами, а какие — нет.
Каждый год FDA выпускает и периодически обновляет книгу, в которой содержится справочная информация о взаимозаменяемости лекарственных препаратов. Эта книга, «Утвержденные лекарственные препараты, прошедшие оценку терапевтической эквивалентности» (также известная как «оранжевая книга», поскольку ее обложка имеет ярко-оранжевый цвет), доступна всем как в печатном виде, так и в сети Интернет, однако, она предназначена для использования только врачами и фармацевтами. (См. Утвержденные лекарственные препараты, прошедшие оценку терапевтической эквивалентности).
Замена на препарат-генерик может иногда создавать другие трудности для пациента (см. таблицу Когда замена на генерик нецелесообразна). Врач может выписать брендовый препарат и обсудить его с пациентом. Если фармацевт выдаст эквивалентный препарат-генерик, а на этикетке последнего отсутствует ссылка на брендовый препарат, пациент может не знать, каким образом препарат-генерик связан с тем оригинальным препаратом, который выписал врач. Во избежание подобных недоразумений, в настоящее время при замене препарата-генерика большинство фармацевтов указывают на этикетке наименование брендового препарата.
При рассмотрении возможности смены брендов препаратов, которые вышли на рынок до вступления в силу Федерального закона о пищевых продуктах, лекарственных препаратах и косметических средствах от 1938 года (например, дигоксин, кодеин и фенобарбитал), следует соблюдать осторожность. Некоторые препараты в этой категории, которые все еще назначаются, освобождаются от требований в отношении препаратов-генериков. Переход с одной версии этих лекарственных препаратов на другую не рекомендуется, поскольку стандарты для их сравнения отсутствуют.
Другие препараты, замена которых на генерик может быть нецелесообразна, включают лекарственные препараты, которые, как говорят, имеют узкий терапевтический диапазон, поскольку у лекарственного препарата токсическая доза слишком близка к эффективной дозе, чтобы использовать его безопасно.
Когда замена на генерик недопустима
Категория лекарственных препаратов
Примеры
Комментарии
Пероральные препараты для лечения бронхиальной астмы
Теофиллин
Разные препараты, как правило, не являются биоэквивалентными. Если один из вариантов эффективен, менять его на другой не стоит, за исключением случаев, когда это абсолютно необходимо.
Антикоагулянты
Варфарин
У лекарственного препарата токсическая доза слишком близка к эффективной дозе, чтобы использовать его безопасно.
Антидепрессанты
Несколько торговых наименований амитриптилина и одно торговое наименование амитриптилина в сочетании с перфеназином
Не все версии являются взаимозаменяемыми. Фармацевт может проконсультировать о том, является ли, по мнению FDA, определенный препарат-генерик биоэквивалентным по отношению к соответствующему брендовому препарату.
Противосудорожные препараты
Карбамазепин*, клоназепам, эсликарбазепин*, ламотриджин, окскарбазепин, фенитоин*, топирамат, вальпроат и зонисамид
После смены брендов пациентами были случаи утраты контроля за судорожными припадками. Рекомендуется продолжать прием того же брендового или того же генерического препарата.
Антигипертензивные препараты
Препараты дилтиазема или нифедипина с модифицированным высвобождением†
Некоторые генерические версии не являются биоэквивалентными по отношению к брендовым лекарственным препаратам. Препараты с модифицированным высвобождением обладают разными характеристиками высвобождения и не являются взаимозаменяемыми.
Сердечно-сосудистые препараты
Дигоксин (для лечения сердечной недостаточности и очень быстрого сердечного ритма)
У лекарственного препарата токсическая доза слишком близка к эффективной дозе, чтобы использовать его безопасно.
Кортикостероидные кремы, лосьоны и мази
Алклометазон, амцинонид, бетаметазон, клокортолон, дезонид, дезоксиметазон, дексаметазон, дифлоразон, флуоцинолон, флуоцинонид, флурандренолид, флутиказон*, галобетазол, гидрокортизон, мометазон и триамцинолон
Эти препараты были стандартизированы в отношении кожного ответа и многие из них были оценены FDA как биоэквивалентные. Тем не менее, сила ответа отличается; различия лекарственных форм препаратов (кремы, мази, гели) также могут оказывать влияние на активность препарата. Сила ответа может быть и непредсказуемой. Таким образом, если одна версия эффективна, ее не следует заменять на другую.
Таблетированные препараты кортикостероидов
Дексаметазон, преднизолон
Генерические версии могут не быть биоэквивалентными брендовым препаратам и не должны свободно заменять их.
Препараты для лечения подагры
Колхицин
Различные версии препаратов-генериков не являются биоэквивалентными друг другу.
Гормоны
Некоторые брендовые препараты медроксипрогестерона и метилтестостерона
Препараты гормонов щитовидной железы
Как правило, гормоны принимают в маленьких дозах; таким образом, отличия между препаратами с различными товарными наименованиями могут вызвать значительные колебания ответа организма на воздействие препарата.
Некоторые бренды не являются биоэквивалентными.
Препараты для лечения психических расстройств
Литий (для лечения биполярного расстройства)
У лекарственного препарата токсическая доза слишком близка к эффективной дозе, чтобы использовать его безопасно.
Другие препараты
Некоторые брендовые препараты прометазина в форме таблеток и суппозиториев, а также клозапин
Генерические версии могут не быть биоэквивалентными. Хотя любая версия эффективна, различные версии не являются взаимозаменяемыми.
* Препарат-генерик недоступен.
† Лекарственные формы препаратов с модифицированным высвобождением — это варианты препарата, в которых лекарственная форма была некоторым образом изменена, обычно чтобы замедлить высвобождение активного ингредиента в кровоток. Препараты с модифицированным высвобождением можно отличить по обозначениям MR, LA (длительное действие), XL (сверхдлительное действие), CR (контролируемое высвобождение) или SR (замедленное высвобождение).
FDA = Управление США по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Оранжевая книга: Утвержденные лекарственные препараты, прошедшие оценку терапевтической эквивалентности: этот ресурс предоставляет загружаемые файлы данных, которые обновляются ежемесячно.