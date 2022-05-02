Меры предосторожности при использовании безрецептурных препаратов

Определенные группы людей, например, дети младшего возраста, престарелые, тяжелобольные, а также беременные и кормящие грудью женщины более восприимчивы к негативным последствиям приема лекарственных препаратов, что относится и к безрецептурным препаратам. Когда людям, принадлежащим к любой их вышеперечисленных категорий, приходится принимать какие-либо лекарственные препараты, требуются особые меры предосторожности, включая индивидуальное наблюдение врача.
Чтобы избежать опасных межлекарственных взаимодействий, прежде чем одновременно принимать рецептурные и безрецептурные препараты, необходимо проконсультироваться у фармацевта или врача. Людям, страдающим хроническими заболеваниями, также следует сначала проконсультироваться у фармацевта или врача. Безрецептурные препараты не предназначены для лечения серьезных заболеваний; применение этих препаратов может даже усугубить течение некоторых заболеваний. Неожиданная реакция, такая как кожная сыпь или бессонница, являются сигналом к немедленному прекращению приема препарата и срочному обращению к врачу.
Дети
Организм ребенка метаболизирует лекарственные препараты и реагирует на них по-другому, нежели взрослый организм. Может быть так, что какой-либо препарат в течение многих лет применяется у взрослых, пока не обнаружится, что он представляет опасность для детей. Например, прошло много лет, пока исследователи не подтвердили, что риск синдрома Рея связан с применением аспирина у детей с ветряной оспой или гриппом. Как врачи, так и пациенты часто с удивлением узнают, что большинство безрецептурных препаратов, даже тех, которые в определенных рекомендованных дозах применяются у детей, не были тщательно изучены у детей. Эффективность некоторых средств от простуды и кашля не доказана, особенно у детей; таким образом, давать эти препараты детям — значит необоснованно подвергать их вредным эффектам данного лекарственного препарата и неэффективно расходовать деньги.
Дать ребенку правильную дозу лекарственного препарата — часто непростая задача. Хотя детские дозы часто представлены в виде возрастных диапазонов (например, дети в возрасте от 2 до 6 лет или дети в возрасте от 6 до 12 лет), возраст не является оптимальным критерием. Дети могут сильно разниться по массе и размерам тела в пределах любого возрастного диапазона, поэтому специалисты советуют рассчитывать дозы безрецептурных препаратов у детей, исходя из массы тела ребенка.
Если в инструкциях на этикетке не указано, какое количество препарата нужно дать ребенку, родителям не стоит строить догадки по этому поводу. При малейшем сомнении родители должны проконсультироваться у фармацевта или врача. Такая консультация может предотвратить прием ребенком опасного препарата или опасно высокой дозы потенциально полезного препарата.
Многие препараты, применяемые для лечения детей, выпускаются в жидкой лекарственной форме. Даже если в инструкциях на этикетке четко указана информация о дозах, ребенок может получить не ту дозу по той простой причине, что взрослый использует обычную чайную ложку. Достаточно точно отмерить препарат в жидком виде можно только лишь с помощью такого вида кухонных ложек, как мерная ложка. Однако цилиндрическая мерная ложка лучше подходит для того, чтобы отмерить детскую дозу, а оральный шприц — наилучший инструмент, чтобы отмерить и ввести точное количество лекарственного препарата в рот младенца. Перед применением следует убедиться в том, что с кончика орального шприца снят наконечник. Если наконечник случайно попадет в дыхательное горло, ребенок может задохнуться. Иногда к лекарственным препаратам, предназначенным для детей, прилагается специальная мерная емкость. В таком случае отмеривать необходимую дозу следует при помощи этой емкости.
Некоторые лекарственные препараты для детей выпускаются более чем в одной лекарственной форме. Каждый раз, прежде чем применять новый лекарственный препарат для детей, взрослые должны внимательно прочитать инструкции на этикетке.
Лица пожилого возраста
Нормальное старение приводит к изменениям скорости и путей метаболизма лекарственных препаратов в организме (см. Старение и лекарственные препараты); кроме того, пожилые люди имеют больше различных заболеваний и часто принимают более одного лекарственного препарата одновременно. По этой причине у пожилых людей значительно чаще, чем у молодых, наблюдаются побочные эффекты или лекарственные взаимодействия. В инструкциях на этикетках рецептурных препаратов все чаще появляется информация об особых режимах дозировки препаратов у пожилых людей; однако в отношении безрецептурных препаратов такая информация чаще всего отсутствует.
Многие безрецептурные препараты представляют собой потенциальную опасность для пожилых людей. Этот риск усиливается, когда данные препараты принимаются регулярно и в максимальных дозах. Например, пожилой человек, страдающий артритом, может часто принимать анальгетики или противовоспалительные препараты, что может привести к потенциально серьезным последствиям, например, к образованию кровоточащей пептической язвы. Такая язва представляет угрозу для жизни пожилого человека; это осложнение может возникнуть неожиданно, без предшествующих признаков.
Многие антигистаминные препараты, например, дифенгидрамин, являются «седативными» антигистаминными препаратами и могут представлять особый риск для пожилых людей. Многие комбинированные препараты для облегчения ночных болей, а также средства от простуды и кашля, противоаллергические и снотворные препараты содержат седативные антигистаминные препараты. Эти антигистаминные препараты могут вызывать сонливость или повышенную утомляемость; кроме того, они могут ухудшать течение некоторых расстройств, характерных для пожилых людей, таких как закрытоугольная глаукома и увеличенная предстательная железа. Эти препараты также могут вызывать головокружение и нетвердость походки, что приводит к падениям и переломам костей. Антигистаминные препараты, особенно в высоких дозах или в сочетании с другими препаратами, иногда могут вызывать у пожилых людей нечеткость зрения, головокружение, сухость во рту, затруднения при мочеиспускании, запор и спутанность сознания. Фексофенадин, цетиризин и лоратадин среди антигистиманных препаратов считаются «неседативными»; они с меньшей вероятностью вызывают сонливость или другие побочные эффекты.
Пожилые люди более восприимчивы к возможным побочным эффектам антацидов. Антациды, содержащие алюминий, с большей вероятностью вызывают запор; антациды, содержащие магний, с большей вероятностью вызывают диарею и обезвоживание.
В ходе визитов к врачу пожилые люди должны перечислить все принимаемые ими безрецептурные препараты, в том числе витамины, минералы и лекарственные травы. Эта информация поможет врачу оценить режим приема лекарственных препаратов в целом и определить, вызваны ли какие-либо симптомы определенным безрецептурным препаратом, или нет.
Беременные и кормящие женщины
Лекарственные препараты могут перемещаться от беременной женщины к ее плоду (в основном через плаценту — см. Доставка лекарственных препаратов во время беременности); кроме того, лекарственные препараты могут передаваться ребенку с грудным молоком. Некоторые из таких лекарственных препаратов могут оказывать негативное влияние на плод или на ребенка, либо нанести ему вред, поэтому, прежде чем принимать какие-либо безрецептурные препараты или лекарственные травы, беременные и кормящие грудью женщины должны проконсультироваться с врачом или фармацевтом. Необходимо внимательно изучить инструкции на этикетках безрецептурных препаратов на предмет предостережений в отношении применения препарата во время беременности и грудного вскармливания, если применимо.
Некоторые виды лекарственных препаратов представляют собой особую проблему. К таким препаратам относятся антигистаминные препараты (часто содержащиеся в комбинированных средствах от простуды и кашля, препаратах от аллергии, препаратах от укачивания и в снотворных), а также нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). НПВП нельзя применять в течение 3-х последних месяцев беременности (если иное не указано врачом), поскольку эти препараты могут вызывать проблемы у плода или осложнения при родах.
Люди, страдающие хроническими заболеваниями
Некоторые хронические заболевания могут усугубляться в случае неправильного приема безрецептурных препаратов. Поскольку безрецептурные препараты предназначены в основном для эпизодического применения людьми, которые в целом здоровы, людям, страдающим хроническими или серьезными заболеваниями, или людям, которые планируют принимать безрецептурные препараты каждый день, прежде чем покупать безрецептурные препараты, необходимо проконсультироваться с врачом. В таких случаях применение лекарственного препарата выходит за обычные рамки самопомощи и требует консультации эксперта.
Хронические заболевания и безрецептурные препараты
Расстройство
Безрецептурные препараты
Меры предосторожности
Средства от простуды
Алкоголики, бросившие пить, должны быть осведомлены о необходимости избегать всех спиртосодержащих средств, включая средства от простуды. Некоторые такие препараты содержат до 25 % спирта.
Деконгестанты
Больные сахарным диабетом должны проконсультироваться с врачом, прежде чем применять сосудосуживающие средства, поскольку эти препараты могут ухудшить течение сахарного диабета и обладать опасными побочными эффектами.
Сиропы от кашля
Больным сахарным диабетом может потребоваться помощь в поиске жидких препаратов, не содержащих сахара, в том числе сиропа от кашля.
Антигистаминные препараты
Деконгестанты
Прежде чем применять антигистаминные или сосудосуживающие средства, мужчины с увеличенной предстательной железой должны проконсультироваться с врачом или фармацевтом, поскольку побочные эффекты могут представлять собой довольно серьезную опасность.
Антигистаминные препараты
Деконгестанты
Применение антигистаминных или сосудосуживающих средств может вызывать осложнения некоторых видов глаукомы.
Заболевание сердца
антациды;
Средства от простуды
Анальгетики
Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями должны проконсультироваться с врачом или фармацевтом, которые помогут им выбрать антацид или средство от простуды, не взаимодействующие с принимаемыми в настоящий момент рецептурными препаратами. Некоторые анальгетики, например, НПВП, могут усугублять сердечную недостаточность.
Деконгестанты
Прежде чем применять сосудосуживающие средства, пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями должны проконсультироваться с врачом или фармацевтом, поскольку побочные эффекты могут представлять собой довольно серьезную опасность.
повышенное артериальное давление (гипертензия);
Анальгетики
антациды;
Прежде чем выбрать анальгетик или антацид, пациенты с повышенным артериальным давлением должны проконсультироваться с врачом или фармацевтом.
Деконгестанты
Прежде чем применять сосудосуживающие средства, пациенты с повышенным артериальным давлением должны проконсультироваться с врачом или фармацевтом, поскольку побочные эффекты могут представлять собой довольно серьезную опасность.
Гипертиреоз (чрезмерная активность щитовидной железы)
Деконгестанты
Прежде чем применять сосудосуживающие средства, пациенты с гипертиреозом должны проконсультироваться с врачом или фармацевтом, поскольку побочные эффекты могут представлять собой довольно серьезную опасность.
заболевания почек;
антациды;
НПВП
Прежде чем выбрать антацид или начать лечение НПВП, пациенты с заболеваниями почек должны проконсультироваться с врачом или фармацевтом.
НПВП = нестероидные противовоспалительные препараты; БРП = безрецептурные препараты.
Межлекарственные взаимодействия
Многие люди не упоминают во время разговора со своим врачом или фармацевтом о принимаемых ими безрецептурных препаратах. Препараты, которые принимаются эпизодически, например, лекарства от простуды, запора или от возникающей время от времени головной боли вспоминаются и того реже. Когда они выписывают либо отоваривают рецепт, работники здравоохранения могут не подумать о том, чтобы спросить о возможно принимаемых безрецептурных препаратах или лекарственных травах. Тем не менее, многие безрецептурные препараты или лекарственные травы могут негативным образом взаимодействовать с широким диапазоном лекарственных препаратов (см. Лекарственные взаимодействия).
Некоторые из этих взаимодействий могут носить серьезный характер, влияя на эффективность препарата, либо вызывая побочные эффекты. Например, если принимать аспирин вместе с антикоагулянтом варфарином, риск патологического кровотечения может увеличиваться. Антациды, содержащие алюминий или магний, могут снижать абсорбцию дигоксина, препарата, применяемого при сердечно-сосудистых заболеваниях. Прием мультивитаминов и минералов может воспрепятствовать действию некоторых рецептурных препаратов. Например, антибиотик тетрациклин может утратить свою эффективность, если его принимать внутрь одновременно с препаратами, содержащими кальций, магний или железо.
Систематическое изучение лекарственных взаимодействий с безрецептурными препаратами не проводилось. Многие серьезные проблемы были обнаружены случайно, уже после возникновения побочных эффектов или после летальных исходов. Даже когда предупреждения о взаимодействии напечатаны в инструкциях на этикетке безрецептурных препаратов, используемые там формулировки для большинства людей могут нечего не значить. Например, в инструкциях на этикетках некоторых средств от простуды, содержащих псевдоэфедрин, предупреждают об опасности применения данного препарата с ингибиторами моноаминоксидазы (ИMAO, которые довольно нечасто применяются для лечения депрессии и некоторых других заболеваний), а также в течение 2 недель после прекращения приема ИМАО. Для многих людей, которые не знают о том, что принимаемый ими антидепрессант принадлежит к группе ИМАО (таких как фенелзин и транилципромин), данное важное предупреждение остается невостребованным.
Самый эффективный способ избежать лекарственных взаимодействий — попросить фармацевта проверить список принимаемых препаратов на предмет таких взаимодействий. Кроме того, врач должен быть проинформирован обо всех принимаемых пациентом препаратах, как рецептурных, так и безрецептурных.
Наложение препаратов
Еще одной потенциальной проблемой является наложение препаратов. Безрецептурные препараты, применяемые для лечения различных заболеваний, могут содержать одно и то же действующее вещество. Можно случайно получить передозировку, если не читать инструкции на этикетках всех принимаемых препаратов. Например, если пациент принимает снотворное и средство от простуды, причем оба препарата содержат дифенгидрамин, он может в конечном итоге принять дозу, вдвое превышающую безопасную дозу. Многие препараты содержат ацетаминофен. Пациент, который одновременно принял два препарата, содержащих ацетаминофен, например, один от головной боли, а другой от аллергии или гайморита, может принять препарат в количестве, превышающем рекомендованную дозу.
Дополнительная информация
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Безрецептурные препараты и биологически активные добавки: веб-сайт для сообщения о нежелательных явлениях, связанных с использованием безрецептурных препаратов и биологически активных добавок.