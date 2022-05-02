Меры предосторожности при использовании безрецептурных препаратов

Организм ребенка метаболизирует лекарственные препараты и реагирует на них по-другому, нежели взрослый организм. Может быть так, что какой-либо препарат в течение многих лет применяется у взрослых, пока не обнаружится, что он представляет опасность для детей. Например, прошло много лет, пока исследователи не подтвердили, что риск синдрома Рея связан с применением аспирина у детей с ветряной оспой или гриппом. Как врачи, так и пациенты часто с удивлением узнают, что большинство безрецептурных препаратов, даже тех, которые в определенных рекомендованных дозах применяются у детей, не были тщательно изучены у детей. Эффективность некоторых средств от простуды и кашля не доказана, особенно у детей; таким образом, давать эти препараты детям — значит необоснованно подвергать их вредным эффектам данного лекарственного препарата и неэффективно расходовать деньги.

Дать ребенку правильную дозу лекарственного препарата — часто непростая задача. Хотя детские дозы часто представлены в виде возрастных диапазонов (например, дети в возрасте от 2 до 6 лет или дети в возрасте от 6 до 12 лет), возраст не является оптимальным критерием. Дети могут сильно разниться по массе и размерам тела в пределах любого возрастного диапазона, поэтому специалисты советуют рассчитывать дозы безрецептурных препаратов у детей, исходя из массы тела ребенка.

Если в инструкциях на этикетке не указано, какое количество препарата нужно дать ребенку, родителям не стоит строить догадки по этому поводу. При малейшем сомнении родители должны проконсультироваться у фармацевта или врача. Такая консультация может предотвратить прием ребенком опасного препарата или опасно высокой дозы потенциально полезного препарата.

Многие препараты, применяемые для лечения детей, выпускаются в жидкой лекарственной форме. Даже если в инструкциях на этикетке четко указана информация о дозах, ребенок может получить не ту дозу по той простой причине, что взрослый использует обычную чайную ложку. Достаточно точно отмерить препарат в жидком виде можно только лишь с помощью такого вида кухонных ложек, как мерная ложка. Однако цилиндрическая мерная ложка лучше подходит для того, чтобы отмерить детскую дозу, а оральный шприц — наилучший инструмент, чтобы отмерить и ввести точное количество лекарственного препарата в рот младенца. Перед применением следует убедиться в том, что с кончика орального шприца снят наконечник. Если наконечник случайно попадет в дыхательное горло, ребенок может задохнуться. Иногда к лекарственным препаратам, предназначенным для детей, прилагается специальная мерная емкость. В таком случае отмеривать необходимую дозу следует при помощи этой емкости.

Некоторые лекарственные препараты для детей выпускаются более чем в одной лекарственной форме. Каждый раз, прежде чем применять новый лекарственный препарат для детей, взрослые должны внимательно прочитать инструкции на этикетке.