Что представляет собой поражение тканей без обморожения?

Что представляет собой поражение тканей без обморожения?

Поражение тканей без обморожения представляет собой повреждение кожи, вызванное холодом. Если кожа настолько холодна, что она замерзла, это называется обморожением. Распространенные виды поражения тканей без обморожения:

Поверхностное обморожение

Траншейная стопа

Ознобление

Поверхностное обморожение Обморожение — это травма, при которой кожа становится настолько холодной, что теряет чувствительность, отекает и краснеет. Обморожение купируют путем разогревания пораженной области в течение нескольких минут.

Эта область будет болеть и чесаться по мере нагревания.

Иногда пострадавшая область может быть чувствительной к холоду в течение длительного времени после травмы.

Траншейная стопа Траншейная стопа — это травма из-за пребывания в мокрых, холодных носках или обуви в течение нескольких дней. Это травму иногда называют иммерсионной раной. Стопа выглядит бледной, влажной, отекшей, онемевшей и холодной.

Для ее лечения стопу следует осторожно согреть, высушить и поднять вверх.

Стопа станет красной и болезненной во время разогрева, и могут возникнуть волдыри.

В течение нескольких недель стопа может быть очень чувствительной и потливой.

Иногда пострадавшему назначают антибиотики для профилактики инфекции. Предотвращение траншейной стопы: Носите хорошо сидящую обувь.

Ежедневно меняйте носки.

Держите стопу в сухости.