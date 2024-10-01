Обморожение происходит при замораживании кожи под воздействием очень низкой температуры. При тяжелом обморожении ткань под кожей также отмораживается.

Отмороженные клетки отмирают. Они не возвращаются к жизни после размораживания. Отмершая ткань легко поддается инфекциям.

Соседние клетки, которые не были отморожены, могут быть повреждены холодом. Они могут выжить, если их быстро разогреть, но могут и отмереть позже. Может потребоваться длительное время, чтобы определить, выживет ли ткань.

Риск обморожения повышается при нахождении на улице в холодную погоду и: