Что представляет собой обморожение?
Обморожение — это травма, при которой определенная часть тела отмерзает. Обмороженная ткань отмирает и ее нельзя вернуть к жизни. Холод также может повредить ткань без обморожения. Это называется повреждение ткани без обморожения.
Обморожение может привести к онемению, побелению, отеканию, почернению, огрубению кожи и появлению на ней волдырей.
При тяжелом обморожении можно потерять части пальцев рук, ног, носа или ушей.
Разогревайте обмороженные зоны теплой водой.
Не трите обмороженные области — таким образом можно повредить кожу и ткань.
Немедленно обратитесь к врачу при подозрении на обморожение.
Что вызывает обморожение?
Обморожение происходит при замораживании кожи под воздействием очень низкой температуры. При тяжелом обморожении ткань под кожей также отмораживается.
Отмороженные клетки отмирают. Они не возвращаются к жизни после размораживания. Отмершая ткань легко поддается инфекциям.
Соседние клетки, которые не были отморожены, могут быть повреждены холодом. Они могут выжить, если их быстро разогреть, но могут и отмереть позже. Может потребоваться длительное время, чтобы определить, выживет ли ткань.
Риск обморожения повышается при нахождении на улице в холодную погоду и:
намокании;
сильном ветре;
прикосновении к металлу;
нарушении кровотока (например, диабете);
слишком плотно сидящих перчатках или сапогах;
если лицо, руки и уши не защищены.
Каковы симптомы обморожения?
В участках обморожения возникает чувство онемения и ощущение холода при прикосновении. Другие симптомы зависят от глубины обморожения.
Поверхностное обморожение: образование белого онемевшего участка кожи, которая облезает после обогрева.
Умеренное обморожение: появление волдырей и отечности.
Глубокое обморожение: почернение и огрубение кожи (гангрена).
После разогрева онемение в обмороженной части проходит и возникает сильная боль.
Почерневшая кожа, в конечном счете, отпадает. Иногда отпадает весь палец или ухо. Это может произойти по прошествии длительного времени.
После заживления обморожения пострадавшая часть тела часто становится очень чувствительной к холоду. Она может навсегда остаться онемевшей или болезненной. Ногти на пальцах рук и ног могут быть деформированы.
© Springer Science+Business Media
© Springer Science+Business Media
Как врачи диагностируют обморожение?
Врачи диагностируют обморожение в ходе осмотра. Иногда обморожение сначала выглядит как поражение ткани без обморожения.
Как врачи лечат обморожение?
Чем быстрее разогреть обмороженную часть, тем лучше. Если нельзя немедленно обратиться в больницу:
согрейте обмороженного теплым одеялом;
погрузите обмороженную кожу в теплую воде (около 40 °C);
как можно скорее обратитесь в больницу.
Теплая вода имеет достаточную температуру, если она комфортна для погружения руки необмороженного человека. Слишком горячая вода повредит кожу еще больше.
Если ноги пострадали от обморожения, но человеку необходимо продолжать идти, чтобы добраться до безопасного места, лучше не размораживать их сразу. Ходить на размороженных ногах хуже, чем на обмороженных. Еще хуже, если размороженные ноги обмерзнут еще раз.
Не делайте следующего:
Не растирайте кожу.
Не наносите снег на обмороженную часть.
Не разогревайте кожу перед огнем или с помощью обогревающего или электрического одеяла, потому что обмороженная кожа нечувствительна к слишком большой температуре.
Врачи разогревают место обморожения в теплой воде и:
назначают обезболивающие препараты;
накладывают крем с антибиотиком на поврежденные волдыри;
следят за тем, чтобы кожа оставалась сухой и чистой;
иногда назначают лекарства для улучшения кровотока или антибиотики для лечения инфекции;
иногда проводят хирургическое вмешательство для отсечения отмершей кожи или ампутацию части тела.
Врачи стараются ждать как можно дольше, прежде чем проводить хирургическое вмешательство. Ожидание дает возможность увидеть, является ли ткань отмершей или просто поврежденной.