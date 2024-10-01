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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гипотермия

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено окт. 2024
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Что представляет собой гипотермия?

Гипотермия — это опасное снижение температуры тела, обычно ниже 35 °C.

  • При пребывании в холодном месте в течение длительного времени может развиться гипотермия.

  • Гипотермия более вероятна при сильном ветре, нахождении в холодной воде или намокании, или невозможности передвигаться, чтобы разогреться.

  • Сначала гипотермия вызывает дрожь.

  • Когда гипотермия усугубляется, возникает дезориентация и потеря сознания.

  • Человек может умереть, если температура тела опустится ниже 28 °C.

  • Младенцы и пожилые люди подвергаются наибольшему риску гипотермии.

Немедленно обратитесь к врачу при подозрении на гипотермию.

Что вызывает гипотермию?

Гипотермия возникает в результате пребывания в холодном месте и невозможности разогреться.

Риск гипотермии повышен при нахождении в холодном месте и:

  • неподвижности (например, при получении травмы или потере сознания в результате употребления алкоголя);

  • наличии определенных проблем со здоровьем, таких как инфекция, плохое кровообращение или гипотиреоз;

  • у пожилых людей и детей.

Температура необязательно должна быть очень низкой. Гипотермия может возникнуть даже при температуре около 13–16 °C.

Каковы симптомы гипотермии?

Сначала сильная дрожь и стук зубов.

При ухудшении гипотермии может возникнуть:

  • замедление движений и неуклюжесть;

  • дезориентация и медлительность с ответами;

  • замедленная реакция;

  • спутанность сознания;

  • падение, отдых в положении лежа или бесцельное брожение;

  • прекращение дрожи и наступление комы;

в конечном итоге, остановка сердца и смерть. Однако при гипотермии требуется меньше кислорода. Некоторые люди, подвергшиеся гипотермии, особенно дети, могут жить после остановки сердца в течение часа.

Как врачи диагностируют гипотермию?

Врачи диагностируют гипотермию, проверяя температуру. Если температура тела ниже 35 °C, диагностируется гипотермия.

Как врачи лечат гипотермию?

При гипотермии принимают следующие меры:

  • с пострадавшего снимают влажную одежду и высушивают ее;

  • на пострадавшего надевают теплую сухую одежду и шапку, и укрывают его теплым одеялом;

  • дают пострадавшему выпить что-то теплое.

При сохранении сознания, ощущении холода и дрожи, этих мер будет достаточно, чтобы согреть пострадавшего. При спутанности сознания или вялости пострадавшего следует доставить в больницу. Возможно, врачам придется провести специальные процедуры согревания.

В больнице врачи могут провести следующие процедуры согревания:

  • организовать подачу теплого кислорода для дыхания;

  • ввести теплые жидкости путем внутривенного введения через катетер или в желудок через зонд;

  • иногда разогреть кровь через аппарат, который перекачивает кровь из организма, разогревает ее и закачивает назад.

Не проводите СЛР (сердечно-легочную реанимацию) человеку с гипотермией, поскольку это может повредить сердце. Просто вызовите скорую помощь по номеру 911, чтобы пострадавшего сразу же доставили в больницу.

Как предотвратить гипотермию?

Гипотермию в холодных местах можно предотвратить:

  • надевая шапку;

  • держа одежду сухой;

  • имея несколько слоев одежды, которые можно снять или надеть, чтобы сохранить тепло, но не потеть и не намокать.

Пожилые люди более склонны к гипотермии, поэтому они должны:

  • поддерживать температуру в доме на уровне не менее 20 °C, особенно в спальне;

  • носить несколько слоев одежды и обязательно прикрывать голову, пальцы рук и ног в холодную погоду;

  • носить одежду из шерсти и других теплоизоляционных материалов;

  • есть теплую пищу и пить теплые жидкости (но не алкоголь) при нахождении в холодных местах;

  • ходить быстрым шагом, когда ощущают холод, чтобы разогреться.

Если вы не можете позволить себе поддерживать достаточную температуру дома, поищите программы помощи в финансировании отопления в вашем регионе, чтобы покрыть эти расходы.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.