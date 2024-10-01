Что представляет собой гипотермия?
Гипотермия — это опасное снижение температуры тела, обычно ниже 35 °C.
При пребывании в холодном месте в течение длительного времени может развиться гипотермия.
Гипотермия более вероятна при сильном ветре, нахождении в холодной воде или намокании, или невозможности передвигаться, чтобы разогреться.
Сначала гипотермия вызывает дрожь.
Когда гипотермия усугубляется, возникает дезориентация и потеря сознания.
Человек может умереть, если температура тела опустится ниже 28 °C.
Младенцы и пожилые люди подвергаются наибольшему риску гипотермии.
Немедленно обратитесь к врачу при подозрении на гипотермию.
Что вызывает гипотермию?
Гипотермия возникает в результате пребывания в холодном месте и невозможности разогреться.
Риск гипотермии повышен при нахождении в холодном месте и:
неподвижности (например, при получении травмы или потере сознания в результате употребления алкоголя);
наличии определенных проблем со здоровьем, таких как инфекция, плохое кровообращение или гипотиреоз;
у пожилых людей и детей.
Температура необязательно должна быть очень низкой. Гипотермия может возникнуть даже при температуре около 13–16 °C.
Каковы симптомы гипотермии?
Сначала сильная дрожь и стук зубов.
При ухудшении гипотермии может возникнуть:
замедление движений и неуклюжесть;
дезориентация и медлительность с ответами;
замедленная реакция;
спутанность сознания;
падение, отдых в положении лежа или бесцельное брожение;
прекращение дрожи и наступление комы;
в конечном итоге, остановка сердца и смерть. Однако при гипотермии требуется меньше кислорода. Некоторые люди, подвергшиеся гипотермии, особенно дети, могут жить после остановки сердца в течение часа.
Как врачи диагностируют гипотермию?
Врачи диагностируют гипотермию, проверяя температуру. Если температура тела ниже 35 °C, диагностируется гипотермия.
Как врачи лечат гипотермию?
При гипотермии принимают следующие меры:
с пострадавшего снимают влажную одежду и высушивают ее;
на пострадавшего надевают теплую сухую одежду и шапку, и укрывают его теплым одеялом;
дают пострадавшему выпить что-то теплое.
При сохранении сознания, ощущении холода и дрожи, этих мер будет достаточно, чтобы согреть пострадавшего. При спутанности сознания или вялости пострадавшего следует доставить в больницу. Возможно, врачам придется провести специальные процедуры согревания.
В больнице врачи могут провести следующие процедуры согревания:
организовать подачу теплого кислорода для дыхания;
ввести теплые жидкости путем внутривенного введения через катетер или в желудок через зонд;
иногда разогреть кровь через аппарат, который перекачивает кровь из организма, разогревает ее и закачивает назад.
Не проводите СЛР (сердечно-легочную реанимацию) человеку с гипотермией, поскольку это может повредить сердце. Просто вызовите скорую помощь по номеру 911, чтобы пострадавшего сразу же доставили в больницу.
Как предотвратить гипотермию?
Гипотермию в холодных местах можно предотвратить:
надевая шапку;
держа одежду сухой;
имея несколько слоев одежды, которые можно снять или надеть, чтобы сохранить тепло, но не потеть и не намокать.
Пожилые люди более склонны к гипотермии, поэтому они должны:
поддерживать температуру в доме на уровне не менее 20 °C, особенно в спальне;
носить несколько слоев одежды и обязательно прикрывать голову, пальцы рук и ног в холодную погоду;
носить одежду из шерсти и других теплоизоляционных материалов;
есть теплую пищу и пить теплые жидкости (но не алкоголь) при нахождении в холодных местах;
ходить быстрым шагом, когда ощущают холод, чтобы разогреться.
Если вы не можете позволить себе поддерживать достаточную температуру дома, поищите программы помощи в финансировании отопления в вашем регионе, чтобы покрыть эти расходы.