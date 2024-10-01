При гипотермии принимают следующие меры:

с пострадавшего снимают влажную одежду и высушивают ее;

на пострадавшего надевают теплую сухую одежду и шапку, и укрывают его теплым одеялом;

дают пострадавшему выпить что-то теплое.

При сохранении сознания, ощущении холода и дрожи, этих мер будет достаточно, чтобы согреть пострадавшего. При спутанности сознания или вялости пострадавшего следует доставить в больницу. Возможно, врачам придется провести специальные процедуры согревания.

В больнице врачи могут провести следующие процедуры согревания:

организовать подачу теплого кислорода для дыхания;

ввести теплые жидкости путем внутривенного введения через катетер или в желудок через зонд;

иногда разогреть кровь через аппарат, который перекачивает кровь из организма, разогревает ее и закачивает назад.

Не проводите СЛР (сердечно-легочную реанимацию) человеку с гипотермией, поскольку это может повредить сердце. Просто вызовите скорую помощь по номеру 911, чтобы пострадавшего сразу же доставили в больницу.