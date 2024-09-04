Каковы симптомы укуса человека?
Укусы человека обычно болезненны и оставляют на коже синяки или следы от зубов.
Инфицированные укусы вызывают боль, покраснение и припухлость.
Если вы ударите кого-то в челюсть и травмируете костяшки пальцев, это считается укусом человека («травма сжатого кулака»).
«Травма сжатого кулака» на костяшках пальцев человека, ударившего другого человека по зубам, обычно имеет вид небольшого прямого пореза над костяшками; если затронуто сухожилие пальца (ткань, соединяющая мышцы и кость), могут возникнуть трудности при движении этого пальца.
Какие проблемы вызывают укусы человека?
Укусы человека обычно вызывают только синяки и мелкие порезы. Однако если будет укушена небольшая часть тела, например ухо, нос, палец или пенис, ее могут откусить.
Что делать, если кто-то укусит меня?
Вы должны быстро очистить рану.
промойте рану большим количеством воды с мылом;
Не наносите на рану спирт, йод или другие антисептики.
В случае повреждения кожи обратитесь к врачу.
В случае, если часть тела откушена:
заверните откушенные части в чистое влажное полотенце;
поместите их в полиэтиленовый пакет;
положите этот пакет в другой пластиковый пакет, наполненный льдом;
не кладите откушенные части в воду или непосредственно на лед.
Как врачи лечат укусы человека?
Если в результате укуса человека у вас повреждена кожа, врачи должны:
обработать область укуса стерильным физиологическим раствором (солевым раствором, не содержащим микробов);
промыть рану большим количеством воды с мылом;
иногда наложить швы на место укуса;
назначить антибиотики, чтобы устранить инфекцию.
Если вы заразились в результате травмы сжатого кулака, введите лекарство внутривенно (через капельницу).
Врач задаст вам вопросы о том, кто вас укусил. Ваши ответы помогут врачу решить, нужен ли вам препарат, чтобы предотвратить распространение болезней, передающихся через укус.
Иногда врачи могут пришить откушенную часть тела.