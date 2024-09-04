Если в результате укуса человека у вас повреждена кожа, врачи должны:

обработать область укуса стерильным физиологическим раствором (солевым раствором, не содержащим микробов);

промыть рану большим количеством воды с мылом;

иногда наложить швы на место укуса;

назначить антибиотики, чтобы устранить инфекцию.

Если вы заразились в результате травмы сжатого кулака, введите лекарство внутривенно (через капельницу).

Врач задаст вам вопросы о том, кто вас укусил. Ваши ответы помогут врачу решить, нужен ли вам препарат, чтобы предотвратить распространение болезней, передающихся через укус.

Иногда врачи могут пришить откушенную часть тела.