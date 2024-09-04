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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Укусы человека

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено сент. 2024
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Каковы симптомы укуса человека?

  • Укусы человека обычно болезненны и оставляют на коже синяки или следы от зубов.

  • Инфицированные укусы вызывают боль, покраснение и припухлость.

  • Если вы ударите кого-то в челюсть и травмируете костяшки пальцев, это считается укусом человека («травма сжатого кулака»).

  • «Травма сжатого кулака» на костяшках пальцев человека, ударившего другого человека по зубам, обычно имеет вид небольшого прямого пореза над костяшками; если затронуто сухожилие пальца (ткань, соединяющая мышцы и кость), могут возникнуть трудности при движении этого пальца.

Какие проблемы вызывают укусы человека?

Укусы человека обычно вызывают только синяки и мелкие порезы. Однако если будет укушена небольшая часть тела, например ухо, нос, палец или пенис, ее могут откусить.

  • Вы вряд ли заразитесь ВИЧ, если вас укусит больной ВИЧ — в слюне содержится очень мало вируса ВИЧ.

  • Вы можете заразиться гепатитом после укуса больного гепатитом.

  • При «травме сжатого кулака» часто происходит заражение в результате того, что микробы из полости рта попадают глубоко внутрь раны на руке.

Что делать, если кто-то укусит меня?

Вы должны быстро очистить рану.

  • промойте рану большим количеством воды с мылом;

  • Не наносите на рану спирт, йод или другие антисептики.

  • В случае повреждения кожи обратитесь к врачу.

В случае, если часть тела откушена:

  • заверните откушенные части в чистое влажное полотенце;

  • поместите их в полиэтиленовый пакет;

  • положите этот пакет в другой пластиковый пакет, наполненный льдом;

не кладите откушенные части в воду или непосредственно на лед.

Как врачи лечат укусы человека?

Если в результате укуса человека у вас повреждена кожа, врачи должны:

  • обработать область укуса стерильным физиологическим раствором (солевым раствором, не содержащим микробов);

  • промыть рану большим количеством воды с мылом;

  • иногда наложить швы на место укуса;

  • назначить антибиотики, чтобы устранить инфекцию.

  • Если вы заразились в результате травмы сжатого кулака, введите лекарство внутривенно (через капельницу).

Врач задаст вам вопросы о том, кто вас укусил. Ваши ответы помогут врачу решить, нужен ли вам препарат, чтобы предотвратить распространение болезней, передающихся через укус.

Иногда врачи могут пришить откушенную часть тела.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.