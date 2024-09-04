Если у вас возникнет аллергическая реакция на укус, она может проявляться следующим образом:

зудящая сыпь по всему телу;

затрудненное дыхание;

хрипы (свистящий звук при дыхании);

шок (опасное для жизни резкое снижение артериального давления).

Если у вас возникнут эти симптомы, сразу же отправляйтесь в больницу: у вас может развиться анафилактическая реакция (опасная для жизни аллергическая реакция, при которой артериальное давление падает, и дышать становится невозможно).