Укусы пчел, ос, шершней и муравьев встречаются часто и могут быть болезненными.
Огненные муравьи весьма распространены в южных частях США, особенно на побережье Мексиканского Залива в таких штатах, как Техас, Луизиана, Алабама, Джорджия и Флорида.
У некоторых людей возникают серьезные аллергические реакции на укусы, и они могут серьезно пострадать или умереть от укуса.
У большинства людей серьезных реакций на укусы не возникает.
Африканизированные пчелы (пчелы-убийцы) из Южной Америки сейчас встречаются в некоторых южных штатах; эти пчелы путешествуют большими группами, и их рой может покусать вас, причинить серьезные проблемы и даже смерть.
Укусы следует обработать, удалив жало и применив крем или мазь, чтобы утолить боль.
Каковы симптомы укусов пчел, ос, шершней и муравьев?
Симптомы укусов пчел, ос, шершней и муравьев
Внезапное жжение и боль
Покраснение, припухлость и зуд в месте укуса
В течение 2–3 дней некоторые укусы набухают до размеров мячей для гольфа.
Медоносные пчелы часто оставляют жало в месте укуса. Другие пчелы, осы и шершни не оставляют жало в месте укуса.
Симптомы укусов огненных муравьев:
внезапная боль;
покраснение и припухлость, которые проходят примерно через 45 минут;
появление заполненных гноем волдырей.
Через 2–3 дня волдыри лопаются, и в них может попасть инфекция.
У некоторых людей могут быть следующие симптомы:
вместо заполненного гноем волдыря может появится красное, опухшее, зудящее пятно;
судороги (движения и подергивания тела, не поддающиеся контролю).
Симптомы аллергической реакции на укус
Если у вас возникнет аллергическая реакция на укус, она может проявляться следующим образом:
зудящая сыпь по всему телу;
затрудненное дыхание;
хрипы (свистящий звук при дыхании);
шок (опасное для жизни резкое снижение артериального давления).
Если у вас возникнут эти симптомы, сразу же отправляйтесь в больницу: у вас может развиться анафилактическая реакция (опасная для жизни аллергическая реакция, при которой артериальное давление падает, и дышать становится невозможно).
Как лечить укусы пчел, ос, шершней и муравьев?
Если у вас нет аллергической реакции:
удалите жало, если оно находится в коже, очистив место укуса предметом с тонким затупленным концом, например, краем банковской карты;
положите лед на жало (оберните кубик льда в полиэтилен и тонкую ткань, чтобы он не прикасался к коже), чтобы уменьшить боль;
примите безрецептурные лекарства для снятия боли;
нанесите лекарственный крем на область укуса, чтобы уменьшить боль и зуд.
Если у вас аллергия на укусы, вам следует иметь при себе эпинефрин (лекарство, отпускаемое по рецепту) и немедленно использовать его при укусе. Оно купирует аллергическую реакцию. Вводите эпинефрин в кожу с помощью тонкой иглы или попросите это сделать кого-то другого.
В случае серьезной аллергической реакции врачи должны:
госпитализировать вас для оказания помощи;
ввести вам лекарства внутривенно, в том числе эпинефрин;
ввести вам жидкости внутривенно;
посоветовать всегда иметь при себе эпинефрин и носить браслет с медицинским оповещением на случай повторного укуса;
порекомендовать вам пройти курс десенсибилизации, во время которого врачи проведут аллерговакцинацию для предотвращения серьезных реакций на укусы.