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Укусы пчел, ос, шершней и муравьев

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено сент. 2024
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Укусы пчел, ос, шершней и муравьев встречаются часто и могут быть болезненными.

Огненные муравьи весьма распространены в южных частях США, особенно на побережье Мексиканского Залива в таких штатах, как Техас, Луизиана, Алабама, Джорджия и Флорида.

  • У некоторых людей возникают серьезные аллергические реакции на укусы, и они могут серьезно пострадать или умереть от укуса.

  • У большинства людей серьезных реакций на укусы не возникает.

  • Африканизированные пчелы (пчелы-убийцы) из Южной Америки сейчас встречаются в некоторых южных штатах; эти пчелы путешествуют большими группами, и их рой может покусать вас, причинить серьезные проблемы и даже смерть.

  • Укусы следует обработать, удалив жало и применив крем или мазь, чтобы утолить боль.

Каковы симптомы укусов пчел, ос, шершней и муравьев?

Симптомы укусов пчел, ос, шершней и муравьев

  • Внезапное жжение и боль

  • Покраснение, припухлость и зуд в месте укуса

  • В течение 2–3 дней некоторые укусы набухают до размеров мячей для гольфа.

Медоносные пчелы часто оставляют жало в месте укуса. Другие пчелы, осы и шершни не оставляют жало в месте укуса.

Симптомы укусов огненных муравьев:

  • внезапная боль;

  • покраснение и припухлость, которые проходят примерно через 45 минут;

  • появление заполненных гноем волдырей.

  • Через 2–3 дня волдыри лопаются, и в них может попасть инфекция.

У некоторых людей могут быть следующие симптомы:

  • вместо заполненного гноем волдыря может появится красное, опухшее, зудящее пятно;

  • судороги (движения и подергивания тела, не поддающиеся контролю).

Симптомы аллергической реакции на укус

Если у вас возникнет аллергическая реакция на укус, она может проявляться следующим образом:

  • зудящая сыпь по всему телу;

  • затрудненное дыхание;

  • хрипы (свистящий звук при дыхании);

  • шок (опасное для жизни резкое снижение артериального давления).

Если у вас возникнут эти симптомы, сразу же отправляйтесь в больницу: у вас может развиться анафилактическая реакция (опасная для жизни аллергическая реакция, при которой артериальное давление падает, и дышать становится невозможно).

Как лечить укусы пчел, ос, шершней и муравьев?

Если у вас нет аллергической реакции:

  • удалите жало, если оно находится в коже, очистив место укуса предметом с тонким затупленным концом, например, краем банковской карты;

  • положите лед на жало (оберните кубик льда в полиэтилен и тонкую ткань, чтобы он не прикасался к коже), чтобы уменьшить боль;

  • примите безрецептурные лекарства для снятия боли;

  • нанесите лекарственный крем на область укуса, чтобы уменьшить боль и зуд.

Если у вас аллергия на укусы, вам следует иметь при себе эпинефрин (лекарство, отпускаемое по рецепту) и немедленно использовать его при укусе. Оно купирует аллергическую реакцию. Вводите эпинефрин в кожу с помощью тонкой иглы или попросите это сделать кого-то другого.

В случае серьезной аллергической реакции врачи должны:

  • госпитализировать вас для оказания помощи;

  • ввести вам лекарства внутривенно, в том числе эпинефрин;

  • ввести вам жидкости внутривенно;

  • посоветовать всегда иметь при себе эпинефрин и носить браслет с медицинским оповещением на случай повторного укуса;

  • порекомендовать вам пройти курс десенсибилизации, во время которого врачи проведут аллерговакцинацию для предотвращения серьезных реакций на укусы.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.