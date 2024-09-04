В США обитают несколько разных видов клещей. Укусы клещей сами по себе не вызывают серьезных проблем. Главная проблема при укусах клещей — это распространение серьезных заболеваний:
Черноногие клещи переносят болезнь Лайма.
Иксодовые собачьи клещи переносят американский клещевой риккетсиоз.
Заболевания, распространяемые клещами, чаще всего встречаются в определенных районах страны. Даже в этих районах не все клещи являются переносчиками заболеваний. Также не от каждого укуса клеща-переносчика заболевания можно заболеть.
Черноногий клещ
Каковы симптомы укуса клеща?
© Springer Science+Business Media
Иногда вы можете увидеть клеща, присосавшегося к вашей коже и сосущего кровь. Клещи обычно присасываются на день или два, если их не удалить. Чем дольше они остаются в присосавшемся состоянии, тем больше они раздуваются от крови. После того, как клещ отпадет или вы его удалите, на месте укуса останется небольшой красный зудящий бугорок.
Как узнать, заразил ли меня клещ?
Самая большая проблема — когда люди заболевают, но не знают, что их укусил клещ. В этом случае врачу будет трудно узнать, что вы заразились от клеща.
Если вы знаете, что вас укусил клещ, обратитесь к врачу. Меры, которые примет врач, зависят от того, насколько распространены клещи-переносчики заболеваний там, где вы живете. Врач может просто посоветовать вам следить за признаками развития инфекции. Признаки инфекции:
покраснение (иногда до нескольких сантиметров в поперечнике) вокруг места укуса;
кожная сыпь;
общее недомогание (мышечные боли, головная боль, лихорадка, слабость).
Если у вас не возникнет сыпь или симптомы в течение месяца, у вас, вероятно, нет инфекции. Однако, если вы живете там, где распространены инфекции, переносимые клещами, врач может осмотреть вас и дать вам одну дозу антибиотика.
Как лечить укус клеща?
Что нужно сделать:
удалите клеща сразу, захватив его изогнутым пинцетом и вытащив его;
нанесите антисептическую мазь на укус, чтобы предотвратить заражение;
если место укуса опухло или кожа вокруг укуса изменила цвет, примите антигистамин, например дифенгидрамин.
Что нельзя делать:
Не пытайтесь удалить клеща, применяя спирт, лак для ногтей, вазелин или горячую спичку — это не принесет пользы и может повредить вашу кожу или заставить клеща еще глубже впиться в кожу.
Как предотвратить укусы клеща?
Для предотвращения укусов клеща во время пребывания на природе, особенно в лесистых районах:
идите по центру тропинок, чтобы избегать прикосновения растений и веток;
не сидите на земле, пнях или камнях;
носите рубашки с длинными рукавами и длинные брюки, заправленные в сапоги или носки;
носите одежду светлых оттенков, чтобы клеща можно было сразу на ней заметить;
нанесите на кожу средство от насекомых, содержащее ДЭТА, и распылите на одежду средство от насекомых, содержащее перметрин.