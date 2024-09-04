Самая большая проблема — когда люди заболевают, но не знают, что их укусил клещ. В этом случае врачу будет трудно узнать, что вы заразились от клеща.

Если вы знаете, что вас укусил клещ, обратитесь к врачу. Меры, которые примет врач, зависят от того, насколько распространены клещи-переносчики заболеваний там, где вы живете. Врач может просто посоветовать вам следить за признаками развития инфекции. Признаки инфекции:

покраснение (иногда до нескольких сантиметров в поперечнике) вокруг места укуса;

кожная сыпь;

общее недомогание (мышечные боли, головная боль, лихорадка, слабость).

Если у вас не возникнет сыпь или симптомы в течение месяца, у вас, вероятно, нет инфекции. Однако, если вы живете там, где распространены инфекции, переносимые клещами, врач может осмотреть вас и дать вам одну дозу антибиотика.