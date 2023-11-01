Что представляет собой позвоночник и спинной мозг?
Позвоночник — это позвоночный столб. Фактически это длинная линия, состоящая из 24 позвонков и копчика (крестца). Позвонки начинаются под черепом в области шеи и идут вниз, до таза. Позвонки несут на себе большую часть веса тела.
В каждом позвонке имеется отверстие. Отверстия выстроены в туннель, называемый спинномозговым каналом, который проходит через весь позвоночник. Спинной мозг находится внутри спинномозгового канала.
Спинной мозг — это пучок нервов, подобный электрическому кабелю, который передает сигналы между головным мозгом и остальным телом. Спинной мозг весьма раним, поэтому он спрятан внутри спинномозгового канала и защищен им.
Сигналы из головного мозга говорят телу, что делать, например, двигать руками или ногами.
Сигналы к головному мозгу передают информацию о теле, например, о том, чего человек касается или где присутствует боль.
Большинство травм позвоночника и спинного мозга случаются в результате автомобильных аварий, падений и занятий спортом.
В результате травмы позвоночника могут быть поражены кости, нервы или спинной мозг.
Травмы позвоночника болезненны.
Травмы спинного мозга могут привести к ослаблению или параличу, снижению чувствительности (ощущений) и проблемам в половой жизни, проблемам с мочеиспусканием и дефекацией.
Иногда при травме позвоночника и спинного мозга требуется хирургическое вмешательство и физиотерапия.
Если вы считаете, что у вас поврежден позвоночник или спинной мозг, немедленно обратитесь к врачу.
Как устроен спинной мозг
Столб из костей, называемых позвонками, образует позвоночник (позвоночный столб). Позвонки защищают спинной мозг — длинную хрупкую структуру, находящуюся в позвоночном канале, который проходит по центру позвоночника. Между позвонками расположены хрящевые диски, которые обеспечивают амортизацию позвоночника и придают ему некоторую гибкость.
Спинномозговые нервы Между позвонками из спинного мозга выходит 31 пара спинномозговых нервов. Каждый нерв разветвляется на два коротких отростка (корешка).
Двигательные корешки передают команды головного и спинного мозга другим частям тела, в особенности скелетным мышцам.
Чувствительные корешки передают информацию головному мозгу из других частей тела.
«Конский хвост» Спинной мозг заканчивается примерно на уровне трех четвертей длины позвоночника, но один пучок нервов выходит за пределы спинного мозга. Этот пучок называется «конский хвост», потому что он похож на конский хвост. Конский хвост передает нервные импульсы ногам и обратно.
Что вызывает травмы позвоночника и спинного мозга?
Травмы позвоночника и спинного мозга вызывают следующие факторы:
Автомобильные аварии
Падения
Спортивные травмы
Насилие (например, стрельба из огнестрельного оружия)
Каковы симптомы травм позвоночника и спинного мозга?
Симптомы травмы позвоночника и спинного мозга зависят от места травмы и степени тяжести повреждения. К симптомам относятся:
боль в шее или спине;
слабость или паралич (неспособность двигать частью тела);
потеря чувствительности (онемение);
проблемы с контролем мочеиспускания или дефекации.
Поражение частей тела зависит от того, где поврежден спинной мозг. Например, если спинной мозг поврежден в пояснице, может произойти потеря движения и чувствительности ног, но все еще можно использовать руки. Но если спинной мозг поврежден в области шеи, возможно поражение и рук, и ног. Если спинной мозг поврежден высоко в области шеи, человек не сможет дышать без посторонней помощи.
Слабость и онемение могут длиться недолго или стать постоянными.
Как врачи диагностируют травмы позвоночника и спинного мозга?
Врачи расспрашивают об имеющихся симптомах и проводят обследование. Они проведут следующие обследования:
Рентгенологическое исследование
КТ (компьютерная томография)
МРТ (магнитно-резонансная томография)
Как врачи проводят лечение травм позвоночника и спинного мозга?
Не перемещайте человека с травмами спинного мозга — подождите до прибытия сотрудников скорой помощи.
Сотрудники скорой помощи иммобилизуют (обездвиживают) шею травмированного человека, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение спинного мозга и позвонков. Они могут провести:
зафиксировать пострадавшего ремнями на жесткой доске, оббитой изоляционным материалом;
надеть на пострадавшего жесткий воротник.
Врачи также могут лечить травмы спинного мозга и позвонков с помощью следующих методов:
Хирургическое вмешательство
болеутоляющие препараты;
реабилитация, в том числе физиотерапия и трудотерапия;
психотерапия.