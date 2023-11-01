Что представляет собой позвоночник и спинной мозг?

Что представляет собой позвоночник и спинной мозг?

Позвоночник — это позвоночный столб. Фактически это длинная линия, состоящая из 24 позвонков и копчика (крестца). Позвонки начинаются под черепом в области шеи и идут вниз, до таза. Позвонки несут на себе большую часть веса тела.

Позвоночник и спинной мозг 3D модель

В каждом позвонке имеется отверстие. Отверстия выстроены в туннель, называемый спинномозговым каналом, который проходит через весь позвоночник. Спинной мозг находится внутри спинномозгового канала.

Спинной мозг — это пучок нервов, подобный электрическому кабелю, который передает сигналы между головным мозгом и остальным телом. Спинной мозг весьма раним, поэтому он спрятан внутри спинномозгового канала и защищен им.

Сигналы из головного мозга говорят телу, что делать, например, двигать руками или ногами.

Сигналы к головному мозгу передают информацию о теле, например, о том, чего человек касается или где присутствует боль.

Большинство травм позвоночника и спинного мозга случаются в результате автомобильных аварий, падений и занятий спортом.

В результате травмы позвоночника могут быть поражены кости, нервы или спинной мозг.

Травмы позвоночника болезненны.

Травмы спинного мозга могут привести к ослаблению или параличу, снижению чувствительности (ощущений) и проблемам в половой жизни, проблемам с мочеиспусканием и дефекацией.

Иногда при травме позвоночника и спинного мозга требуется хирургическое вмешательство и физиотерапия.

Если вы считаете, что у вас поврежден позвоночник или спинной мозг, немедленно обратитесь к врачу.