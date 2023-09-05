Что такое сотрясение мозга при занятиях спортом?

Что такое сотрясение мозга при занятиях спортом?

Сотрясение мозга — это травма головного мозга, которая временно влияет на мышление и сознание. Вы можете потерять сознание или просто почувствовать себя дезориентированным.

Кость черепа защищает головной мозг. Внутричерепная жидкость также защищает мозг. Однако при сильном ударе головы мозг может сдвинуться внутри черепа и столкнуться с черепом. Это может повредит мозг и временно изменить функционирование мозга.

Сотрясение мозга при занятиях спортом — это сотрясение мозга в результате спортивной травмы, например, удара по голове при игре в футбол.

Примерно 1 из 5 спортсменов, занимающихся контактными видами спорта, получает сотрясение головы в течение игрового сезона.

Сотрясение мозга можно получить при занятиях любым видом спорта, но вероятность выше в тех видах спорта, в которых возможны столкновения на больших скоростях, таких как футбол, регби, хоккей на льду и лакросс.

Если вы получите сотрясение мозга при занятиях спортом, вы можете потерять сознание, а можете и остаться в сознании.

Если вы получите сотрясение мозга при занятиях спортом и продолжите заниматься спортом, вы рискуете получить еще одно сотрясение мозга.

Повторные сотрясения мозга могут быть вызваны незначительной травмой головы.

Повторные сотрясения могут увеличить шансы развития долгосрочного повреждения головного мозга и деменции.

Немедленно обратитесь к врачу, в частности, к тому, кто имел опыт в лечении сотрясений мозга при занятиях спортом, если вы считаете, что у вас эта травма.