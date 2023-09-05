Что такое сотрясение мозга при занятиях спортом?
Сотрясение мозга — это травма головного мозга, которая временно влияет на мышление и сознание. Вы можете потерять сознание или просто почувствовать себя дезориентированным.
Кость черепа защищает головной мозг. Внутричерепная жидкость также защищает мозг. Однако при сильном ударе головы мозг может сдвинуться внутри черепа и столкнуться с черепом. Это может повредит мозг и временно изменить функционирование мозга.
Сотрясение мозга при занятиях спортом — это сотрясение мозга в результате спортивной травмы, например, удара по голове при игре в футбол.
Примерно 1 из 5 спортсменов, занимающихся контактными видами спорта, получает сотрясение головы в течение игрового сезона.
Сотрясение мозга можно получить при занятиях любым видом спорта, но вероятность выше в тех видах спорта, в которых возможны столкновения на больших скоростях, таких как футбол, регби, хоккей на льду и лакросс.
Если вы получите сотрясение мозга при занятиях спортом, вы можете потерять сознание, а можете и остаться в сознании.
Если вы получите сотрясение мозга при занятиях спортом и продолжите заниматься спортом, вы рискуете получить еще одно сотрясение мозга.
Повторные сотрясения мозга могут быть вызваны незначительной травмой головы.
Повторные сотрясения могут увеличить шансы развития долгосрочного повреждения головного мозга и деменции.
Немедленно обратитесь к врачу, в частности, к тому, кто имел опыт в лечении сотрясений мозга при занятиях спортом, если вы считаете, что у вас эта травма.
Какие виды спорта могут вызвать сотрясение мозга?
Сотрясение мозга вызывает сильный удар головой. При занятиях спортом это может произойти в следующих случаях:
при падении и ударе головой;
при столкновении головой с другим игроком;
при ударе по голове каким-либо предметом: мячом, битой или палкой.
Сотрясение мозга может произойти практически в любом виде спорта. Однако, наиболее часто они встречаются в тех видах спорта, в которых люди сталкиваются друг с другом на высоких скоростях, таких как футбол, регби, хоккей на льду или лакросс. Они также более вероятны в тех видах спорта, где используются палки и шайбы или шары, которые передвигаются с большой скоростью.
Каковы симптомы сотрясения мозга при занятиях спортом?
Вы можете потерять сознание ненадолго (обычно менее 15 минут). Однако сотрясение мозга не подразумевает потери сознания. У вас также может быть:
дезориентация, включая заторможенность или ошеломление, неуверенность в том, какой счет, или в какой команде человек играет, или медлительность при ответе на вопросы;
потеря памяти, например, незнание команды или провалы в памяти относительно того, что произошло до или после травмы;
двоение в глазах и чувствительность к свету;
неуклюжесть;
головная боль и головокружение;
нарушение равновесия.
Некоторые симптомы могут наблюдаться в течение нескольких дней или недель после сотрясения мозга:
постоянные головные боли;
проблемы с памятью;
чувство усталости и раздражительности;
проблемы со сном;
резкие перепады настроения;
Повышенную чувствительность к свету и шуму
Если у вас было несколько сотрясений мозга при занятиях спортом, даже нетяжелых, у вас может быть длительная мозговая травма, называемая ХТЭ (хроническая травматическая энцефалопатия). ХТЭ развивается спустя несколько лет. Она вызывает такие симптомы, как:
нарушения памяти;
проблемы с суждением и принятием решений;
изменения личности, когда человек быстро выходит из себя и становится более агрессивным;
Паркинсонизм — это одно или несколько нарушений движения, подобные тем, что возникают при болезни Паркинсона, например, дрожь, замедленные движения, проблемы с речью или ригидность мышц.
Как врачи диагностируют сотрясение мозга при занятиях спортом?
Если у вас была травма головы во время занятий спортом, врач:
задаст вам вопросы;
проведет медицинский осмотр, чтобы проверить, правильно ли функционируют отделы вашего мозга.
Если вы не вернулись в норму в течение нескольких минут или долгое время находились в бессознательном состоянии, врач обычно:
отправит вас в больницу для проведения КТ (компьютерной томографии) головы, чтобы убедиться, что мозг не кровоточит и не ушиблен.
Лучше обратиться к врачу, имеющему опыт лечения сотрясений мозга при занятиях спортом.
Как врачи лечат сотрясение мозга при занятиях спортом?
Врач порекомендует:
Покой
прием ацетаминофена от головной боли;
прекратить действия, которые могут будоражить мозг (например, сидеть за компьютером, играть в видеоигры и смотреть телевизор);
вернуться в больницу, если симптомы ухудшатся.
Прежде чем вы сможете вернуться к занятиям спортом, врач может попросить вас начать с легких упражнений и постепенно увеличивать нагрузки. Не следует возобновлять занятия спортом до тех пор, пока симптомы не исчезнут, и врач не разрешит вам играть.
Как предотвратить будущие сотрясения мозга при занятиях спортом?
Носите шлемы, рекомендованные для вашего вида спорта.
Не занимайтесь контактными видами спорта до тех пор, пока врач не скажет, что травма головы полностью зажила.
Увеличивайте нагрузку постепенно, когда возобновите занятия спортом.
Некоторые спортсмены проходят нейрокогнитивное тестирование (проверку ряда функций головного мозга), прежде чем будут допущены к соревнованиям. Таким образом, если подозревается сотрясение мозга, врачи могут повторно протестировать спортсмена на наличие мозговых травм.