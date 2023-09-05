Что представляет собой сотрясение мозга?
Сотрясение мозга — это травма головного мозга, которая временно влияет на мышление и сознание.
Кость черепа защищает головной мозг. Внутричерепная жидкость также защищает мозг. Однако при сильном ударе головы мозг может сдвинуться внутри черепа и столкнуться с черепом. Это может повредит мозг и временно изменить функционирование мозга.
Вы можете потерять сознание или просто почувствовать себя дезориентированным.
Врачи могут сделать КТ (компьютерную томографию) головы, чтобы убедиться, что мозг не кровоточит и не ушиблен.
После сотрясения мозга повышается вероятность сотрясений мозга в будущем, особенно если мозг не зажил.
Повторные сотрясения могут увеличить шансы развития долгосрочного повреждения головного мозга и слабоумия.
Что вызывает сотрясение мозга?
Сотрясение мозга вызывает сильный удар головой (травма головы). Это может произойти, например, в следующих случаях:
при падении и ударе головой;
при аварии автомобиля или мотоцикла;
при ударе кулаком или другим предметом по голове.
Во многих видах спорта имеется риск сотрясения мозга (см. Сотрясение мозга при занятиях спортом).
Каковы симптомы сотрясения мозга?
При сотрясении мозга возможны следующие симптомы:
Потеря сознания на какое-то время (обычно менее 15 минут)
Ощущение заторможенности, дезориентации или головокружения
Задержка при ответах на вопросы
Головная боль, двоение в глазах или чувствительность к свету
Неуклюжесть или потеря равновесия
Провалы в памяти о том, что произошло незадолго до того или после того, как случилось сотрясение
Что представляет собой посткоммоционный синдром?
Посткоммоционный синдром — это наличие симптомов после сотрясения мозга. Могут наблюдаться следующие симптомы:
Головные боли
головокружение и предобморочное состояние;
усталость, раздражительность или чувствительность к свету или шуму;
трудности с концентрацией внимания;
плохая память;
депрессия и тревожность.
Обычно эти симптомы проходят через неделю или две. Реже эти симптомы длятся в течение нескольких месяцев.
Как врачи диагностируют сотрясение мозга?
Врач может диагностировать сотрясение мозга, исходя из симптомов после травмы головы.
Чтобы определить, была ли у человека черепно-мозговая травма, врачи иногда:
проводят КТ головы, чтобы убедиться, что мозг не кровоточит и не ушиблен.
КТ может не понадобиться, если симптомы исчезнут через несколько минут после травмы головы.
Как врачи лечат сотрясение мозга?
Врач может назначить:
Покой
прием ацетаминофена при головной боли;
избегать контактных видов спорта, при которых повышен риск сотрясения мозга, пока врач не сообщит, что травма головы полностью зажила и можно вернуться к игре.