Что представляет собой сотрясение мозга?

Что представляет собой сотрясение мозга?

Сотрясение мозга — это травма головного мозга, которая временно влияет на мышление и сознание.

Кость черепа защищает головной мозг. Внутричерепная жидкость также защищает мозг. Однако при сильном ударе головы мозг может сдвинуться внутри черепа и столкнуться с черепом. Это может повредит мозг и временно изменить функционирование мозга.