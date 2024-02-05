Симптомы зависят от того, какие части глаза повреждены.

Часто травма глаза от удара тупым предметом повреждает только веки и ткани вокруг глаз. Такая травма может привести к появлению:

синяка и отека (подбитый глаз);

ссадин на веках или коже вокруг глаз;

покраснению белка глаза;

кровоподтеку вокруг глаза. Изображение СКОТТ КАМАЗИН (SCOTT CAMAZINE)/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Субконъюнктивальное кровоизлияние Изображение НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ

Иногда повреждается глазное яблоко. Могут возникнуть царапины на роговице (прозрачный слой над центром глаза). Могут сместиться хрусталики. Внутри глаза может возникнуть кровотечение. Может оторваться тонкий слой в задней части глаза (сетчатка), на котором формируются изображения (отслоение сетчатки). Иногда даже глазное яблоко разрывается. Травмы глазного яблока могут вызвать боль и следующие симптомы:

нечеткое зрение;

двоение в глазах (когда все предметы двоятся);

слепота.

Иногда в результате травмы от удара тупым предметом глазное яблоко вдавливается так сильно, что ломает тонкие кости в задней части глазной впадины. Это называется перелом под воздействием давления, который вызывает боль, и иногда: