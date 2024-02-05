Что представляет собой травма глаза от удара тупым предметом?
Травма глаза от удара тупым предметом — это тип травмы, при которой пострадавший получает сильный удар в глаз, обычно каким-то предметом, таким как мяч.
В результате травмы глаза от удара тупым предметом может быть повреждено веко, глазное яблоко и тонкие кости за глазным яблоком.
Части глаза
Каковы симптомы травмы глаза от удара тупым предметом?
Симптомы зависят от того, какие части глаза повреждены.
Часто травма глаза от удара тупым предметом повреждает только веки и ткани вокруг глаз. Такая травма может привести к появлению:
синяка и отека (подбитый глаз);
ссадин на веках или коже вокруг глаз;
покраснению белка глаза;
СКОТТ КАМАЗИН (SCOTT CAMAZINE)/SCIENCE PHOTO LIBRARY
НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ
Иногда повреждается глазное яблоко. Могут возникнуть царапины на роговице (прозрачный слой над центром глаза). Могут сместиться хрусталики. Внутри глаза может возникнуть кровотечение. Может оторваться тонкий слой в задней части глаза (сетчатка), на котором формируются изображения (отслоение сетчатки). Иногда даже глазное яблоко разрывается. Травмы глазного яблока могут вызвать боль и следующие симптомы:
нечеткое зрение;
двоение в глазах (когда все предметы двоятся);
слепота.
Иногда в результате травмы от удара тупым предметом глазное яблоко вдавливается так сильно, что ломает тонкие кости в задней части глазной впадины. Это называется перелом под воздействием давления, который вызывает боль, и иногда:
глаз выглядит вдавленным;
трудно смотреть вверх;
щека непосредственно под глазом немеет.
Как врачи определяют вред, причиненный травмой от удара тупым предметом?
Врач проверит ваше зрение и осмотрит глаз. При большом отеке врачу может быть трудно осмотреть глаз. Возможно, сразу нужно будет обратиться к офтальмологу (врачу, который специализируется на проблемах с глазами). Офтальмолог осмотрит ваш глаз при помощи специальных инструментов и может назначить компьютерную томографию для получения дополнительной информации.
Как врачи лечат травмы глаза от удара тупым предметом?
Лечение будет зависеть от вашей конкретной травмы глаза, но обычно включает:
компрессы со льдом;
болеутоляющие препараты;
При кровотечении в глазу может потребоваться постельный режим, чтобы кровотечение не ухудшилось.
При некоторых травмах глаза требуется проведение хирургической операции.