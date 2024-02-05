Что представляет собой истирание роговицы или инородное тело в роговице?

Что представляет собой истирание роговицы или инородное тело в роговице?

Роговица — это прозрачная оболочка в передней части глаза. Истирание — это мелкие царапины. Таким образом, истирание роговицы — это царапины на роговице.

Инородное тело в роговице — это предмет, например, песчинка, который застревает в роговице и раздражает ее. Оно может застрять под верхним веком, из-за чего его будет трудно удалить.

Незначительное истирание роговицы обычно заживает само по себе в течение нескольких дней.

Для удаления инородного тела из роговицы может понадобиться врач.

Иногда в результате травмы может возникнуть заражение роговицы: это, скорее всего, произойдет, если травма была вызвана комком почвы или частью растения.

Глазные капли или глазная мазь помогают в профилактике инфекции.

Как можно скорее обратитесь к врачу, если вы считаете, что у вас царапина на роговице или инородное тело в роговице.