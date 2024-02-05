Что представляет собой истирание роговицы или инородное тело в роговице?
Роговица — это прозрачная оболочка в передней части глаза. Истирание — это мелкие царапины. Таким образом, истирание роговицы — это царапины на роговице.
Инородное тело в роговице — это предмет, например, песчинка, который застревает в роговице и раздражает ее. Оно может застрять под верхним веком, из-за чего его будет трудно удалить.
Незначительное истирание роговицы обычно заживает само по себе в течение нескольких дней.
Для удаления инородного тела из роговицы может понадобиться врач.
Иногда в результате травмы может возникнуть заражение роговицы: это, скорее всего, произойдет, если травма была вызвана комком почвы или частью растения.
Глазные капли или глазная мазь помогают в профилактике инфекции.
Как можно скорее обратитесь к врачу, если вы считаете, что у вас царапина на роговице или инородное тело в роговице.
Внутреннее строение глаза
Что вызывает истирание роговицы и попадание в нее инородного тела?
Всё, что может попасть в глаза, может вызвать проблемы с роговицей. Мелкие частицы, находящиеся в воздухе, могут попасть в глаз под действием или в результате:
сильного ветра;
взрыва;
работы с инструментами, особенно сверлами, пилами и шлифовальными инструментами.
Роговицу также может поцарапать:
ветвь дерева;
ногти на руках;
щетка для волос;
кисточка для макияжа.
Контактные линзы — частый источник проблем. Проблемы с роговицей могут возникнуть, если вы:
носите контактные линзы, которые плохо прилегают к глазу;
носите линзы на сухие глаза;
носите грязные линзы;
оставляете линзы в глазах слишком долго или спите с ними;
царапаете роговицу, снимая линзы.
У людей с сухими глазами повышен риск истирания роговицы. У тех, кто работает в местах, где маленькие частицы летают в воздухе, повышен риск истирания роговицы или попадания постороннего предмета в роговицу.
Каковы симптомы истирания роговицы и попадания в нее инородного тела?
К распространенным симптомам относятся:
чувство, что в глаз что-то попало;
повышенная слезливость;
частое моргание и прищуривание;
покраснение;
При значительном или глубоком истирании также могут быть такие симптомы, как:
боль в глазу;
нечеткое зрение;
дискомфорт от яркого света;
Головная боль
Как врачи диагностируют истирание роговицы или инородное тело в ней?
Врачи диагностируют травму роговицы путем осмотра глаза. После проверки зрения они нанесут каплю красителя на глаз, а затем осмотрят глаз при специальном освещении. Краситель попадает на царапину и светится, что помогает выявить царапину или инородное тело в роговице. Офтальмологи используют специальный увеличительный прибор (щелевую лампу), чтобы осмотреть роговицу.
Как врачи лечат истирание роговицы или извлекают из нее инородное тело?
Врачи лечат истирание роговицы, назначая:
глазные капли или мази с антибиотиком;
глазные капли для уменьшения воспаления;
обезболивающие, например, ацетаминофен.
Врачи извлекают инородные тела из роговицы. Врачи:
введут лекарство для обезболивания глаза;
удалят предмет, промыв глаз водой или осторожно сняв его стерильным ватным тампоном;
иногда, при необходимости, используют иглу или специальный инструмент, чтобы извлечь предмет;
назначат лекарство для профилактики инфекции и купирования боли.
Если вы носите контактные линзы, снимите их на некоторое время. Вашей роговице нужно зажить. Врач сообщит вам, когда можно будет снова носить их.
Как предотвратить истирание роговицы и попадание в нее инородных тел?
Предотвратить истирание роговицы и попадание инородных тел в роговицу можно следующими мерами:
Ношение защитных очков для защиты глаз, при необходимости
Проявление осторожности при нанесении макияжа или использовании контактных линз
Если вы чувствуете, что что-то попало в глаз:
Промойте глаз чистой водой.
Несколько раз мигните.
Не трите глаза.