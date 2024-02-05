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Истирание роговицы и инородные тела в роговице

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено февр. 2024
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Что представляет собой истирание роговицы или инородное тело в роговице?

Роговица — это прозрачная оболочка в передней части глаза. Истирание — это мелкие царапины. Таким образом, истирание роговицы — это царапины на роговице.

Инородное тело в роговице — это предмет, например, песчинка, который застревает в роговице и раздражает ее. Оно может застрять под верхним веком, из-за чего его будет трудно удалить.

  • Незначительное истирание роговицы обычно заживает само по себе в течение нескольких дней.

  • Для удаления инородного тела из роговицы может понадобиться врач.

  • Иногда в результате травмы может возникнуть заражение роговицы: это, скорее всего, произойдет, если травма была вызвана комком почвы или частью растения.

  • Глазные капли или глазная мазь помогают в профилактике инфекции.

Как можно скорее обратитесь к врачу, если вы считаете, что у вас царапина на роговице или инородное тело в роговице.

Внутреннее строение глаза

Что вызывает истирание роговицы и попадание в нее инородного тела?

Всё, что может попасть в глаза, может вызвать проблемы с роговицей. Мелкие частицы, находящиеся в воздухе, могут попасть в глаз под действием или в результате:

  • сильного ветра;

  • взрыва;

  • работы с инструментами, особенно сверлами, пилами и шлифовальными инструментами.

Роговицу также может поцарапать:

  • ветвь дерева;

  • ногти на руках;

  • щетка для волос;

  • кисточка для макияжа.

Контактные линзы — частый источник проблем. Проблемы с роговицей могут возникнуть, если вы:

  • носите контактные линзы, которые плохо прилегают к глазу;

  • носите линзы на сухие глаза;

  • носите грязные линзы;

  • оставляете линзы в глазах слишком долго или спите с ними;

  • царапаете роговицу, снимая линзы.

У людей с сухими глазами повышен риск истирания роговицы. У тех, кто работает в местах, где маленькие частицы летают в воздухе, повышен риск истирания роговицы или попадания постороннего предмета в роговицу.

Каковы симптомы истирания роговицы и попадания в нее инородного тела?

К распространенным симптомам относятся:

  • чувство, что в глаз что-то попало;

  • повышенная слезливость;

  • частое моргание и прищуривание;

  • покраснение;

При значительном или глубоком истирании также могут быть такие симптомы, как:

  • боль в глазу;

  • нечеткое зрение;

  • дискомфорт от яркого света;

  • Головная боль

Как врачи диагностируют истирание роговицы или инородное тело в ней?

Врачи диагностируют травму роговицы путем осмотра глаза. После проверки зрения они нанесут каплю красителя на глаз, а затем осмотрят глаз при специальном освещении. Краситель попадает на царапину и светится, что помогает выявить царапину или инородное тело в роговице. Офтальмологи используют специальный увеличительный прибор (щелевую лампу), чтобы осмотреть роговицу.

Как врачи лечат истирание роговицы или извлекают из нее инородное тело?

Врачи лечат истирание роговицы, назначая:

  • глазные капли или мази с антибиотиком;

  • глазные капли для уменьшения воспаления;

  • обезболивающие, например, ацетаминофен.

Врачи извлекают инородные тела из роговицы. Врачи:

  • введут лекарство для обезболивания глаза;

  • удалят предмет, промыв глаз водой или осторожно сняв его стерильным ватным тампоном;

  • иногда, при необходимости, используют иглу или специальный инструмент, чтобы извлечь предмет;

  • назначат лекарство для профилактики инфекции и купирования боли.

Если вы носите контактные линзы, снимите их на некоторое время. Вашей роговице нужно зажить. Врач сообщит вам, когда можно будет снова носить их.

Как предотвратить истирание роговицы и попадание в нее инородных тел?

Предотвратить истирание роговицы и попадание инородных тел в роговицу можно следующими мерами:

  • Ношение защитных очков для защиты глаз, при необходимости

  • Проявление осторожности при нанесении макияжа или использовании контактных линз

Если вы чувствуете, что что-то попало в глаз:

  • Промойте глаз чистой водой.

  • Несколько раз мигните.

  • Не трите глаза.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.