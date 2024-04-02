Тепловой удар можно получить в результате:

тяжелой работы или тренировки на жаре;

пребывания в салоне автомобиля в жаркую погоду;

пребывания в жаркой комнате в течение нескольких дней.

Для получения теплового удара может быть достаточно всего несколько часов работы или физических упражнений, особенно если ваше тело не привыкло к жаре.

Дети, которые оказались заперты в машине (или слишком малы, чтобы открыть дверь) на жарком солнце, могут получить тепловой удар и умереть меньше, чем за час. Салон машины нагревается очень быстро, особенно на солнце.

Пожилые люди, которые летом пребывают в жаркой комнате в течение нескольких дней, могут получить тепловой удар, даже если кажется, что в комнате не очень жарко. Нагрузка от жары на их организм накапливается постепенно.