Что представляет собой тепловой удар?
Тепловой удар — это состояние, требующее неотложной медицинской помощи, вызванное слишком высокой температурой тела. Если тело недостаточно быстро остынет, можно умереть или получить повреждение мозга или органов.
Тепловой удар происходит при сильном нагреве организма, когда он не охлаждается должным образом.
Температура тела обычно выше 40 °C.
Тепловой удар может случиться у пожилых людей или маленьких детей, которые живут в помещениях без кондиционера.
Спортсмены и люди, работающие при высокой температуре, также подвергаются опасности теплового удара.
При отсутствии лечения тепловой удар может повредить такие органы, как мозг, сердце и легкие.
Врачи охлаждают организм и вводят жидкости непосредственно в вену (внутривенное введение жидкости)
При отсутствии лечения около 80 % пострадавших от теплового удара умирают.
Если у кого-то присутствуют симптомы теплового удара, нужно немедленно вызвать скорую помощь. В ожидании скорой помощи уведите пострадавшего подальше от солнца и жары. Охладите пострадавшего, опустив его в холодную воду, например, в озеро, ручей или ванную. Если погружение в холодную воду невозможно, намочите кожу человека слегка теплой водой и обдуйте кожу вентилятором.
Что является причиной теплового удара?
Тепловой удар можно получить в результате:
тяжелой работы или тренировки на жаре;
пребывания в салоне автомобиля в жаркую погоду;
пребывания в жаркой комнате в течение нескольких дней.
Для получения теплового удара может быть достаточно всего несколько часов работы или физических упражнений, особенно если ваше тело не привыкло к жаре.
Дети, которые оказались заперты в машине (или слишком малы, чтобы открыть дверь) на жарком солнце, могут получить тепловой удар и умереть меньше, чем за час. Салон машины нагревается очень быстро, особенно на солнце.
Пожилые люди, которые летом пребывают в жаркой комнате в течение нескольких дней, могут получить тепловой удар, даже если кажется, что в комнате не очень жарко. Нагрузка от жары на их организм накапливается постепенно.
Какими симптомами проявляется тепловой удар?
Если вам становится плохо от жары, вы можете не осознавать, что температура тела слишком высока. Могут возникнуть следующие настораживающие признаки теплового удара:
слабость, головокружение и предобморочное состояние;
Головная боль
тошнота или рвота.
При тепловом ударе вы можете потеть, а можете и не потеть, и:
температура тела поднимается выше 40 °С;
кожа горячая, иногда сухая и с лихорадочным румянцем;
из-за поражения мозга появляется дезориентация, могут иметь место судороги или вы можете впасть в кому.
Как врачи диагностируют тепловой удар?
Врачи ставят диагноз исходя из того, что произошло с вами, ваших симптомов и температуры тела.
Они проведут анализы крови и мочи, чтобы проверить надлежащее функционирование органов.
Как врачи лечат тепловой удар?
Врачи госпитализируют вас и могут:
снять с вас одежду и покрыть кожу водой или льдом;
при помощи вентилятора обдуть вас воздухом;
вводить вам холодные жидкости внутривенно.
Как предотвратить тепловой удар?
Чтобы предотвратить тепловой удар, когда на улице жарко, важно:
носить легкую одежду, которая не слишком прилегает к телу;
держаться подальше от солнца, насколько это возможно;
пить много жидкости, даже если вы не чувствуете жажду;
не заниматься тяжелой работой или интенсивными упражнениями в самую жаркую часть дня;
спросить совета врача, если одна из ваших проблем со здоровьем или одно из лекарств, которые вы принимаете, может повысить риск теплового удара;
проверять состояние пожилых людей, особенно тех, у кого нет кондиционера;
никогда не оставлять маленького ребенка в припаркованном автомобиле.
Если вы знаете, что вам придется работать или тренироваться в жару, следует постепенно приучить тело к воздействию жары. Не выполняйте работу целого рабочего дня или тяжелую тренировку сразу.
На протяжении 10 дней постепенно увеличивайте нагрузку по времени и интенсивности на жаре.
По истечении этого периода вы сможете заниматься активной деятельностью на протяжении 90 минут на жаре.
После этой тренировки ваш организм будет лучше справляться с нагрузкой на жаре.
Физическая подготовка отличается от привыкания к жаре. Даже если вы в отличной форме, вы все равно должны выполнить эти шаги, чтобы привыкнуть к жаре.