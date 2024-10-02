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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Растяжения плеча

(Разрыв акромиально-ключичного сочленения)

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено окт. 2024
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Что такое растяжение акромиально-ключичного сочленения?

Растяжение акромиально-ключичного сочленения — это надрыв связки, соединяющей ключицу с лопаткой (в области акромиона).  

При полном или практически полном отрыве связок, которые соединяют ключицу с задней частью лопатки, ключица отдаляется от лопатки. Это называется разрывом акромиально-ключичного сочленения.

Связки — это короткие жесткие полоски ткани, которые удерживают кости вместе в суставе.

  • Отрыв связки может быть полным или частичным.

  • Растяжения акромиально-ключичного сочленения встречаются часто, особенно среди людей, которые занимаются спортом.

  • Плечо становится болезненным и чувствительным.

  • Может потребоваться пращевидная повязка или, если травма тяжелая, хирургическое вмешательство.

Анатомия плечевого сустава

Что является причиной растяжения акромиально-ключичного сочленения?

Растяжение акромиально-ключичного сочленения обычно возникает в результате падения на плечо или вытянутую руку. Это распространенная травма среди людей, которые занимаются высокоскоростными или контактными видами спорта, такими как:

  • регби;

  • футбол;

  • катание на лыжах;

  • катание на водных лыжах.

Какими симптомами проявляется растяжение акромиально-ключичного сочленения?

Плечевой сустав:

  • болит;

  • отличается повышенной чувствительностью.

Как врачи диагностируют растяжение акромиально-ключичного сочленения?

Врач выполнит:

Как врачи лечат растяжение акромиально-ключичного сочленения?

Лечение зависит от тяжести растяжения акромиально-ключичного сочленения.

При легком растяжении акромиально-ключичного сочленения врачи:

  • назначают пращевидную повязку для разгрузки плеча;

  • назначают упражнения для сохранения подвижности сустава.

При тяжелом растяжении акромиально-ключичного сочленения врачи:

  • выполняют хирургическое вмешательство на плече.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.