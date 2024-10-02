Что такое растяжение акромиально-ключичного сочленения?

Что такое растяжение акромиально-ключичного сочленения?

Растяжение акромиально-ключичного сочленения — это надрыв связки, соединяющей ключицу с лопаткой (в области акромиона).

При полном или практически полном отрыве связок, которые соединяют ключицу с задней частью лопатки, ключица отдаляется от лопатки. Это называется разрывом акромиально-ключичного сочленения.

Связки — это короткие жесткие полоски ткани, которые удерживают кости вместе в суставе.

Отрыв связки может быть полным или частичным.

Растяжения акромиально-ключичного сочленения встречаются часто, особенно среди людей, которые занимаются спортом.

Плечо становится болезненным и чувствительным.

Может потребоваться пращевидная повязка или, если травма тяжелая, хирургическое вмешательство.