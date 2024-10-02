Что такое растяжение акромиально-ключичного сочленения?
Растяжение акромиально-ключичного сочленения — это надрыв связки, соединяющей ключицу с лопаткой (в области акромиона).
При полном или практически полном отрыве связок, которые соединяют ключицу с задней частью лопатки, ключица отдаляется от лопатки. Это называется разрывом акромиально-ключичного сочленения.
Связки — это короткие жесткие полоски ткани, которые удерживают кости вместе в суставе.
Отрыв связки может быть полным или частичным.
Растяжения акромиально-ключичного сочленения встречаются часто, особенно среди людей, которые занимаются спортом.
Плечо становится болезненным и чувствительным.
Может потребоваться пращевидная повязка или, если травма тяжелая, хирургическое вмешательство.
Анатомия плечевого сустава
Что является причиной растяжения акромиально-ключичного сочленения?
Растяжение акромиально-ключичного сочленения обычно возникает в результате падения на плечо или вытянутую руку. Это распространенная травма среди людей, которые занимаются высокоскоростными или контактными видами спорта, такими как:
регби;
футбол;
катание на лыжах;
катание на водных лыжах.
Какими симптомами проявляется растяжение акромиально-ключичного сочленения?
Плечевой сустав:
болит;
отличается повышенной чувствительностью.
Как врачи диагностируют растяжение акромиально-ключичного сочленения?
Врач выполнит:
Как врачи лечат растяжение акромиально-ключичного сочленения?
Лечение зависит от тяжести растяжения акромиально-ключичного сочленения.
При легком растяжении акромиально-ключичного сочленения врачи:
назначают пращевидную повязку для разгрузки плеча;
назначают упражнения для сохранения подвижности сустава.
При тяжелом растяжении акромиально-ключичного сочленения врачи:
выполняют хирургическое вмешательство на плече.