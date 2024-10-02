Что представляет собой растяжение связок лодыжки?

Что представляет собой растяжение связок лодыжки?

Растяжение связок лодыжки — это разрыв одной или нескольких связок, удерживающих лодыжку на месте. Связки — это короткие жесткие полоски ткани, которые удерживают кости вместе в суставе.

Связки: удерживают кости голеностопного сустава.

У лодыжки имеется несколько связок. Иногда случается растяжение нескольких связок. При тяжелом растяжении также может иметь место перелом кости лодыжки.

Растяжения связок лодыжки:

обычно возникают при выворачивании стопы;

бывают легкими, умеренными или тяжелыми, в зависимости от того, растянута ли связка, частично разорвана или полностью разорвана;

вызывают боль и отек;

не видны на рентгеновских снимках, но врачи могут выполнить рентгенографию на предмет прилегающих сломанных костей;

их лечение состоит из комплекса следующих мер: защита ( P rotecting) травмированной области, отдых ( R est), холодный компресс ( I ce), сжатие ( C ompression) и поднятие ( E levation) («PRICE»);

иногда требуют наложения шины или гипсовой повязки;

обычно проходят сами по себе;

могут потребовать хирургического вмешательства, если связка полностью разорвана.

Обратитесь к врачу, если вы не можете стоять или ходить.