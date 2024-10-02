Что представляет собой растяжение связок лодыжки?
Растяжение связок лодыжки — это разрыв одной или нескольких связок, удерживающих лодыжку на месте. Связки — это короткие жесткие полоски ткани, которые удерживают кости вместе в суставе.
Связки: удерживают кости голеностопного сустава.
У лодыжки имеется несколько связок. Иногда случается растяжение нескольких связок. При тяжелом растяжении также может иметь место перелом кости лодыжки.
Растяжения связок лодыжки:
обычно возникают при выворачивании стопы;
бывают легкими, умеренными или тяжелыми, в зависимости от того, растянута ли связка, частично разорвана или полностью разорвана;
вызывают боль и отек;
не видны на рентгеновских снимках, но врачи могут выполнить рентгенографию на предмет прилегающих сломанных костей;
их лечение состоит из комплекса следующих мер: защита (Protecting) травмированной области, отдых (Rest), холодный компресс (Ice), сжатие (Compression) и поднятие (Elevation) («PRICE»);
иногда требуют наложения шины или гипсовой повязки;
обычно проходят сами по себе;
могут потребовать хирургического вмешательства, если связка полностью разорвана.
Обратитесь к врачу, если вы не можете стоять или ходить.
Что представляет собой высокое растяжение связок лодыжки?
Иногда во время растяжения связок лодыжки также может травмироваться связка выше лодыжки. Это связка, которая сводит две нижние кости голени вместе. Поскольку эта связка находится выше лодыжки, такое растяжение называется высоким растяжением связок лодыжки.
Что является причиной растяжения связок лодыжки?
Растяжение связок лодыжки обычно происходит, когда лодыжка перекручена, растянута или слишком сильно согнута. Это может произойти при ходьбе или беге по неровной почве, особенно при подъеме на скалу или спрыгивании с края бордюра.
Риск растяжения связок лодыжки повышается:
если растяжение связок лодыжки уже имело место ранее;
при слабости мышц ног или поражении нервов ног;
при ношении неустойчивой обуви, например, туфлей на высоких каблуках.
Каковы симптомы растяжения связок лодыжки?
К симптомам относятся:
отек лодыжки;
боль, которая усиливается при попытке ходьбы.
Разорванная связка лодыжки может кровоточить под кожей. Может появиться кровоподтек примерно на следующий день после растяжения связок лодыжки.
Как диагностируют растяжение связок лодыжки?
Врачи обычно диагностируют растяжение связок лодыжки путем осмотра.
Если врачи подозревают, что кость сломана или смещена, они выполнят следующее:
Если врачу необходимо увидеть, насколько сильно травмирована связка, он может выполнить МРТ (магнитно-резонансную томографию).
Как врачи лечат растяжение связок лодыжки?
Легкие растяжения связок лодыжки не требуют особого лечения. В первые 24 часа после растяжения врачи проводят комплекс лечебных мер под названием PRICE, что означает:
защита (Protect) лодыжки при помощи компрессионного бандажа или шины;
отдых (Rest) лодыжки путем освобождения ее от нагрузки при ходьбе с помощью костыля;
наложение холодного компресса (Ice) на лодыжку в виде упаковки льда, обернутой в полотенце;
сжатие (Compress) (оборачивание) лодыжки эластичной повязкой для ограничения отека;
поднятие (Elevate) лодыжки на уровень сердца или выше, чтобы уменьшить отек.
Для уменьшения боли можно принимать ацетаминофен или нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), например, ибупрофен.
Лодыжка может зажить в течение нескольких дней. Врач порекомендует ходить и заниматься другими видами деятельности только с условием носить обувь, поддерживающую лодыжку, и не нагружать травмированную ногу слишком большим весом. По мере заживления лодыжки можно постепенно начать больше ходить и заниматься другими видами деятельности.
Умеренное растяжение связок лодыжки также лечится комплексом PRICE. Возможно, потребуется носить шину или сапожок, чтобы ускорить заживление. Возможно, потребуется физиотерапия для укрепления лодыжки.
При тяжелом растяжении связок лодыжки требуется лечение у врача. Ваш врач:
зафиксирует лодыжку при помощи гипсовой повязки или съемного гипсового сапожка;
иногда выполнит хирургическое вмешательство;
назначит физиотерапию.