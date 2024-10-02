Что представляет собой растяжение коленной связки?

Что представляет собой растяжение коленной связки?

Растяжение коленной связки — это разрыв одной или нескольких связок, удерживающих колено на месте. Связки — это короткие жесткие полоски ткани, которые удерживают кости вместе в суставе.

Растяжения коленной связки:

обычно возникают при выворачивании ноги;

бывают легкими, умеренными или тяжелыми, в зависимости от того, растянута ли связка, частично или полностью разорвана;

часто сопровождаются растяжением нескольких связок;

вызывают боль и отек;

не видны на рентгеновских снимках, но врачи могут сделать МРТ;

их лечение состоит из комплекса следующих мер: защита ( P rotecting) травмированной области, отдых ( R est), холодный компресс ( I ce), сжатие ( C ompression) и поднятие ( E levation) («PRICE»);

часто требуют ношения коленного бандажа;

иногда требуют хирургического вмешательства.

Также могут травмироваться хрящевые «амортизирующие подушки» внутри коленного сустава.

Обратитесь к врачу, если вы не можете стоять или ходить.

Что удерживает кости коленного сустава