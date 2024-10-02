Что представляет собой растяжение коленной связки?
Растяжение коленной связки — это разрыв одной или нескольких связок, удерживающих колено на месте. Связки — это короткие жесткие полоски ткани, которые удерживают кости вместе в суставе.
Растяжения коленной связки:
обычно возникают при выворачивании ноги;
бывают легкими, умеренными или тяжелыми, в зависимости от того, растянута ли связка, частично или полностью разорвана;
часто сопровождаются растяжением нескольких связок;
вызывают боль и отек;
не видны на рентгеновских снимках, но врачи могут сделать МРТ;
их лечение состоит из комплекса следующих мер: защита (Protecting) травмированной области, отдых (Rest), холодный компресс (Ice), сжатие (Compression) и поднятие (Elevation) («PRICE»);
часто требуют ношения коленного бандажа;
иногда требуют хирургического вмешательства.
Также могут травмироваться хрящевые «амортизирующие подушки» внутри коленного сустава.
Обратитесь к врачу, если вы не можете стоять или ходить.
Что удерживает кости коленного сустава
Коллатеральные связки, по одной с обеих сторон колена, защищают колено от чрезмерного движения из стороны в сторону. Две крестообразные связки внутри сустава предотвращают чрезмерное движение колена вперед и назад.
Мениски представляют собой хрящевые «амортизирующие подушки» между бедренной костью и большей костью голени (большеберцовой костью), образующих часть коленного сустава.
Что вызывает растяжение связок колена?
Растяжение связок колена обычно происходит, когда колено скручивают или слишком сильном сгибают под неправильным углом. Распространенные причины растяжения связок колена:
сильный удар по боковой стороне колена;
скручивание колена при внезапном изменении направления.
Каковы симптомы растяжения связок колена?
К симптомам относятся:
Слышится или ощущается хлопок в колене в момент травмы.
Колено болит и отекает.
Ощущается нестабильность колена, как будто оно прогибается.
Колено не сгибается или сгибается лишь незначительно.
Как врачи диагностируют растяжение связок колена?
Врачи диагностируют растяжение связок колена путем осмотра и осторожного перемещения колена в разных направлениях. Если колено сильно отекает и имеются болезненные ощущения, врачи могут выполнить:
МРТ (магнитно-резонансная томография)
Как врачи лечат растяжение связок колена?
Лечение зависит от тяжести растяжения.
При растяжении связок колена легкой или средней степени тяжести особое лечение не требуется. В первые 24 часа после растяжения врачи проводят комплекс лечебных мер под названием PRICE, что означает:
защита (Protect) колена при помощи бандажа;
отдых (Rest) колена путем освобождения его от нагрузки при ходьбе с помощью костыля;
наложение холодного компресса (Ice) на колено в виде упаковки льда, обернутой в полотенце;
сжатие (Compress) (оборачивание) колена эластичной повязкой для снятия отека;
поднятие (Elevate) колена на уровень сердца или выше для снятия отека.
Возможно, потребуется носить шину или устройство, которое поддерживает колено и не дает ему сгибаться (наколенник-фиксатор). Врачи могут назначить упражнения для укрепления колена.
При тяжелых растяжениях связок колена врачи могут:
назначить ношение коленного бандажа, который не дает колену сгибаться в течение 4–6 недель или более;
выполнить хирургическое вмешательство.
При тяжелой форме растяжения нельзя выполнять упражнения для колена, пока врач не разрешит.
Если в коленном суставе накапливается большое количество жидкости, иногда врачи используют иглу для дренирования жидкости и облегчения боли.