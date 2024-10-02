При частичном разрыве (и в некоторых случаях при полных разрывах) накладывают шину на лодыжку или съемный сапожок на 4 недели.

Если сухожилие полностью разорвется или не заживет с помощью шины или сапожка, может потребоваться хирургическое вмешательство.

После заживления разрыва нужно будет делать реабилитационные упражнения. Упражнения укрепляют мышцы ног и делают лодыжку менее тугоподвижной.