Что представляет собой разрыв ахиллова сухожилия?
Сухожилие — это толстая скрученная ткань, соединяющая мышцы с костью.
Ахиллово сухожилие соединяет икроножную мышцу с пяточной костью. Разрыв ахиллова сухожилия происходит, когда оно разрывается.
Отрыв ахиллова сухожилия может быть полным или частичным.
Обычно разрыв происходит при беге или прыжке.
Врачи обычно диагностируют разрыв ахиллова сухожилия путем осмотра.
Может потребоваться хирургическое вмешательство.
Что вызывает разрыв ахиллова сухожилия?
Сухожилие может разорваться, если:
оно слишком сильно растягивается;
мышцы, к которым оно прикреплено, сильно сокращаются.
Разрыв ахиллова сухожилия происходит, когда стопа слишком сильно выталкивается, например, при:
сильном прыжке;
приземлении после прыжка;
интенсивном беге.
Разрывы часто происходят во время занятий спортом, особенно когда люди среднего возраста начинают тренироваться слишком интенсивно слишком быстро.
Какими симптомами проявляется разрыв ахиллова сухожилия?
Разрыв ахиллова сухожилия вызывает следующие симптомы:
кажется, что по лодыжке ударяют сзади;
трудно ходить пешком;
голень сильно болит, может отекать и на ней могут появляться синяки.
Как врачи диагностируют разрывы ахиллова сухожилия?
Врачи обычно диагностируют разрыв ахиллова сухожилия путем осмотра. Иногда они выполняют МРТ (магнитно-резонансную томографию).
Как врачи лечат разрывы ахиллова сухожилия?
При частичном разрыве (и в некоторых случаях при полных разрывах) накладывают шину на лодыжку или съемный сапожок на 4 недели.
Если сухожилие полностью разорвется или не заживет с помощью шины или сапожка, может потребоваться хирургическое вмешательство.
После заживления разрыва нужно будет делать реабилитационные упражнения. Упражнения укрепляют мышцы ног и делают лодыжку менее тугоподвижной.