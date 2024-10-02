Что представляет собой растяжение?

Что представляет собой растяжение?

Растяжение — это разрыв одной из связок. Связки — это короткие жесткие полоски ткани, которые удерживают кости вместе в суставе.

Растяжение бывает легким, умеренным или тяжелым, в зависимости от того, растянута ли связка, частично разорвана или полностью разорвана. Разрыв мышц или сухожилий не считается растяжением.

Растяжения связок: