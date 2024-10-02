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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Общие сведения о растяжениях

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено окт. 2024
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Что представляет собой растяжение?

Растяжение — это разрыв одной из связок. Связки — это короткие жесткие полоски ткани, которые удерживают кости вместе в суставе.

Растяжение бывает легким, умеренным или тяжелым, в зависимости от того, растянута ли связка, частично разорвана или полностью разорвана. Разрыв мышц или сухожилий не считается растяжением.

Растяжения связок:

  • вызывают боль и отек;

  • не видны на рентгеновских снимках, но врачи могут выполнить рентгенографию на предмет прилегающих сломанных костей;

  • их лечение состоит из комплекса следующих мер: защита (Protecting) травмированной области, отдых (Rest), холодный компресс (Ice), сжатие (Compression) и поднятие (Elevation) («PRICE»);

  • иногда требуют наложения шины или гипсовой повязки;

  • обычно проходят сами по себе;

  • могут потребовать хирургического вмешательства, если связка полностью разорвана.

Что является причиной растяжений?

Растяжение случается, если сустав перекручен, растянут или слишком сильно согнут, например, в результате:

  • спортивной травмы;

  • падения.

У каждого сустава имеется несколько связок. Иногда случается растяжение нескольких связок.

Если связка полностью разорвана, кости в суставе могут разделиться. Это называется вывихом. Даже при отсутствии вывиха сустав может стать нестабильным. Это состояние называется нестабильным суставом.

Каковы симптомы растяжения?

Наиболее распространенными симптомами являются:

  • боль при касании, нагрузке на эту часть тела или ее использовании;

  • отек;

  • трудности при использовании травмированной части тела.

Разорванная связка может кровоточить под кожей. Может появиться кровоподтек примерно через день.

Как диагностируют растяжение?

Врачи обследуют травмированный сустав и прилегающие к нему области. Они могут осторожно подвигать сустав, чтобы проверить, правильно ли он функционирует, и насколько сильно он поврежден.

Если врачи подозревают, что кость сломана или смещена, они выполнят следующее:

Поскольку растяжения не видны на рентгеновских снимках, врачи не всегда делают рентгенографию. Если врачу необходимо увидеть, насколько сильно травмирована связка, он может выполнить МРТ (магнитно-резонансную томографию).

Как врачи лечат растяжения?

В первые 24 часа после растяжения врачи проводят комплекс лечебных мер под названием PRICE, что означает:

  • защита (Protect) травмированной части тела при помощи компрессионного бандажа или шины;

  • отдых (Rest) травмированной части тела путем ограничения ее активности или освобождения от нагрузки (например, с помощью костылей);

  • наложение холодного компресса (Ice) на травмированную область в виде упаковки льда, обернутой в полотенце;

  • сжатие (Compress) (оборачивание) травмированной области эластичной повязкой для ограничения отека;

  • поднятие (Elevate) травмированной части тела на уровень сердца или выше, чтобы уменьшить отек.

Для уменьшения боли врачи:

  • назначат ацетаминофен или нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), например, ибупрофен;

  • порекомендуют прикладывание льда каждые несколько часов на 15–20 минут;

  • порекомендуют по истечении 2 дней использовать теплый компресс в течение 15–20 минут.

Поговорите с врачом о том, когда можно начать двигать травмированной частью тела:

  • При легком растяжении врачи могут порекомендовать начать двигать травмированной частью тела как можно скорее.

  • При умеренном растяжении может понадобиться наложение шины или гипсовой повязки на несколько дней.

  • При тяжелом растяжении может потребоваться наложение гипсовой повязки или хирургическое вмешательство.

После тяжелого растяжения могут потребоваться реабилитационные упражнения. Упражнения укрепляют мышцы вокруг сустава и делают его менее тугоподвижным.

Каковы осложнения растяжений?

  • Сустав может быть тугоподвижным, особенно если пришлось носить шину или гипсовую повязку.

  • Может повыситься вероятность повторного растяжения, даже после заживления этого растяжения.

  • Сустав может быть нестабильным.

Чем дольше носить шину или гипсовую повязку, тем более тугоподвижным будет сустав и тем слабее мышцы. Тем сложнее будет вернуть былую силу и гибкость. Сустав может остаться тугоподвижным и может повыситься вероятность растяжения при его повторной травме.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.