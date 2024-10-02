Что представляет собой растяжение?
Растяжение — это разрыв одной из связок. Связки — это короткие жесткие полоски ткани, которые удерживают кости вместе в суставе.
Растяжение бывает легким, умеренным или тяжелым, в зависимости от того, растянута ли связка, частично разорвана или полностью разорвана. Разрыв мышц или сухожилий не считается растяжением.
Растяжения связок:
вызывают боль и отек;
не видны на рентгеновских снимках, но врачи могут выполнить рентгенографию на предмет прилегающих сломанных костей;
их лечение состоит из комплекса следующих мер: защита (Protecting) травмированной области, отдых (Rest), холодный компресс (Ice), сжатие (Compression) и поднятие (Elevation) («PRICE»);
иногда требуют наложения шины или гипсовой повязки;
обычно проходят сами по себе;
могут потребовать хирургического вмешательства, если связка полностью разорвана.
Что является причиной растяжений?
Растяжение случается, если сустав перекручен, растянут или слишком сильно согнут, например, в результате:
спортивной травмы;
падения.
У каждого сустава имеется несколько связок. Иногда случается растяжение нескольких связок.
Если связка полностью разорвана, кости в суставе могут разделиться. Это называется вывихом. Даже при отсутствии вывиха сустав может стать нестабильным. Это состояние называется нестабильным суставом.
Каковы симптомы растяжения?
Наиболее распространенными симптомами являются:
боль при касании, нагрузке на эту часть тела или ее использовании;
отек;
трудности при использовании травмированной части тела.
Разорванная связка может кровоточить под кожей. Может появиться кровоподтек примерно через день.
Как диагностируют растяжение?
Врачи обследуют травмированный сустав и прилегающие к нему области. Они могут осторожно подвигать сустав, чтобы проверить, правильно ли он функционирует, и насколько сильно он поврежден.
Если врачи подозревают, что кость сломана или смещена, они выполнят следующее:
Поскольку растяжения не видны на рентгеновских снимках, врачи не всегда делают рентгенографию. Если врачу необходимо увидеть, насколько сильно травмирована связка, он может выполнить МРТ (магнитно-резонансную томографию).
Как врачи лечат растяжения?
В первые 24 часа после растяжения врачи проводят комплекс лечебных мер под названием PRICE, что означает:
защита (Protect) травмированной части тела при помощи компрессионного бандажа или шины;
отдых (Rest) травмированной части тела путем ограничения ее активности или освобождения от нагрузки (например, с помощью костылей);
наложение холодного компресса (Ice) на травмированную область в виде упаковки льда, обернутой в полотенце;
сжатие (Compress) (оборачивание) травмированной области эластичной повязкой для ограничения отека;
поднятие (Elevate) травмированной части тела на уровень сердца или выше, чтобы уменьшить отек.
Для уменьшения боли врачи:
назначат ацетаминофен или нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), например, ибупрофен;
порекомендуют прикладывание льда каждые несколько часов на 15–20 минут;
порекомендуют по истечении 2 дней использовать теплый компресс в течение 15–20 минут.
Поговорите с врачом о том, когда можно начать двигать травмированной частью тела:
При легком растяжении врачи могут порекомендовать начать двигать травмированной частью тела как можно скорее.
При умеренном растяжении может понадобиться наложение шины или гипсовой повязки на несколько дней.
При тяжелом растяжении может потребоваться наложение гипсовой повязки или хирургическое вмешательство.
После тяжелого растяжения могут потребоваться реабилитационные упражнения. Упражнения укрепляют мышцы вокруг сустава и делают его менее тугоподвижным.
Каковы осложнения растяжений?
Сустав может быть тугоподвижным, особенно если пришлось носить шину или гипсовую повязку.
Может повыситься вероятность повторного растяжения, даже после заживления этого растяжения.
Сустав может быть нестабильным.
Чем дольше носить шину или гипсовую повязку, тем более тугоподвижным будет сустав и тем слабее мышцы. Тем сложнее будет вернуть былую силу и гибкость. Сустав может остаться тугоподвижным и может повыситься вероятность растяжения при его повторной травме.