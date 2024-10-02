Что представляет собой молоткообразная деформация пальцев?

Что представляет собой молоткообразная деформация пальцев?

Молоткообразная деформация пальцев — это согнутый кончик пальца, который не выпрямляется.

Она происходит после разрыва сухожилия в верхней части пальца. Сухожилие — это ткань, которая соединяет мышцы с костями.

Из-за разрыва сухожилия палец обвисает.

Молоткообразная деформация пальцев обычно возникает при защемлении пальца, например, при ловле мяча.

Шина, которая удерживает кончик пальца, позволяет сухожилию зажить.

Иногда сухожилие не заживает и кончик пальца остается согнутым.

Иногда в результате травмы также повреждается низ кости кончика пальца.