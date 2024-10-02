Что представляет собой молоткообразная деформация пальцев?
Молоткообразная деформация пальцев — это согнутый кончик пальца, который не выпрямляется.
Она происходит после разрыва сухожилия в верхней части пальца. Сухожилие — это ткань, которая соединяет мышцы с костями.
Из-за разрыва сухожилия палец обвисает.
Молоткообразная деформация пальцев обычно возникает при защемлении пальца, например, при ловле мяча.
Шина, которая удерживает кончик пальца, позволяет сухожилию зажить.
Иногда сухожилие не заживает и кончик пальца остается согнутым.
Иногда в результате травмы также повреждается низ кости кончика пальца.
Молоткообразная деформация пальцев
Лица с молоткообразным пальцем не могут выпрямить кончик пальца.
Какими симптомами проявляется молоткообразная деформация пальцев?
Травмированный палец:
сгибается в суставе на кончике пальца;
немного болит.
Как врачи диагностируют молоткообразную деформацию пальцев?
Врачи обычно диагностируют молоткообразную деформацию пальцев путем осмотра. Они также могут проверить на предмет перелома, выполнив:
Как врачи лечат молоткообразную деформацию пальцев?
Врачи выпрямляют палец и накладывают шину, которая держит палец слегка согнутым вверх. Шину носят в течение 6–8 недель.
При переломе кости кончика пальца врач может провести хирургическое вмешательство.