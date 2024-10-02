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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Молоткообразная деформация пальцев

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено окт. 2024
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Что представляет собой молоткообразная деформация пальцев?

Молоткообразная деформация пальцев — это согнутый кончик пальца, который не выпрямляется.

Она происходит после разрыва сухожилия в верхней части пальца. Сухожилие — это ткань, которая соединяет мышцы с костями.

  • Из-за разрыва сухожилия палец обвисает.

  • Молоткообразная деформация пальцев обычно возникает при защемлении пальца, например, при ловле мяча.

  • Шина, которая удерживает кончик пальца, позволяет сухожилию зажить.

  • Иногда сухожилие не заживает и кончик пальца остается согнутым.

Иногда в результате травмы также повреждается низ кости кончика пальца.

Молоткообразная деформация пальцев

Лица с молоткообразным пальцем не могут выпрямить кончик пальца.

Какими симптомами проявляется молоткообразная деформация пальцев?

Травмированный палец:

  • сгибается в суставе на кончике пальца;

  • немного болит.

Как врачи диагностируют молоткообразную деформацию пальцев?

Врачи обычно диагностируют молоткообразную деформацию пальцев путем осмотра. Они также могут проверить на предмет перелома, выполнив:

Как врачи лечат молоткообразную деформацию пальцев?

Врачи выпрямляют палец и накладывают шину, которая держит палец слегка согнутым вверх. Шину носят в течение 6–8 недель.

При переломе кости кончика пальца врач может провести хирургическое вмешательство.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.