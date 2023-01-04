Синдром сдавления — это повышенное давление из-за отекших, болезненных мышц, которые перекрывают приток крови к этой мышце и мышцам, находящимся поблизости.

В некоторых частях тела плотный слой ткани обернут вокруг группы мышц, нервов и кровеносных сосудов. Этот обернутый слой ткани называется компартментом. Если травмированная мышца в компартменте отекает, плотная ткань может растягиваться недостаточно, чтобы мышца могла набухать, как ей положено. Вместо этого отек увеличивает давление внутри компартмента и кровоток может прекратиться. Без кровотока ткань в компартменте отмирает.