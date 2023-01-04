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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Синдром сдавления

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено янв. 2023
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Что такое синдром сдавления?

Синдром сдавления — это повышенное давление из-за отекших, болезненных мышц, которые перекрывают приток крови к этой мышце и мышцам, находящимся поблизости.

В некоторых частях тела плотный слой ткани обернут вокруг группы мышц, нервов и кровеносных сосудов. Этот обернутый слой ткани называется компартментом. Если травмированная мышца в компартменте отекает, плотная ткань может растягиваться недостаточно, чтобы мышца могла набухать, как ей положено. Вместо этого отек увеличивает давление внутри компартмента и кровоток может прекратиться. Без кровотока ткань в компартменте отмирает.

  • Синдром сдавления встречается редко, но это очень серьезное осложнение определенных травм.

  • Обычно он происходит из-за сломанной кости в нижней части руки или голени.

  • Основным симптомом является сильная, усиливающаяся боль в поврежденной части тела.

  • При отсутствии лечения мышцы отмирают и развивается гангрена.

  • Врачи выполняют операцию, чтобы разрезать жесткий слой ткани и открыть компартмент, снимая таким образом излишнее давление.

  • При отсутствии своевременного лечения может потребоваться ампутация (отрезание) конечности.

Что вызывает синдром сдавления?

Синдром сдавления обычно вызывает:

  • сломанная кость (перелом), особенно в голени;

  • травма, при которой одна из рук или ног была раздроблена.

Реже синдром сдавления вызывает:

  • тесная повязка или гипсовая повязка;

  • Укус змеи

  • ожог;

  • передозировка лекарственного препарата.

Каковы симптомы синдрома сдавления?

Основным симптомом является:

  • сильная боль в поврежденной части тела, которая усугубляется — боль обычно более серьезная, чем от травмы.

У вас также может быть:

  • боль при движении пальцами рук или ног травмированной руки или ноги;

  • боль настолько сильная, что лекарства не помогают;

  • онемение пальцев рук или ног травмированной руки или ноги;

  • бледная, холодная и стянутая кожа.

Как диагностируют синдром сдавления?

Врачи:

  • проверяют пульс в травмированной части тела;

  • вводят иглу в травмированную конечность для измерения давления в области вокруг мышцы.

Как лечат синдром сдавления?

Врачи:

  • быстро снимают шину, гипсовую повязку или любые другие предметы, которые оказывают давление на часть тела;

  • как правило, проводят хирургическое вмешательство для вскрытия компартмента, что облегчит давление и позволит крови достичь мышц.

  • Если ткани погибли, возможно, потребуется ампутация (отрезание) поврежденной части тела.

Очень важно немедленно начать лечение синдрома сдавления, поскольку он может привести к угрожающей жизни инфекции в руке или ноге.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.