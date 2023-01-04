Что такое синдром сдавления?
Синдром сдавления — это повышенное давление из-за отекших, болезненных мышц, которые перекрывают приток крови к этой мышце и мышцам, находящимся поблизости.
В некоторых частях тела плотный слой ткани обернут вокруг группы мышц, нервов и кровеносных сосудов. Этот обернутый слой ткани называется компартментом. Если травмированная мышца в компартменте отекает, плотная ткань может растягиваться недостаточно, чтобы мышца могла набухать, как ей положено. Вместо этого отек увеличивает давление внутри компартмента и кровоток может прекратиться. Без кровотока ткань в компартменте отмирает.
Синдром сдавления встречается редко, но это очень серьезное осложнение определенных травм.
Обычно он происходит из-за сломанной кости в нижней части руки или голени.
Основным симптомом является сильная, усиливающаяся боль в поврежденной части тела.
При отсутствии лечения мышцы отмирают и развивается гангрена.
Врачи выполняют операцию, чтобы разрезать жесткий слой ткани и открыть компартмент, снимая таким образом излишнее давление.
При отсутствии своевременного лечения может потребоваться ампутация (отрезание) конечности.
Что вызывает синдром сдавления?
Синдром сдавления обычно вызывает:
сломанная кость (перелом), особенно в голени;
травма, при которой одна из рук или ног была раздроблена.
Реже синдром сдавления вызывает:
тесная повязка или гипсовая повязка;
Укус змеи
ожог;
передозировка лекарственного препарата.
Каковы симптомы синдрома сдавления?
Основным симптомом является:
сильная боль в поврежденной части тела, которая усугубляется — боль обычно более серьезная, чем от травмы.
У вас также может быть:
боль при движении пальцами рук или ног травмированной руки или ноги;
боль настолько сильная, что лекарства не помогают;
онемение пальцев рук или ног травмированной руки или ноги;
бледная, холодная и стянутая кожа.
Как диагностируют синдром сдавления?
Врачи:
проверяют пульс в травмированной части тела;
вводят иглу в травмированную конечность для измерения давления в области вокруг мышцы.
Как лечат синдром сдавления?
Врачи:
быстро снимают шину, гипсовую повязку или любые другие предметы, которые оказывают давление на часть тела;
как правило, проводят хирургическое вмешательство для вскрытия компартмента, что облегчит давление и позволит крови достичь мышц.
Если ткани погибли, возможно, потребуется ампутация (отрезание) поврежденной части тела.
Очень важно немедленно начать лечение синдрома сдавления, поскольку он может привести к угрожающей жизни инфекции в руке или ноге.