Что представляет собой перелом пятки?
Пяточную кость, расположенную на задней части стопы, можно сломать. Если кость сломана, это считается переломом. Дополнительная информация приведена в разделе Общие сведения о переломах костей.
Чтобы сломать пяточную кость, требуется воздействие большой силы.
Наряду с переломом пятки могут иметь место травмы коленного сустава и позвоночника.
Обычно врачи лечат такой перелом наложением шины, но при тяжелом переломе они могут выполнять хирургическое вмешательство.
Расположение пяточной кости
Пяточная кость расположена в задней части стопы.
Что вызывает перелом пятки?
Распространенные причины:
Падение с высоты
Автомобильные аварии
спортивными травмами.
Пятка также подвержена риску стрессовых переломов. Это крошечные трещины в кости, которые происходят из-за повторения одних и тех же движений (например, при беге на большое расстояние).
Какими симптомами проявляется перелом пятки?
К симптомам относятся:
боль в стопе;
отек и кровоподтеки;
невозможность перенести вес на ступню.
Как врачи диагностируют перелом пятки?
Врачи проводят:
в некоторых случаях КТ.
Как врачи лечат перелом пятки?
Врачи:
накладывают гипсовую повязку для фиксации кости на время заживления;
иногда выполнит хирургическое вмешательство;
назначают физиотерапию для укрепления мышц и сохранения подвижности суставов;
иногда рекомендуют использование трости и защитных ботинок или сапог при возобновлении ходьбы.