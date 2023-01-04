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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Перелом пятки

(Перелом пятки)

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено янв. 2023
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Что представляет собой перелом пятки?

Пяточную кость, расположенную на задней части стопы, можно сломать. Если кость сломана, это считается переломом. Дополнительная информация приведена в разделе Общие сведения о переломах костей.

  • Чтобы сломать пяточную кость, требуется воздействие большой силы.

  • Наряду с переломом пятки могут иметь место травмы коленного сустава и позвоночника.

  • Обычно врачи лечат такой перелом наложением шины, но при тяжелом переломе они могут выполнять хирургическое вмешательство.

Расположение пяточной кости

Пяточная кость расположена в задней части стопы.

Что вызывает перелом пятки?

Распространенные причины:

  • Падение с высоты

  • Автомобильные аварии

  • спортивными травмами.

Пятка также подвержена риску стрессовых переломов. Это крошечные трещины в кости, которые происходят из-за повторения одних и тех же движений (например, при беге на большое расстояние).

Какими симптомами проявляется перелом пятки?

К симптомам относятся:

  • боль в стопе;

  • отек и кровоподтеки;

  • невозможность перенести вес на ступню.

Как врачи диагностируют перелом пятки?

Врачи проводят:

Как врачи лечат перелом пятки?

Врачи:

  • накладывают гипсовую повязку для фиксации кости на время заживления;

  • иногда выполнит хирургическое вмешательство;

  • назначают физиотерапию для укрепления мышц и сохранения подвижности суставов;

  • иногда рекомендуют использование трости и защитных ботинок или сапог при возобновлении ходьбы.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.