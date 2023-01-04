Распространенные причины:

Падение с высоты

Автомобильные аварии

спортивными травмами.

Пятка также подвержена риску стрессовых переломов. Это крошечные трещины в кости, которые происходят из-за повторения одних и тех же движений (например, при беге на большое расстояние).