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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Перелом плюсневой кости

(перелом стопы)

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено янв. 2023
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Что представляет собой перелом плюсневой кости?

Плюсневые кости — это группа, состоящая из 5 длинных костей в середине стопы. Они соединяют заднюю часть стопы с пальцами ног. Перелом плюсневой кости — это перелом одной из этих костей. Если кость сломана, это считается переломом. Дополнительная информация приведена в разделе Общие сведения о переломах костей.

Что вызывает перелом плюсневой кости?

Перелом плюсневой кости может произойти в результате:

  • перекручивания стопы;

  • сильного воздействия (например, сильного удара стопы);

  • повторяющихся небольших нагрузок (например, ходьбы на длинные расстояния) — это называется стрессовым переломом.

Что представляют собой стрессовые переломы плюсневых костей?

Стрессовые переломы — это мелкие трещины в кости, вызванные слишком частыми нагрузками. Они часто возникают в плюсневой кости.

  • Стрессовые переломы — это крошечные трещины в кости, а не полный перелом.

  • Обычно они возникают при длительной ходьбе или беге.

  • Симптомами являются боль и чувствительность, особенно при переносе веса на ногу с переломом.

  • Врачи диагностируют стрессовые переломы при помощи рентгенографии (хотя иногда требуется несколько недель для того, чтобы они стали видны на рентгеновском снимке), КТ сканирования или МРТ.

  • Врачи рекомендуют использовать костыли и не нагружать ногу, пока она заживает.

Что такое стрессовый перелом?

Стрессовые переломы — это мелкие трещины в кости, вызванные повторяющимися нагрузками.

Что представляет собой перелом со смещением Лисфранка?

Перелом со смещением Лисфранка — это один из видов перелома плюсневой кости.

  • Он происходит во 2-й плюсневой кости (кость, соединяющая заднюю часть стопы со вторым пальцем ноги).

  • Его вызывает падение на подвернутую ногу или сильный удар по ноге.

  • Чаще всего перелом со смещением Лисфранка случается у футбольных игроков, мотоциклистов и наездников.

  • Симптомами являются боль в стопе и иногда синяк в нижней части стопы.

  • Врачи делают рентгенографию или КТ сканирование.

  • Врачи выполняют хирургическое вмешательство для вправления костей.

Перелом со смещением Лисфранка серьезен и может вызвать боль и артрит. Возможно, придется прекратить занятия определенными видами спорта даже после его заживления.

Перелом со смещением Лисфранка

2-я плюсневая кость ломается у основания, а костные отломки отдаляются друг от друга (смещаются). Такая травма называется переломом со смещением Лисфранка.

Что представляют собой переломы 5-й плюсневой кости?

5-я плюсневая кость — это длинная кость, соединяющая заднюю часть стопы с мизинцем. Перелом 5-й плюсневой кости — это перелом этой кости.

  • Это один из наиболее распространенных переломов стопы.

  • Этот перелом может случиться у лодыжки (основания) или в средней части кости (теле).

  • Он может произойти из-за сильной (избыточной) нагрузки или однократной травмы.

  • Может возникнуть боль в наружном крае стопы.

  • Врачи диагностируют перелом при помощи рентгенографии.

  • Следует носить костыли, прочную защитную обувь или специальные ботинки.

  • В редких случаях требуется наложение гипсовой повязки или хирургическое вмешательство.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.