Стрессовые переломы — это мелкие трещины в кости, вызванные слишком частыми нагрузками. Они часто возникают в плюсневой кости.

Стрессовые переломы — это крошечные трещины в кости, а не полный перелом.

Обычно они возникают при длительной ходьбе или беге.

Симптомами являются боль и чувствительность, особенно при переносе веса на ногу с переломом.

Врачи диагностируют стрессовые переломы при помощи рентгенографии (хотя иногда требуется несколько недель для того, чтобы они стали видны на рентгеновском снимке), КТ сканирования или МРТ.