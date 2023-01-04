Что представляет собой перелом плюсневой кости?
Плюсневые кости — это группа, состоящая из 5 длинных костей в середине стопы. Они соединяют заднюю часть стопы с пальцами ног. Перелом плюсневой кости — это перелом одной из этих костей. Если кость сломана, это считается переломом. Дополнительная информация приведена в разделе Общие сведения о переломах костей.
Что вызывает перелом плюсневой кости?
Перелом плюсневой кости может произойти в результате:
перекручивания стопы;
сильного воздействия (например, сильного удара стопы);
повторяющихся небольших нагрузок (например, ходьбы на длинные расстояния) — это называется стрессовым переломом.
Что представляют собой стрессовые переломы плюсневых костей?
Стрессовые переломы — это мелкие трещины в кости, вызванные слишком частыми нагрузками. Они часто возникают в плюсневой кости.
Стрессовые переломы — это крошечные трещины в кости, а не полный перелом.
Обычно они возникают при длительной ходьбе или беге.
Симптомами являются боль и чувствительность, особенно при переносе веса на ногу с переломом.
Врачи диагностируют стрессовые переломы при помощи рентгенографии (хотя иногда требуется несколько недель для того, чтобы они стали видны на рентгеновском снимке), КТ сканирования или МРТ.
Врачи рекомендуют использовать костыли и не нагружать ногу, пока она заживает.
Что такое стрессовый перелом?
Стрессовые переломы — это мелкие трещины в кости, вызванные повторяющимися нагрузками.
Что представляет собой перелом со смещением Лисфранка?
Перелом со смещением Лисфранка — это один из видов перелома плюсневой кости.
Он происходит во 2-й плюсневой кости (кость, соединяющая заднюю часть стопы со вторым пальцем ноги).
Его вызывает падение на подвернутую ногу или сильный удар по ноге.
Чаще всего перелом со смещением Лисфранка случается у футбольных игроков, мотоциклистов и наездников.
Симптомами являются боль в стопе и иногда синяк в нижней части стопы.
Врачи делают рентгенографию или КТ сканирование.
Врачи выполняют хирургическое вмешательство для вправления костей.
Перелом со смещением Лисфранка серьезен и может вызвать боль и артрит. Возможно, придется прекратить занятия определенными видами спорта даже после его заживления.
Перелом со смещением Лисфранка
2-я плюсневая кость ломается у основания, а костные отломки отдаляются друг от друга (смещаются). Такая травма называется переломом со смещением Лисфранка.
Что представляют собой переломы 5-й плюсневой кости?
5-я плюсневая кость — это длинная кость, соединяющая заднюю часть стопы с мизинцем. Перелом 5-й плюсневой кости — это перелом этой кости.
Это один из наиболее распространенных переломов стопы.
Этот перелом может случиться у лодыжки (основания) или в средней части кости (теле).
Он может произойти из-за сильной (избыточной) нагрузки или однократной травмы.
Может возникнуть боль в наружном крае стопы.
Врачи диагностируют перелом при помощи рентгенографии.
Следует носить костыли, прочную защитную обувь или специальные ботинки.
В редких случаях требуется наложение гипсовой повязки или хирургическое вмешательство.