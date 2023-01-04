Врачи лечат перелом плеча следующими методами:

пращевидной повязкой и иногда бандажом (ремешок, который прижимает пращевидную повязку к телу);

упражнениями, направленными на преодоление обездвиженности плеча;

иногда, при тяжелом переломе, хирургическое вмешательство.

Если потребуется хирургическое вмешательство, хирург может использовать металлические пластины, винты или проволоку для фиксации костей на время заживления. Иногда хирург устанавливает искусственный сустав (протезирование сустава).

После заживления сломанной кости плечо будет тугоподвижным. Чтобы разработать его и восстановить физическую форму, необходимо будет выполнять упражнения.