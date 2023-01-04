Что представляет собой перелом плеча?
Перелом плеча — это перелом верхней части предплечья, недалеко от плечевого сустава. Эта кость называется плечевой костью. Если кость сломана, это считается переломом. Дополнительная информация приведена в разделе Общие сведения о переломах костей.
Перелом плеча
Переломы верхнего конца плечевой кости вызывают боль в плечевом суставе, поскольку плечо является частью плечевого сустава. Перелом плечевой кости может произойти в различных участках. Один из примеров показан ниже.
Обычно перелом плеча случается при падении на вытянутую руку.
Перелом плеча чаще встречается у пожилых людей.
Возникает боль и невозможность двигать рукой в плече.
Обычно достаточно пращевидной повязки, но иногда врачи выполняют хирургическое вмешательство.
Что приводит к перелому плеча?
Распространенные причины:
Сильный удар в предплечье или плечо
Падение на вытянутую руку
Какими симптомами проявляется перелом плеча?
К симптомам относятся:
боль и отек плеча;
трудности с поднятием руки;
иногда онемение в предплечье.
Как врачи диагностируют перелом плеча?
Врачи проводят:
Как врачи лечат перелом плеча?
Врачи лечат перелом плеча следующими методами:
пращевидной повязкой и иногда бандажом (ремешок, который прижимает пращевидную повязку к телу);
упражнениями, направленными на преодоление обездвиженности плеча;
иногда, при тяжелом переломе, хирургическое вмешательство.
Если потребуется хирургическое вмешательство, хирург может использовать металлические пластины, винты или проволоку для фиксации костей на время заживления. Иногда хирург устанавливает искусственный сустав (протезирование сустава).
После заживления сломанной кости плечо будет тугоподвижным. Чтобы разработать его и восстановить физическую форму, необходимо будет выполнять упражнения.