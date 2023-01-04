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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Перелом пальца ноги

(Переломы пальцев ног)

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено янв. 2023
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Сломать можно любую из 2–3 косточек пальцев ног. Если кость сломана, это считается переломом. Дополнительная информация приведена в разделе Общие сведения о переломах костей.

  • Обычно перелом пальца ноги происходит при ударе или падении на него какого-либо предмета.

  • Может появиться кровь под ногтем.

  • Врачи обычно просто привязывают сломанный палец ноги к пальцу рядом с ним.

Что вызывает перелом пальца ноги?

Переломы пальцев ног часто вызваны:

  • падением на них тяжелого предмета;

  • ударом пальца ноги о что-то твердое, например, о предмет мебели или о ступеньку.

Какими симптомами проявляется перелом пальца ноги?

К симптомам относятся:

  • боль и отек пальца ноги;

  • обесцвечивание ногтя пальца ноги из-за крови, накапливающейся под ним.

Перелом большого пальца более болезнен, обычно имеет больший отек и кровоподтек, и может вызвать проблемы при ходьбе.

Как врачи диагностируют перелом пальца ноги?

Врачи осматривают палец ноги. Обычно рентгенологическое исследование не требуется.

Как врачи лечат перелом пальца ноги?

Врачи:

  • привязывают сломанный палец ноги к пальцу рядом с ним (это называется наложением шины на сломанный палец путем прибинтовывания его к соседнему) на несколько недель;

  • если кровь скапливается под ногтем, делают небольшое отверстие в ногте, чтобы дренировать ее и облегчить боль;

  • рекомендуют носить удобную обувь.

Сломанные пальцы ног редко требуют вправления.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.