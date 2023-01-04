Сломать можно любую из 2–3 косточек пальцев ног. Если кость сломана, это считается переломом. Дополнительная информация приведена в разделе Общие сведения о переломах костей.
Обычно перелом пальца ноги происходит при ударе или падении на него какого-либо предмета.
Может появиться кровь под ногтем.
Врачи обычно просто привязывают сломанный палец ноги к пальцу рядом с ним.
Что вызывает перелом пальца ноги?
Переломы пальцев ног часто вызваны:
падением на них тяжелого предмета;
ударом пальца ноги о что-то твердое, например, о предмет мебели или о ступеньку.
Какими симптомами проявляется перелом пальца ноги?
К симптомам относятся:
боль и отек пальца ноги;
обесцвечивание ногтя пальца ноги из-за крови, накапливающейся под ним.
Перелом большого пальца более болезнен, обычно имеет больший отек и кровоподтек, и может вызвать проблемы при ходьбе.
Как врачи диагностируют перелом пальца ноги?
Врачи осматривают палец ноги. Обычно рентгенологическое исследование не требуется.
Как врачи лечат перелом пальца ноги?
Врачи:
привязывают сломанный палец ноги к пальцу рядом с ним (это называется наложением шины на сломанный палец путем прибинтовывания его к соседнему) на несколько недель;
если кровь скапливается под ногтем, делают небольшое отверстие в ногте, чтобы дренировать ее и облегчить боль;
рекомендуют носить удобную обувь.
Сломанные пальцы ног редко требуют вправления.