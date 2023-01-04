Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon
Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Перелом костей таза

(Перелом костей таза)

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено янв. 2023
Просмотреть профессиональную версию
Узнайте все подробности

Что представляет собой перелом костей таза?

Таз — это большое костное кольцо сложной формы, которое соединяет ноги и позвоночник. Фактически он состоит из нескольких разных костей, удерживаемых связками. Сломаться могут любые кости таза. Если кость сломана, это считается переломом. Дополнительная информация приведена в разделе Общие сведения о переломах костей.

  • Перелом костей таза может быть очень серьезным, в зависимости от того, какие кости сломаны и насколько сильно.

  • Перелом костей таза болезнен, даже когда пострадавший сидит или лежит.

  • Тяжелые переломы костей таза могут вызвать сильное кровотечение и другие травмы внутренних органов.

  • В зависимости от типа перелома пострадавшему могут назначить только постельный режим или же может потребоваться хирургическое вмешательство.

Перелом костей таза

Переломы костей (показаны красным цветом) могут случаться в подвздошной, лобковой или седалищной кости.

Что вызывает перелом костей таза?

У молодых людей переломы костей таза обычно вызваны:

  • ДТП на высокоскоростных автомобилях или мотоциклах;

  • наездом автомобиля;

  • падением с высоты;

  • спортивными травмами.

У пожилых людей перелом костей таза может случиться в результате менее тяжелой травмы, например, при падении:

  • на выходе из ванны;

  • при схождении вниз по лестнице;

  • в результате спотыкания.

Остеопороз ослабляет кости и повышает вероятность перелома костей таза при падении.

Какими симптомами проявляется перелом костей таза?

Большинство переломов тазовых костей вызывают следующие симптомы:

  • боль в области паха, даже в положении сидя или лежа;

  • сильная боль при попытке ходьбы;

  • отек и кровоподтеки;

  • иногда кровь в моче, затрудненное мочеиспускание или кровотечение из тазовой области.

Как врачи диагностируют перелом костей таза?

Врачи проводят:

Как врачи лечат перелом костей таза?

Врачи лечат легкий перелом костей таза:

  • назначением краткосрочного постельного режима;

  • прием обезболивающего препарата;

  • рекомендациями встать и начать ходить как можно скорее.

Врачи лечат тяжелый перелом костей таза, сначала стабилизируя таз, обернув его тканью или бандажом. Затем врачи:

  • иногда выполняют хирургическое вмешательство, чтобы вернуть кости на место, и используют металлические винты и пластины для фиксации;

  • иногда используют внешний фиксатор, металлическую раму, соединенную с телом длинными винтами, которые проходят через кожу в кости.

При значительном кровотечении врач может попробовать:

  • эмболизацию: Врач вводит кровоточащие сосуды средство для блокирования сосуда и остановки кровотечения.

  • тампонаду таза: Врач проводит хирургическое вмешательство для помещения в область таза материалов, которые напитываются кровью и оказывают давление на кровеносные сосуды для остановки кровотечения. После того, как кровотечение через несколько дней прекратится, врач снова выполнит хирургическое вмешательство, чтобы удалить материалы и зафиксировать сломанные кости таза.

После заживления сломанной кости необходимо будет выполнять упражнения, чтобы восстановить физическую форму.

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID iOS
ANDROID iOS
ANDROID iOS

Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.