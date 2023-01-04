тампонаду таза: Врач проводит хирургическое вмешательство для помещения в область таза материалов, которые напитываются кровью и оказывают давление на кровеносные сосуды для остановки кровотечения. После того, как кровотечение через несколько дней прекратится, врач снова выполнит хирургическое вмешательство, чтобы удалить материалы и зафиксировать сломанные кости таза.