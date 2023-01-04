Что представляет собой перелом костей таза?
Таз — это большое костное кольцо сложной формы, которое соединяет ноги и позвоночник. Фактически он состоит из нескольких разных костей, удерживаемых связками. Сломаться могут любые кости таза. Если кость сломана, это считается переломом. Дополнительная информация приведена в разделе Общие сведения о переломах костей.
Перелом костей таза может быть очень серьезным, в зависимости от того, какие кости сломаны и насколько сильно.
Перелом костей таза болезнен, даже когда пострадавший сидит или лежит.
Тяжелые переломы костей таза могут вызвать сильное кровотечение и другие травмы внутренних органов.
В зависимости от типа перелома пострадавшему могут назначить только постельный режим или же может потребоваться хирургическое вмешательство.
Перелом костей таза
Переломы костей (показаны красным цветом) могут случаться в подвздошной, лобковой или седалищной кости.
Что вызывает перелом костей таза?
У молодых людей переломы костей таза обычно вызваны:
ДТП на высокоскоростных автомобилях или мотоциклах;
наездом автомобиля;
падением с высоты;
спортивными травмами.
У пожилых людей перелом костей таза может случиться в результате менее тяжелой травмы, например, при падении:
на выходе из ванны;
при схождении вниз по лестнице;
в результате спотыкания.
Остеопороз ослабляет кости и повышает вероятность перелома костей таза при падении.
Какими симптомами проявляется перелом костей таза?
Большинство переломов тазовых костей вызывают следующие симптомы:
боль в области паха, даже в положении сидя или лежа;
сильная боль при попытке ходьбы;
отек и кровоподтеки;
иногда кровь в моче, затрудненное мочеиспускание или кровотечение из тазовой области.
Как врачи диагностируют перелом костей таза?
Врачи проводят:
Как врачи лечат перелом костей таза?
Врачи лечат легкий перелом костей таза:
назначением краткосрочного постельного режима;
прием обезболивающего препарата;
рекомендациями встать и начать ходить как можно скорее.
Врачи лечат тяжелый перелом костей таза, сначала стабилизируя таз, обернув его тканью или бандажом. Затем врачи:
иногда выполняют хирургическое вмешательство, чтобы вернуть кости на место, и используют металлические винты и пластины для фиксации;
иногда используют внешний фиксатор, металлическую раму, соединенную с телом длинными винтами, которые проходят через кожу в кости.
При значительном кровотечении врач может попробовать:
эмболизацию: Врач вводит кровоточащие сосуды средство для блокирования сосуда и остановки кровотечения.
тампонаду таза: Врач проводит хирургическое вмешательство для помещения в область таза материалов, которые напитываются кровью и оказывают давление на кровеносные сосуды для остановки кровотечения. После того, как кровотечение через несколько дней прекратится, врач снова выполнит хирургическое вмешательство, чтобы удалить материалы и зафиксировать сломанные кости таза.
После заживления сломанной кости необходимо будет выполнять упражнения, чтобы восстановить физическую форму.